Evropa podle německého generála čelí rostoucímu tlaku, přičemž situaci komplikuje také politická nejistota ve Spojených státech.
Německý generálmajor Wolf-Jürgen Stahl uvedl, že podle něj ruský prezident Vladimir Putin dlouhodobě představuje hrozbu pro Západ a v případě příležitosti by mohl použít i vojenskou sílu. Prezident Spolkové akademie pro bezpečnostní politiku upozorňuje, že Rusko již roky testuje odolnost Evropy prostřednictvím kybernetických útoků, dezinformací či politického tlaku, informují Focus online a Daily Mail.
Problémem je nevyzpytatelnost americké politiky
Stahl tvrdí, že případný útok na území NATO by byl vážným testem jednoty aliance. Obává se také váhavých reakcí veřejnosti a politiků, kteří by mohli upřednostnit diplomatická řešení i v situaci, kdy by bylo nutné jednat rychle. Podle něj by nerozhodnost mohla Rusku ulehčit postup a následné vytlačení jeho sil by bylo náročné a drahé. Tvrdí, že Evropě by mohl způsobit utrpění, „jaké si neumíme představit“.
Za problém považuje i nevyzpytatelnost americké politiky. Ačkoliv věří, že USA by si zachovaly závazek chránit Evropu jaderným deštníkem, politická nejistota ve Washingtonu podle něj komplikuje bezpečnostní plánování na kontinentu.
Diskuse o obraně se proto v Evropě zintenzivňuje. Někteří politici mluví o potřebě silnější vlastní obrany a větší nezávislosti na USA, jiní takovou cestu odmítají, ale připouštějí užší spolupráci s jadernými mocnostmi v rámci Evropy.