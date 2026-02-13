Moskva podmiňuje návrat aplikace poslušností vůči ruské legislativě, Meta označuje krok za pokus o masové sledování občanů.
Kreml oznámil, že Rusko ve čtvrtek zablokovalo komunikační aplikaci WhatsApp na celém území. Ruská vláda odůvodňuje tento krok „neochotou“ platformy dodržovat místní zákony. O rozhodnutí informoval mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, přičemž zprávu přinesla agentura AFP.
Mluvčí Kremlu potvrdil, že úřady omezení přístupu již zavedly do praxe. „Takové rozhodnutí bylo skutečně přijato a implementováno,“ řekl novinářům Dmitrij Peskov. Podle jeho slov se WhatsApp odmítá podřídit ruským pravidlům: „rozhodnutí bylo přijato na základě ‚neochoty WhatsAppu dodržovat normy a litera ruského práva‘.“
Peskov zároveň doplnil, že návrat aplikace na ruský trh podmiňuje „plněním legislativy“ a případným dialogem mezi společností Meta a ruskými orgány.
Přesun na státní aplikaci Max
Společnost Meta (vlastník WhatsAppu) tvrdí, že Rusko se pokouší o úplnou blokádu, aby přesměrovalo přibližně 100 milionů uživatelů na státem podporovanou platformu Max. Podle stanice BBC ruská vláda od roku 2025 nařizuje předinstalování aplikace Max na všechna nová zařízení. Používání této platformy už povinně vyžaduje od:
- státních zaměstnanců
- učitelů
- studentů
Reakce společnosti
Společnost WhatsApp komentovala situaci ostře na sociální síti X: „Dnes se ruská vláda pokusila úplně zablokovat WhatsApp s cílem přesměrovat lidi na státem vlastněnou sledovací aplikaci.“ Vedení společnosti zároveň zdůraznilo, že dělá maximum pro to, aby udrželo ruské uživatele připojené i navzdory restrikcím.