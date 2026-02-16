Hlavní témata
Lucie Novotná
dnes 16. února 2026 v 15:07
Čas čtení 1:21

Turka jako kandidáta na ministra nahrazuje Igor Červený. Proti „bezduché zelené ideologii" chce bojovat s ním

Turka jako kandidáta na ministra nahrazuje Igor Červený. Proti „bezduché zelené ideologii“ chce bojovat s ním
Zdroj: Igor Červený / volně k užití

Premiér Andrej Babiš v pondělí dopoledne po jednání vlády oznámil, že novým kandidátem na ministra životního prostředí za Motoristy sobě je poslanec a místopředseda Výboru pro zdravotnictví Igor Červený.

Nahradí tak původního kandidáta, kontroverzemi obestřeného Filipa Turka, kterého prezident Petr Pavel odmítl na post jmenovat. Mezi důvody patřila jeho prohlášení a činy, kterými opakovaně bagatelizoval nacismus, nenávistně se vyjadřoval k menšinám a projevoval neúctu k vůli dodržovat právní řád České republiky.

2. února 2026 v 11:58 Čas čtení 0:56 Filip Turek Pavla žalovat bude. Už má připravený návrh Filip Turek Pavla žalovat bude. Už má připravený návrh

Ústupek Pražskému hradu

Resort dočasně řídil ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě).Turek, který se v lednu stal alespoň vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal, se k nominaci Červeného vyjádřil. „Udělali jsme ústupek vůči Pražskému hradu,“ citují Novinky.cz jeho slova. Bude podle něj „dobrým a zodpovědným ministrem“.

Červený se doteď tématu životního prostředí nevěnoval. Vyjádřil, že je proti „bezduché zelené ideologii“ a vyslovil přání chránit přírodu a průmysl s tím, že je také proti zavírání uhelných elektráren a proti příliš vysokým nákladům na zelenou transformaci. Dodal, že je podle něj důležitá udržitelnost rozvoje.

Politici vkládají do Červeného naději

V návaznosti na oznámení kandidáta se vyjádřili i ostatní politici. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) označil Červeného za relevantního kandidáta a řekl, že mu drží palce. „Motoristé své ublíženecké hry prohráli a pochopili, že hajlující homofob, který pohrdá českým právním řádem, ministrem nebude,“ popsal pro iDnes.cz.

15. února 2026 v 15:59 Čas čtení 1:07 Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově

„Už teď se dá říci, že jde o lepší nominaci, než byl Filip Turek“ řekl Matěj Ondřej Havel, předseda TOP 09.

V příspěvku na síti X sdílel své pocity i bývalý premiér Petr Fiala (ODS). „Snažím se věřit, že nebude dělat to, ‚co vidí na očích Filipu Turkovi‘, ale to, co je v zájmu České republiky,“ napsal. Odkazoval tak na slova Turka z jeho instagramového videa, kde v neděli prohlásil, že nový ministr bude „seriózní“ a „bude dělat, co mu na očích uvidí“.

Vyjádřil se i Babiš. „Očekávám, že pan prezident vyhoví,“ řekl ohledně jmenování Igora Červeného do funkce.

15. února 2026 v 20:07 Čas čtení 0:40 FOTO: Lidé po celém Česku vyšli do ulic podpořit prezidenta. Podívej se na fotky z měst FOTO: Lidé po celém Česku vyšli do ulic podpořit prezidenta. Podívej se na fotky z měst
16. února 2026 v 10:13 Čas čtení 0:33 PŘEDPOVĚĎ: Meteorologové změnili varování: sněžit bude až do středy PŘEDPOVĚĎ: Meteorologové změnili varování: sněžit bude až do středy
16. února 2026 v 13:04 Čas čtení 1:02 Toxická romance táhne. Bouřlivé výšiny se staly nejvýdělečnějším filmem roku za jeden víkend Toxická romance táhne. Bouřlivé výšiny se staly nejvýdělečnějším filmem roku za jeden víkend
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
1
včera v 15:59
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
Čeští opoziční politici byli zaskočeni názory aktuálního ministra zahraničí.
Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze
10. 2. 2026 11:00
Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze
Po Evě Decroix čelí útoku i Richterová. Anonym jí vyhrožuje likvidací
před 4 dny
Po Evě Decroix čelí útoku i Richterová. Anonym jí vyhrožuje likvidací
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
9
včera v 13:42
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
1
před 3 dny
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
Sport a politika? Lidé v Itálii vyšli do ulic na protest proti ICE
6. 2. 2026 17:10
Sport a politika? Lidé v Itálii vyšli do ulic na protest proti ICE
