Nový průzkum projektu TOP Zaměstnavatelé hodnotil, kde si v roce 2025 studenti nejvíc přáli pracovat.
Za studií stojí Asociace studentů a absolventů, která průzkum každoročně realizuje mezi studenty českých vysokých škol a nově i středoškoláky. Letos se do něj zapojilo přes 14 tisíc vysokoškoláků a více než devět tisíc středoškoláků z celé České republiky. Dotazování probíhalo od 1. října do 12. prosince 2025.
1. Přátelské pracovní prostředí
2. Smysluplná práce
3. Jistota, stabilita zaměstnání
4. Složení pracovního týmu
5. Silná angažovanost v komunitních a CSR projektech
6. Flexibilní pracovní doba
7. Šance na budoucí vysoké příjmy
8. Kreativita/volnost při řešení úkolů
9. Průhledný systém navyšování výdělků
10. Vedení podporující rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
„Dlouhodobě vidíme, že o umístění v žebříčku často rozhoduje to, jestli je firma aktivní na vysokých a středních školách a jak s mladými talenty pracuje. Studenti si toho všímají,“ uvádí Daniel Novák, ředitel studie TOP Zaměstnavatelé.
V oblasti automobilového a technologického průmyslu patří mezi nejžádanější zaměstnavatele Škoda Auto, Siemens a Škoda Group. V oblasti informačních technologií pak studenti*ky vyzdvihli Seznam.cz, Microsoft nebo IBM, ale i Oracle. Z hlediska spotřebitelského průmyslu vyhrála firma L'Oréal a za ní se umístily společnosti Plzeňský Prazdroj a Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. Vepředu se umístily i obchody Lidl a IKEA.
|Oborová kategorie
|1. místo
|2. místo
|3. místo
|Automobilový & technologický průmysl
|ŠKODA AUTO
|SIEMENS
|ŠKODA GROUP
|Bankovnictví & investice
|Česká spořitelna
|Komerční banka
|Raiffeisenbank
|Informační technologie
|Seznam.cz
|Microsoft
|IBM
|Obchod & eCommerce
|IKEA Česká republika
|Lidl Česká republika
|Alza.cz
|Spotřebitelský průmysl
|L'Oréal
|Plzeňský Prazdroj
|Coca-Cola HBC Česko a Slovensko
|Stavebnictví
|STRABAG
|Metrostav
|Skanska
|Farmacie & zdravotnictví
|Fakultní nemocnice v Motole
|Zentiva
|Fakultní nemocnice Hradec Králové
|Veřejná správa
|Armáda České republiky
|Policie České republiky
|Česká televize
Energetika je sen
V celkových výsledcích jasně vede energetický kolos ČEZ, který už několik let žebříčku dominuje. Vyhrál jak u vysokoškoláků, tak i u středoškoláků. Poděkovat za to může nejspíš i svým četným aktivitám mezi studentstvem.
„V rámci akcí a programů se studenti setkávají s našimi experty, kteří jim předávají své zkušenosti z praxe. Příkladem může být již 15 let běžící Jaderná maturita, při které každoročně stráví na stovku středoškoláků tři dny v jaderné elektrárně a na závěr složí písemnou ‚Jadernou maturitu‘,“ uvedla Lenka Hnátková, vedoucí strategického náboru ve Skupině ČEZ.
Celý žebříček najdeš tady.