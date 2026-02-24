Hlavní témata
Michal Drahný
dnes 24. února 2026 v 11:35
Čas čtení 0:45

Český Ústavní soud spustil vlastního chatbota. Nenahrazuje však právní poradenství

Český Ústavní soud spustil vlastního chatbota. Nenahrazuje však právní poradenství
Zdroj: Pexels/ThisIsEngineering/volně k užití

Pochází z Čech, vyhledává pouze a jedině na webu Ústavního soudu a v jeho judikaturách a pomoci má například cizincům. Takový je nový AI chatbot.

O jeho vytvoření se postarala společnost nanotrix.ai, která je popisována jako spin-off Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. „Cílem je usnadnit veřejnosti orientaci v rozsáhlé judikatuře ÚS a pomoci s vyhledáváním informací, a to i v jiných jazycích,“ uvedl generální sekretář soudu Vlastimil Göttinger.

Chatbot disponuje několika jazyky, možností hlasového zadávání a omezením funkčnosti pouze na web Ústavního soudu a platformu NALUS. Na klasické otázky, kterými uživatel například zahlcuje ChatGPT, tudíž chatbot Ústavního soudu neodpoví, ale zodpoví jakoukoliv otázku o fungování soudu nebo o minulých rozhodnutích.

„Nehledá informace v síti internet, což významně snižuje riziko výskytu nepřesností či tzv. halucinací. Ke svým odpovědím vždy přiřadí odkaz na konkrétní rozhodnutí, ze kterého vycházel. Uživatelé si tak mohou ověřit správnost odpovědi přímo ve vyhledaném rozhodnutí. Za ověření předložených informací a jejich použití odpovídají sami uživatelé,“ tvrdí Göttinger.

Ústavní soud upozorňuje, že chatbot slouží výhradně k informačním účelům a nenahrazuje právní poradenství ani predikci soudních rozhodnutí. Nástroj pracuje pouze s veřejně dostupnými dokumenty z webu a není napojen na živé spisy či probíhající řízení. Výstupy generované chatbotem nelze v žádném případě považovat za oficiální či závazná stanoviska soudu.

