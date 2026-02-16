Premiér Andrej Babiš v pondělí dopoledne po jednání vlády oznámil, že novým kandidátem na ministra životního prostředí za Motoristy sobě je poslanec a místopředseda Výboru pro zdravotnictví Igor Červený.
Nahradí tak původního kandidáta, kontroverzemi obestřeného Filipa Turka, kterého prezident Petr Pavel odmítl na post jmenovat. Mezi důvody patřila jeho prohlášení a činy, kterými opakovaně bagatelizoval nacismus, nenávistně se vyjadřoval k menšinám a projevoval neúctu k vůli dodržovat právní řád České republiky.
Ústupek Pražskému hradu
Resort dočasně řídil ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě).Turek, který se v lednu stal alespoň vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal, se k nominaci Červeného vyjádřil. „Udělali jsme ústupek vůči Pražskému hradu,“ citují Novinky.cz jeho slova. Bude podle něj „dobrým a zodpovědným ministrem“.
Červený se doteď tématu životního prostředí nevěnoval. Vyjádřil, že je proti „bezduché zelené ideologii“ a vyslovil přání chránit přírodu a průmysl s tím, že je také proti zavírání uhelných elektráren a proti příliš vysokým nákladům na zelenou transformaci. Dodal, že je podle něj důležitá udržitelnost rozvoje.
Politici vkládají do Červeného naději
V návaznosti na oznámení kandidáta se vyjádřili i ostatní politici. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) označil Červeného za relevantního kandidáta a řekl, že mu drží palce. „Motoristé své ublíženecké hry prohráli a pochopili, že hajlující homofob, který pohrdá českým právním řádem, ministrem nebude,“ popsal pro iDnes.cz.
„Už teď se dá říci, že jde o lepší nominaci, než byl Filip Turek“ řekl Matěj Ondřej Havel, předseda TOP 09.
V příspěvku na síti X sdílel své pocity i bývalý premiér Petr Fiala (ODS). „Snažím se věřit, že nebude dělat to, ‚co vidí na očích Filipu Turkovi‘, ale to, co je v zájmu České republiky,“ napsal. Odkazoval tak na slova Turka z jeho instagramového videa, kde v neděli prohlásil, že nový ministr bude „seriózní“ a „bude dělat, co mu na očích uvidí“.
Vyjádřil se i Babiš. „Očekávám, že pan prezident vyhoví,“ řekl ohledně jmenování Igora Červeného do funkce.