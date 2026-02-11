Aplikaci PID Lítačka má od příštího roku nahradit její nová, vylepšená verze.
Novou aplikaci zajišťuje pražská městská firma Operátor ICT a ponese název PID Lítačka 2.0. Nové detaily společnost zveřejnila v tiskové zprávě.
Co se změní?
Mezi plánované novinky patří prediktivní informace o zpožděních spojů, vyhledávání bezbariérových tras, jednodušší kombinace různých druhů dopravy a integrace poptávkové služby PID Haló.
„V budoucnu díky ní bude možné objednávat třeba poptávkovou dopravu, hradit poplatky za nabíjení elektromobilů, prediktivně vypočítávat zpoždění spojů MHD, vyhledávat bezbariérová spojení a kombinovat u toho různé typy veřejné dopravy včetně návazností na bezbariérové výtahy. Aplikace bude také doporučovat nejvhodnější vagon v metru pro rychlejší výstup, jednodušeji se v ní budou nakupovat a aktivovat jízdenky a mnoho dalšího,“ uvádí Jaromír Beránek, I. náměstek pražského primátora pro oblast dopravy.
„PID Lítačka 2.0 nezmění způsob, jakým lidé aplikaci používají. Zachová klíčové funkce, které zároveň rozšíří a zmodernizuje. Tím se zlepší uživatelský komfort i celková kvalita služby,“ říká Daniel Mazur, radní pro oblast ICT a Smart City, vědu, výzkum a inovace.
Tmavý režim
Vývojáři také slibují vylepšené uživatelské rozhraní, tmavý režim, doporučování ideálního vagonu v metru nebo možnost nákupu a aktivace více jízdenek najednou. Nová aplikace se zároveň stane nástrojem pro využívání poptávkové dopravy ve Středočeském kraji.
PID Lítačka 2.0 by měla být spuštěna od příštího roku.