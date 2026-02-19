Aby se kandidát nebo kandidátka dostal*a do užšího výběru, musí úspěšně absolvovat sérii online testů.
Evropská unie znovu otevřela jednu z nejprestižnějších pracovních příležitostí v rámci svých institucí. Po sedmileté pauze Evropský úřad pro výběr pracovníků (EPSO) spustil nový výběr na pozici AD5, která je hlavním vstupním kanálem pro nástup jako trvalý úředník Evropské komise. Informoval o tom portál Euronews.
Tento krok znamená, že tisíce lidí mohou získat stabilní zaměstnání s měsíčním platem přibližně šst tisíc eur. Odhady hovoří, že se přihlásí mezi 50 000 až 60 000 kandidátů*kandidátek, ale jen necelá tři procenta z nich budou úspěšná.
Jak probíhá výběr?
Aby se kandidát dostal do užšího výběru, musí úspěšně absolvovat sérii online testů. Přihlášky se podávají do 10. března 2026.