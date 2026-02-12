V Česku se málem zřítil Airbus. Třicet vteřin dělilo piloty od katastrofy

Let z Lisabonu do Prahy se 17. ledna změnil v noční můru, která naštěstí skončila dobře. Podle informací, které přinesl server iDnes.cz, dělilo Airbus od fatálního nárazu do terénu pouhých 36 sekund.
Kritické klesání bez kontroly
Problémy začaly již nad německým územím. Letoun se 165 cestujícími na palubě začal klesat neobvykle strmě a v nastoleném trendu pokračoval i po vstupu do českého vzdušného prostoru. Podle informací serveru iDnes.cz se stroj asi v 11:16 nacházel nad oblastí Křivoklátska v nadmořské výšce, která byla hluboko pod stanoveným limitem pro bezpečné přiblížení.
Varování, které zachránilo životy
V momentě největšího nebezpečí se letadlo řítilo rychlostí 600 km/h ve výšce pouhých 305 metrů nad zemí. V takové rychlosti a výšce je jakákoliv chyba v navigaci tragická. Na kritickou situaci piloty upozornili nejen dispečeři*dispečerky z Řízení letového provozu, ale i automatický bezpečnostní systém letadla.
V kokpitu se rozezněl naléhavý hlasový signál „Terrain, Terrain, Pull up“, což je poslední varování před bezprostředně hrozící srážkou s překážkou.
Extrémní manévr na hraně možností
Posádka reagovala okamžitě. Aby odvrátila katastrofu, museli piloti přejít do extrémního stoupání. Během necelých 36 sekund stroj vystoupal o zhruba 930 metrů. Podle expertů*expertek byl tento manévr natolik prudký, že jej lidé na palubě museli pocítit jako silné přetížení.
Úřady nyní pracují s verzí, že letoun letěl s chybně nastavenou výškou v palubním počítači po dobu 54 sekund. Klíčovou otázkou zůstává, zda šlo o fatální nepozornost posádky, nebo technickou závadu na přístrojích.