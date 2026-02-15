Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
refresher team
dnes 15. února 2026 v 14:33
Čas čtení 0:58

Zemřela Zuzana Marešová, poslední „Wintonovo dítě“ v Česku. Dožila se 94 let

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Ve věku 94 let zemřela Zuzana Marešová, rozená Spitzerová. Byla posledním žijícím „Wintonovým dítětem“ v Česku.

O úmrtí Marešové informoval v neděli projekt Paměť národa, který její životní příběh v minulosti zpracoval na svých webových stránkách.

Odjela i se sestrami

„Jako sedmiletá seděla v červenci roku 1939 ve vlaku na pražském hlavním nádraží a na peróně viděla maminku, jak pláče. Nechápala proč. V kupé seděla se staršími sestrami a cestu do Londýna brala jako výlet. Až po letech pochopila, co pro rodiče znamenalo poslat své děti do neznámé rodiny daleko od domova,“ uvádí Paměť národa ve svém příspěvku.

Zuzana Marešová patřila mezi 669 dětí, které odjely z Prahy do Londýna díky siru Nicholasu Wintonovi. „Odjezd byl pečlivě organizován mezi březnem a zářím 1939, poslední, nejpočetnější, transport už kvůli vypuknutí války neodjel,“ uvádí dále Paměť národa. Se Zuzanou stihly odjed i její dvě sestry Lily a Dita.

V té době však ještě nevěděla, kdo je vlastně muž, kterému i s dalšími dětmi vděčila za svou záchranu. „Dostala jsem pozvání na švédské velvyslanectví a jen jsem vešla, vrhli se na mě reportéři. Tak jsem se poprvé dozvěděla, že existuje Nicholas Winton,“ vzpomínala Marešová. 

 

Mezi dalšími „Wintonovými dětmi“ našla přátele a patřila i mezi iniciátorky Památníku rozloučení na hlavním nádraží v Praze, který loučení rodičů s dětmi připomíná.

Pro Paměť národa vyjádřila také své velké přání pro budoucí generace:: „Aby byli lidi na sebe strašně hodný a vzali si příklad z Nickyho. Pomáhejte si navzájem, i takový úsměv pomůže.“

15. února 2026 v 15:59 Čas čtení 1:07 Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
10. února 2026 v 10:24 Čas čtení 0:30 Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby
15. února 2026 v 13:42 Čas čtení 1:01 „Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton „Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
5
dnes v 13:42
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
9. 2. 2026 11:48
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
dnes v 12:03
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
1
před hodinou
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
dnes v 10:29
PŘEDPOVĚĎ: Sníh, mráz i ledová břečka. Česko čeká týden plný meteorologických zvratů
PŘEDPOVĚĎ: Sníh, mráz i ledová břečka. Česko čeká týden plný meteorologických zvratů
5
dnes v 13:42
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
9. 2. 2026 11:48
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
včera v 10:04
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
včera v 13:03
MAPA: Česko opět zasype sníh. Na těchto místech může sněžit až 13 hodin v kuse
MAPA: Česko opět zasype sníh. Na těchto místech může sněžit až 13 hodin v kuse
dnes v 12:03
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
9. 2. 2026 11:48
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
1
9. 2. 2026 8:06
PŘEHLED: Fandi Sáblíkové i hokejistům. Kdy se tento týden na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
PŘEHLED: Fandi Sáblíkové i hokejistům. Kdy se tento týden na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
5
dnes v 13:42
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
1
10. 2. 2026 10:24
Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby
Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby
včera v 10:04
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
Lifestyle news
Jak se stravují olympionici a olympioničky? Těmito pravidly se řídí ti nejlepší, mohou pomoci i tobě
dnes v 13:07
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
dnes v 11:03
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
dnes v 08:57
Které ořechy jsou pro nás zdravotně nejpřínosnější? Vědci mají v druzích a jejich benefitech jasno
včera v 17:11
Dostal*a jsi kopačky? Pozor na extrémní emoce, zlomené srdce je skutečná diagnóza
včera v 14:38
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
včera v 12:36
První Kingdom Come dostává vylepšenou verzi s českým dabingem. Vychází zdarma v novém updatu
včera v 10:39
VIDEO: Nová řada Drive to Survive nabídne nejdrsnější bitvu o titul posledních let
včera v 08:06
GTA 6 zadarmo každému, kdo se stane rodičem v den vydání hry. Prodejce láká neobvyklou kampaní
před 2 dny
Česko Všechno
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
1
před hodinou
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
Čeští opoziční politici byli zaskočeni názory aktuálního ministra zahraničí.
MAPA: Česko opět zasype sníh. Na těchto místech může sněžit až 13 hodin v kuse
včera v 13:03
MAPA: Česko opět zasype sníh. Na těchto místech může sněžit až 13 hodin v kuse
Po Evě Decroix čelí útoku i Richterová. Anonym jí vyhrožuje likvidací
před 3 dny
Po Evě Decroix čelí útoku i Richterová. Anonym jí vyhrožuje likvidací
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
dnes v 12:03
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
Granule pro psy mohou obsahovat nebezpečné látky. Na co si dávat pozor?
včera v 07:34
Granule pro psy mohou obsahovat nebezpečné látky. Na co si dávat pozor?
PŘEDPOVĚĎ: Sníh, mráz i ledová břečka. Česko čeká týden plný meteorologických zvratů
dnes v 10:29
PŘEDPOVĚĎ: Sníh, mráz i ledová břečka. Česko čeká týden plný meteorologických zvratů
Politika Všechno
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
1
před hodinou
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
10. 2. 2026 11:00
Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze
před 3 dny
Po Evě Decroix čelí útoku i Richterová. Anonym jí vyhrožuje likvidací
Česko Všechno
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
1
před hodinou
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
včera v 13:03
MAPA: Česko opět zasype sníh. Na těchto místech může sněžit až 13 hodin v kuse
před 3 dny
Po Evě Decroix čelí útoku i Richterová. Anonym jí vyhrožuje likvidací
Zahraničí Všechno
USA se údajně připravují na operaci v Íránu. Na Blízký východ vyslaly největší letadlovou loď světa
včera v 14:14
USA se údajně připravují na operaci v Íránu. Na Blízký východ vyslaly největší letadlovou loď světa
před 3 dny
Přespala jsem na poušti s beduíny. Kde můžeš zažít nejdobrodružnější noc života?
před 3 dny
Zájem o vystoupení z EU opadá. Češi*Češky jsou ke členství v EU nejvstřícnější za poslední roky

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
dnes v 08:41
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
Na zimních olympijských hrách v Cortina d’Ampezzo se odehrál moment, který přesně vystihuje napětí mezi zvláštně platnými olympijskými pravidly a realitou ruské agrese na Ukrajině.
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
1
před 2 dny
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
11. 2. 2026 14:00
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
8. 2. 2026 17:00
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
2. 2. 2026 15:00
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
Více
Domů
Sdílet
Diskuse