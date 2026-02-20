Hlavní témata
Anna-Marie Vondráková
dnes 20. února 2026 v 11:00
Čas čtení 1:20

Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump

Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
Zdroj: TASR/AP

Americký prezident Donald Trump odtajní spisy týkající se UFO. Dodal, že jde o téma, které je „velmi zajímavé a důležité“.

Hlava Spojených států nařídila americkým úřadům, včetně ministerstva obrany, aby „zahájily proces identifikace a zveřejnění“ vládních dokumentů týkajících se mimozemšťanů a mimozemského života. Trump to napsal na sociální síti Truth Social.

Prezident Spojených států tak navázal na veřejnou debatu, která se na internetu strhla poté, co bývalý prezident Barack Obama vystoupil v podcastu Briana Tylera Cohena a prohlásil, že podle jeho názoru život na jiných planetách existuje, ale on sám žádného mimozemšťana nikdy neviděl a v Area 51 určitě žádní nejsou. „Neexistuje žádné podzemní zařízení, pokud neexistuje obrovské spiknutí a pokud to neukryli před prezidentem Spojených států,“ řekl.

„Statisticky je vesmír tak obrovský, že je velká šance, že tam venku existuje život,“ doplnil poté ve svém instagramovém příspěvku. „Ale vzdálenosti mezi slunečními soustavami jsou tak velké, že šance, že nás navštívili mimozemšťané, jsou nízké, a během svého prezidentství jsem neviděl žádný důkaz o tom, že by s námi mimozemšťané navázali kontakt. Vážně,“ dodal.

„Veřejný zájem“

Trump jeho výroky následně zkritizoval a obvinil bývalého prezidenta z neoprávněného zveřejnění utajovaných informací při veřejné diskusi o mimozemšťanech a řekl, že Obama udělal velkou chybu. „Zveřejnil utajované informace... To neměl dělat,“ sdělil Trump novinářům během cesty do Georgie. Sám následně dodal, že se k existenci mimozemského života vyjadřovat nebude a že na ni „nemá žádný názor“.

Jen o pár hodin později však otočil. Na síti Truth Social uvedl, že „na základě obrovského zájmu“ bude usilovat o zveřejnění dokumentů „týkajících se mimozemského života, neidentifikovaných leteckých jevů (UAP) a neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a veškerých dalších informací souvisejících s těmito velmi složitými, ale nesmírně zajímavými a důležitými záležitostmi“.

Zda Trump opravdu změnil svůj názor jen na základě toho, že se Američané a Američanky začali o mimozemský život zajímat a on jim chce ve všem vyhovět, či zda jen využil situace k odvedení pozornosti od nedávno zveřejněných Epstein files, ve kterých jeho jméno hned několikrát figuruje a kvůli kterým například bývalý princ Andrew čerstvě čelí vyšetřování britské policie, samozřejmě nevíme. Je ale jisté, že mu tato situace minimálně hezky hraje do karet.

