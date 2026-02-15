Ve věku 94 let zemřela Zuzana Marešová, rozená Spitzerová. Byla posledním žijícím „Wintonovým dítětem“ v Česku.
O úmrtí Marešové informoval v neděli projekt Paměť národa, který její životní příběh v minulosti zpracoval na svých webových stránkách.
Odjela i se sestrami
„Jako sedmiletá seděla v červenci roku 1939 ve vlaku na pražském hlavním nádraží a na peróně viděla maminku, jak pláče. Nechápala proč. V kupé seděla se staršími sestrami a cestu do Londýna brala jako výlet. Až po letech pochopila, co pro rodiče znamenalo poslat své děti do neznámé rodiny daleko od domova,“ uvádí Paměť národa ve svém příspěvku.
Zuzana Marešová patřila mezi 669 dětí, které odjely z Prahy do Londýna díky siru Nicholasu Wintonovi. „Odjezd byl pečlivě organizován mezi březnem a zářím 1939, poslední, nejpočetnější, transport už kvůli vypuknutí války neodjel,“ uvádí dále Paměť národa. Se Zuzanou stihly odjed i její dvě sestry Lily a Dita.
V té době však ještě nevěděla, kdo je vlastně muž, kterému i s dalšími dětmi vděčila za svou záchranu. „Dostala jsem pozvání na švédské velvyslanectví a jen jsem vešla, vrhli se na mě reportéři. Tak jsem se poprvé dozvěděla, že existuje Nicholas Winton,“ vzpomínala Marešová.
Mezi dalšími „Wintonovými dětmi“ našla přátele a patřila i mezi iniciátorky Památníku rozloučení na hlavním nádraží v Praze, který loučení rodičů s dětmi připomíná.
Pro Paměť národa vyjádřila také své velké přání pro budoucí generace:: „Aby byli lidi na sebe strašně hodný a vzali si příklad z Nickyho. Pomáhejte si navzájem, i takový úsměv pomůže.“