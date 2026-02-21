Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Natália Mišániová/refresher.sk
dnes 21. února 2026 v 13:22
Čas čtení 0:45

Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Evropa podle německého generála čelí rostoucímu tlaku, přičemž situaci komplikuje také politická nejistota ve Spojených státech.

Německý generálmajor Wolf-Jürgen Stahl uvedl, že podle něj ruský prezident Vladimir Putin dlouhodobě představuje hrozbu pro Západ a v případě příležitosti by mohl použít i vojenskou sílu. Prezident Spolkové akademie pro bezpečnostní politiku upozorňuje, že Rusko již roky testuje odolnost Evropy prostřednictvím kybernetických útoků, dezinformací či politického tlaku, informují Focus online a Daily Mail.

Putin Vladimir Putin. Vladimir Putin. Vladimir Putin.
Zobrazit galerii
(4)

Problémem je nevyzpytatelnost americké politiky

Stahl tvrdí, že případný útok na území NATO by byl vážným testem jednoty aliance. Obává se také váhavých reakcí veřejnosti a politiků, kteří by mohli upřednostnit diplomatická řešení i v situaci, kdy by bylo nutné jednat rychle. Podle něj by nerozhodnost mohla Rusku ulehčit postup a následné vytlačení jeho sil by bylo náročné a drahé. Tvrdí, že Evropě by mohl způsobit utrpění, „jaké si neumíme představit“.

13. února 2026 v 16:30 Čas čtení 2:09 Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat

Za problém považuje i nevyzpytatelnost americké politiky. Ačkoliv věří, že USA by si zachovaly závazek chránit Evropu jaderným deštníkem, politická nejistota ve Washingtonu podle něj komplikuje bezpečnostní plánování na kontinentu.

Diskuse o obraně se proto v Evropě zintenzivňuje. Někteří politici mluví o potřebě silnější vlastní obrany a větší nezávislosti na USA, jiní takovou cestu odmítají, ale připouštějí užší spolupráci s jadernými mocnostmi v rámci Evropy.

15. února 2026 v 8:41 Čas čtení 2:07 KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
12. února 2026 v 11:25 Čas čtení 1:06 Ukrajinský skeletonista byl diskvalifikován z olympiády. Odmítl se vzdát helmy připomínající padlé Ukrajinský skeletonista byl diskvalifikován z olympiády. Odmítl se vzdát helmy připomínající padlé
19. února 2026 v 9:43 Čas čtení 0:26 EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí Evropská unie Německo Rusko Vladimir Putin
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
dnes v 13:22
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
před 3 hodinami
Slovensko zasáhlo zemětřesení: Seismolog pro Refresher objasnil, zda hrozí další otřesy
Slovensko zasáhlo zemětřesení: Seismolog pro Refresher objasnil, zda hrozí další otřesy
dnes v 15:00
VIDEO: Hrozivý pád na olympiádě. Polskou rychlobruslařku zasáhla soupeřka bruslí do obličeje, je po operaci
VIDEO: Hrozivý pád na olympiádě. Polskou rychlobruslařku zasáhla soupeřka bruslí do obličeje, je po operaci
dnes v 15:59
ŽIVĚ: „Je to i naše válka.“ Lidé si na Staroměstském náměstí připomínají čtyři roky války na Ukrajině
ŽIVĚ: „Je to i naše válka.“ Lidé si na Staroměstském náměstí připomínají čtyři roky války na Ukrajině
dnes v 14:18
MAPA: Česko zasáhne ledovka, pak mohou přijít povodně. Podívej se, kde hrozí nebezpečí
MAPA: Česko zasáhne ledovka, pak mohou přijít povodně. Podívej se, kde hrozí nebezpečí
dnes v 13:22
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
včera v 11:00
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
dnes v 09:38
Donald Trump zavedl 10procentní clo pro celý svět. Začne platit už za pár dní
Donald Trump zavedl 10procentní clo pro celý svět. Začne platit už za pár dní
dnes v 15:00
VIDEO: Hrozivý pád na olympiádě. Polskou rychlobruslařku zasáhla soupeřka bruslí do obličeje, je po operaci
VIDEO: Hrozivý pád na olympiádě. Polskou rychlobruslařku zasáhla soupeřka bruslí do obličeje, je po operaci
před 3 hodinami
Slovensko zasáhlo zemětřesení: Seismolog pro Refresher objasnil, zda hrozí další otřesy
Slovensko zasáhlo zemětřesení: Seismolog pro Refresher objasnil, zda hrozí další otřesy
9
15. 2. 2026 13:42
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
dnes v 13:22
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
9. 2. 2026 11:48
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
15. 2. 2026 12:03
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
před 2 dny
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
Lifestyle news
ZOH 2026: Další medaile pro Česko! Biatlonistka Tereza Voborníková vybojovala bronz
dnes v 14:56
VIDEO: „Žijte teď. V přítomnosti.“ Herec Eric Dane před smrtí natočil srdcervoucí vzkaz pro své dcery
dnes v 12:28
Virální opičák Punch neudělá bez svého plyšáka ani krok. K útokům ostatních opic se nyní vyjádřila zoo
dnes v 10:33
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
dnes v 07:49
Nosí je Bad Bunny nebo Cate Blanchett. Teď ABODI představilo kabelky s českou značkou Vuch
včera v 17:09
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší sýrová jídla světa. Jak dopadl český smažák?
včera v 16:32
VIDEO: Sourozenci ze Hry o trůny se líbají v novém filmu. Reakce znechucených herců tě pobaví
včera v 15:16
Hezucká čelí po smrti manžela útokům na sítích. Závistivcům poslala vzkaz
včera v 13:32
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
včera v 11:53
Tommy Shelby vs. náckové. První trailer láká na epické zúčtování s fašismem
včera v 10:39
Zahraničí Všechno
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
před 2 dny
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
Aby se kandidát nebo kandidátka dostal*a do užšího výběru, musí úspěšně absolvovat sérii online testů.
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
včera v 11:00
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
Slovensko zasáhlo zemětřesení: Seismolog pro Refresher objasnil, zda hrozí další otřesy
před 3 hodinami
Slovensko zasáhlo zemětřesení: Seismolog pro Refresher objasnil, zda hrozí další otřesy
Král Karel reagoval na zadržení bratra Andrewa. Ten bude vyšetřován na svobodě
včera v 09:53
Král Karel reagoval na zadržení bratra Andrewa. Ten bude vyšetřován na svobodě
Orbánova strana zveřejnila šokující AI volební klip. Vsadil na střelbu a šíření strachu
včera v 18:20
Orbánova strana zveřejnila šokující AI volební klip. Vsadil na střelbu a šíření strachu
Joe Rogan pochválil Macinku za názory na gender a výměnu názorů s Clinton. Česko by na mapě ale nenašel
včera v 16:50
Joe Rogan pochválil Macinku za názory na gender a výměnu názorů s Clinton. Česko by na mapě ale nenašel
Politika Všechno
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
1
15. 2. 2026 15:59
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
včera v 11:00
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
9
15. 2. 2026 13:42
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
Česko Všechno
MAPA: Česko zasáhne ledovka, pak mohou přijít povodně. Podívej se, kde hrozí nebezpečí
dnes v 14:18
MAPA: Česko zasáhne ledovka, pak mohou přijít povodně. Podívej se, kde hrozí nebezpečí
před 3 dny
„Nevadí, že je mi teprve 13?“ Predátoři na známé české seznamce cílí na mladé chlapce
dnes v 15:59
ŽIVĚ: „Je to i naše válka.“ Lidé si na Staroměstském náměstí připomínají čtyři roky války na Ukrajině
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
před 3 dny
Schillerová představila EET 2.0, spustí se příští rok. Jak bude vypadat a koho se bude týkat?
23. 1. 2026 12:44
Česka zbrojařská firma vstoupilo na burzu. Ze Strnada je nejbohatší Čech

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
15. 2. 2026 8:41
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
Na zimních olympijských hrách v Cortina d’Ampezzo se odehrál moment, který přesně vystihuje napětí mezi zvláštně platnými olympijskými pravidly a realitou ruské agrese na Ukrajině.
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
1
13. 2. 2026 16:30
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
11. 2. 2026 14:00
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
8. 2. 2026 17:00
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
2. 2. 2026 15:00
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
Více
Domů
Sdílet
Diskuse