Michal Drahný
dnes 24. února 2026 v 10:21
Čas čtení 0:49

Čeština bude pro taxikáře povinná. Kurzy jsou v plném proudu

Čeština bude pro taxikáře povinná. Kurzy jsou v plném proudu
Zdroj: Refresher

Komunikace s řidiči alternativních taxislužeb společností Bolt a Uber bývá náročnější a často i zcela nemožná. Většinou to ale cestujícímu, při jeho pozdních nočních projížďkách, příliš nevadí.

Problém nastává, když se chce cestující s řidičem domluvit na něčem, co nejde přepnout v aplikaci. Právě proto připravuje ministerstvo dopravy nové opatření, které by uzákonilo nutnost ovládat český jazyk.

„Hlavním cílem je zajistit, aby řidiči taxislužeb a platforem zprostředkujících přepravu prokazatelně ovládali český jazyk v rozsahu nezbytném pro komunikaci se zákazníky a pro správné vyhodnocování situací v silničním provozu,“ uvedl serveru Novinky mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Cílem tohoto opatření je posílit bezpečnost a zvýšit standard poskytovaných služeb. Zároveň má zamezit nekalé soutěži, ke které dochází využíváním levné zahraniční pracovní síly, obcházením sociálních předpisů a umělým snižováním mzdových nákladů.

Inspirací jsou pro ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) jiné státy Evropské unie, ve kterých podobná opatření již fungují, zejména Francie a Belgie. U nás očekává, že nová pravidla vejdou v platnost od roku 2028.

Právě společnost Bolt spustila v reakci jazykový program pro nové řidiče ze zahraničí. Kurz prý obsahuje až 400 frází v českém a anglickém jazyce, které jsou pro řidiče taxislužby nejdůležitější. Kurz je zakončen testem a při úspěšném splnění získá certifikát.

 

„Neúspěch testu neznamená automaticky ukončení spolupráce, každý případ posuzujeme individuálně s ohledem na celkové hodnocení a přístup řidiče. Cílem je zvyšovat kvalitu komunikace, ne trestat,“ uvedl mluvčí společnosti Bolt Jan Huk.

