Lucie Novotná
dnes 16. února 2026 v 17:16
Čas čtení 3:20

Toto je 17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu. Na co si dát v roce 2026 pozor?

WhatsApp je s více než dvěma miliardami aktivních uživatelů*uživatelek celosvětově nejpopulárnější komunikační aplikací. S tím se však pojí i podvody, které se na platformě čím dál častěji objevují.

Podvodníci*podvodnice stále vymýšlejí nové způsoby, jak lidi oklamat, připravit je o peníze nebo z nich vylákat citlivé osobní údaje a zneužít je. Jen v prosinci 2025 odeslali přes 19 miliard spamových zpráv, varuje server Panda Security. Sestavil proto žebříček 17 nejčastěji využívaných.

Podívej se, na co si dát pozor:

1. Vydávání se za jinou osobu

Podvodníci*podvodnice si vytvářejí falešné účty a vydávají se za někoho, koho znáš. Z těchto účtů ti pak posílají zprávy s žádostí o peníze nebo osobní údaje. Právě proto, že se tváří, že je znáš, jim pak spousta lidí důvěřivě naletí. Pokud tedy nekomunikuješ s člověkem na čísle, které znáš, nebo které ti sám dal*dala, údaje nikdy neposílej. 

2. Phishingové odkazy

Jedna z nejběžnějších podvodných taktik je phishing. Do zprávy ti přijde odkaz, který vypadá legitimně, nejčastěji se tváří, jako by ho poslala banka, vládní agentura, nějaká známá společnost nebo i přímo sám WhatsApp. Když na odkaz klikneš, podvodníci ti mohou ukrást přihlašovací údaje, finanční informace nebo jiná citlivá data. Na žádný odkaz tedy ve zprávě neklikej, s bankou a jinými institucemi komunikuj pouze v aplikacích k tomu určených a WhatsApp by ti žádné odkazy posílat neměl.

3. Podvody s ověřovacími kódy

Dostaneš zprávu, že ti někdo omylem poslal přihlašovací nebo bezpečnostní kód ke svému účtu a abys mu*jí ho sdílela. Přitom se ve skutečnosti snaží dostat do tvého vlastního účtu. Dostaneš-li zprávu s kódem, který ti nepatří, ignoruj ho, na nic neklikej a nikam nepiš. 

4. Falešné propagační akce

Slíbí ti hodnotnou cenu od známé značky nebo prodejce, ale ve skutečnosti tě pouze zavedou na falešný web, kde shromažďují osobní a finanční údaje. Odkazy s náhlými nečekanými slevami prostě ignoruj.

5. Podvod s poplatky předem

Opět ti slíbí exkluzivní nabídku, ale tentokrát pod podmínkou, že nejprve předem zaplatíš malý poplatek. Když pošleš peníze, na oplátku ti samozřejmě nic nepřijde, navíc pak odesílatelé získají tvé platební údaje.

6. Podvody s technickou podporou

Tváří se jako zástupci technické podpory, obrátí se na tebe s tím, že je nějaký problém ve tvém účtu a potřebují k němu přístup, aby problém mohli vyřešit. Jakmile jim ho dáš, účet ti i s tvými osobními údaji seberou.

7. Zrcadlení obrazovky

Úplně stejný scénář se odehraje, když tě technická podpora pořádá o vyřešení problému s pomocí sdílení obrazovky. Podvodníci pak mohou dlouhodobě sledovat, co děláš a jaké údaje kam zadáváš, načež tyto tvé údaje pak zneužijí. Podvod může působit nenápadně, jelikož se na první pohled tváří jako nápomocná spolupráce, nikoli něco zlého.

Podvody z tebe často chtějí vylákat údaje k tvé platební kartě.
Podvody z tebe často chtějí vylákat údaje k tvé platební kartě. Zdroj: Flickr/Nenad Stojkovic/volně k užití

8. Nepravé investice

Podvodník*podvodnice tě kontaktuje s „výhodnou“ investiční nabídkou, často třeba kryptoměn, s „jistou“ návratností. Na první pohled to vypadá lákavě, ale když zaplatíš,  žádného zhodnocení se nedočkáš, maximálně po tobě bude chtít další a další peníze.

9. Předstírané vztahy

Kdykoliv tě někdo, koho znáš pouze z internetového prostředí, požádá o peníze – a to pod jakoukoliv záminkou – zpozorni. Můžeš naletět anonymovi na seznamovací aplikaci jako třeba Tinder. Když se konverzace přesune na WhatsApp a on či ona si romantickými řečičkami získají tvoji důvěru, pokusí se z tebe vylákat peníze na nějaký smyšlený účel, například zdravotní pohotovost nebo cestovní výdaje.

10. Krádež identity

Zpráva vypadá jako standardní bezpečnostní kontrola nebo aktualizace účtu, ale pokud své osobní údaje po vyzvání opravdu nasdílíš, ukradnou ti identitu. To může vést k dalším formám podvodů, například na tvé jméno otevřou účty nebo zažádají o půjčky.

11. Falešná loterie

„Gratulujeme! Vyhráli jste cenu,“ zní nejčastěji falešná zpráva. Aby sis údajnou cenu mohl*a vyzvednout, musíš nejprve zaplatit určitý poplatek nebo nasdílet podrobnosti o sobě. I když tak učiníš, žádná výhra se nakonec nedostaví. 

12. Předstíraná charita

Zejména během období krizí, svátků nebo jiných podobných událostí se objevují podvody hrající na city. Emotivní výzvou o přispění na pomoc nějakému případu se z tebe snaží zas a znovu vylákat peníze.

13. Hoaxy

Podvodníci*podvodnice občas rozesílají clickbaitové zprávy s falešnými zpravodajskými informacemi. Odkaz, který s tebou sdílejí, však vede na škodlivý web, který požaduje za zobrazení článku poplatek nebo ti ukradne data. Pozor na prvoplánová hesla jako „extrémně důležité, urgentní sdělení, k okamžitému přečtení.“ 

16. Podvržené hlasové hovory

Někdo ti zavolá, vydává se za tvého známého nebo zástupce legitimní organizace a snaží se z tebe vylákat citlivé informace, jako PIN k platební kartě, nebo tě přesvědčit k provedení nějaké akce, třeba kliknutí na škodlivý odkaz. Říká se tomu hlasový phishing neboli vishing.

17. Falešná hlasová schránka

Obdobnou verzí podvodu je i používání hlasové schránky, kdy ti nahrají vzkaz, ve kterém tě chtějí přimět k určité akci.

Jak scamům nenaletět?

Zde je několik tipů, které ti pomohou podvod odhalit a nenachytat se na něj:

  • Dej si pozor na gramatické chyby.
  • Neklikej na neznámé a podezřelé odkazy.
  • Vždy si ověř totožnost odesílatele*odesílatelky, zvlášť pokud po tobě něco vyžaduje.
  • Nikdy nesdílej své osobní informace.
  • Neposílej peníze na účty, které neznáš.
  • Něco vypadá podezřele? Věř svému instinktu, velmi pravděpodobně se jedná o podvod.

Dále se doporučuje používat u všech aplikací dvoufázové ověření, tím eliminuješ riziko, že by se ti někdo do účtu naboural. Neopětuj kontakt neznámým číslům, podezřele vypadající zprávy nahlašuj a odesílatele*odesílatelky blokuj.

