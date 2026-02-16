Chorvatsko znovu zavádí brannou povinnost.
- Chorvatský parlament v pátek schválil obnovení povinné vojenské služby. Cílem je posílit obranu balkánské země během nepokojů po celém světě, včetně ruské invaze na Ukrajinu.
- Záhřeb zrušil brannou povinnost v roce 2008, rok před vstupem do NATO, ve snaze profesionalizovat armádu. Vysoce postavení představitelé od té doby změnili názor a tvrdí, že mezinárodní napětí si vyžaduje obnovení základního vojenského výcviku k posílení chorvatských obranných sil.
- Novelizaci zákona o obraně podpořilo v 151členném parlamentu 84 poslanců, 30 se zdrželo hlasování a 11 bylo proti. Pro změnu a doplnění zákona o službě v ozbrojených silách hlasovalo 110 poslanců.
- Odvedenci budou dostávat žold zhruba 26 tisíc korun, odměna pro alternativní civilní službu ještě nebyla stanovena. Podle medializovaných zpráv by mohla být „výrazně nižší“.
Citát: „Vidíme nárůst různých typů hrozeb, které si vyžadují rychlé a účinné jednání ze strany širší komunity,“ řekl během jednání v parlamentu ministr obrany Ivan Anušić. „Tváří v tvář jakékoliv hrozbě je obrana země klíčová,“ zdůraznil.
Širší kontext: Dvouměsíční výcvik začnou příští rok zdravotně způsobilí branci po dovršení 19 let. První povolávací rozkazy již byly rozeslány pro výcviková kasárna v Kninu, Slunji a Požeze. Každoročně by mělo výcvik absolvovat zhruba 18 tisíc mužů a toto období se jim započítá do délky pracovního poměru. Absolventi výcviku budou mít také výhodu při ucházení se o práci ve veřejných a státních institucích.
Odpůrci vojenské služby z důvodu svědomí budou moci sloužit tři nebo čtyři měsíce ve státní službě, včetně týmů pro reakci na katastrofy. Ženy jsou osvobozeny od branné povinnosti, ale mohou se dobrovolně přihlásit na základní výcvik, který je podmínkou pro vstup do aktivní služby nebo záložních sil.