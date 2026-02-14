Většina z nás považuje psa za člena rodiny. Víš ale, jaké složení má krmivo, které svému mazlíčkovi servíruješ?
Nová zpráva Clean Label Project (CLP) totiž odhalila, že vzorky populárních komerčních krmiv pro psy obsahují nebezpečné množství těžkých kovů i potenciálně karcinogenního akrylamidu. Její autoři neuvedli, u kterých výrobců nebezpečné látky našli, případem se už ale zabývá i americký Institut pro krmiva pro domácí zvířata.
Těžké kovy a potenciálně karcinogenní látky
Studie ukazují, že těžké kovy se mohou hromadit v ledvinách a játrech psů, což může přispívat k chronickým onemocněním. Expozice olovu a kadmiu je navíc spojována s rakovinou, která je stále hlavní příčinou úmrtí psů. Projekt CLP přitom našel v granulích pro psy mimořádně vysoký obsah arsenu, kadmia, rtuti i olova. Podle zprávy obsahovalo krmivo pro psy třikrát až třináctkrát více těžkých kovů než potraviny pro lidi, které byly v uplynulém desetiletí testovány organizací CLP.
Ve vzorcích granulí vědci našli v extrémně vysokém množství i nebezpečný akrylamid. U něj přitom už Americká agentura pro registraci toxických látek a nemocí potvrdila, že vede k řadě typů rakoviny u psů. Akrylamid najdeš i v lidském jídle, vzniká v momentě, když zpracuješ karbohydráty o teplotě převyšující 120 stupňů Celsia. Množství, které se objevilo v psím krmivu, však dosahuje porce, kterou bys do sebe dostal*a, kdybys každý den snědl*a pět velkých porcí hranolek. Mimo to najdeš akrylamid i v tabákovém kouři a používá se k výrobě papíru, barviv a plastů.
Co dělat?
Pokud máš doma psa a tato studie tě znepokojila, nemusíš hned panikařit. Autoři studie primárně doporučují se poradit s veterinářem a případně psovi začít nabízet čerstvé krmivo. To totiž dle studie obsahuje mnohem menší množství těchto nebezpečných látek než sušené granule. Pokud však toto není v tvém případě možné, odborníci radí alespoň rotovat značky granulí, kterými svého psa krmíš. Je ale možné, že v nejbližší době autoři zveřejní i seznam výrobců s nejvyšším obsahem těchto látek a ty budeš tak vědět, na které si máš dát pozor. Určitě ale neuškodí, když si zkusíš složení granulí, které svému psovi servíruješ, ověřit sám*a.