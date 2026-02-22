Hlavní témata
Valentina Mihely
dnes 22. února 2026 v 16:31
Čas čtení 0:44

Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude

Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
Zdroj: Lidl / propagační materiál

Příští týden otevře řetězec Lidl již potřetí outletovou prodejnu. Otvíračky prvních dvou prodejen provázely hodinové fronty i dopravní kolaps. Outlet otevře v Ostravě už 2. března.

Už za několik dní otevře řetězec Lidl novou outletovou prodejnu. Koupit v ní budeš moct zejména oblečení a vybavení domácnosti. Outlet Arena Moravia otevře na ulici Hlučínská 2. března v devět hodin. Lidl o tom informoval v tiskové zprávě.

Outletové prodejny vyvolaly velký zájem

Doposud existovaly jen dvě outletové prodejny Lidl. Jedna v Praze a druhá v Olomouci. Obě dvě tyto prodejny jsou již zavřené. Ta olomoucká ukončila svůj provoz 31. prosince. Pražský outlet zavřel již v létě. Průměrně ho navštěvovalo 10 tisíc zákazníků a zákaznic týdně.

Právě při otevření pražské prodejny lidé propadli do kompletního šílenství. Čekali hodiny ve frontě před vchodem, v okolí kolabovala doprava. Pouhý výjezd z parkoviště trval prý 45 minut. Objevily se i potyčky zákazníků, kteří se o zlevněné zboží přetahovali.

8. ledna 2025 v 16:16 Čas čtení 0:58 VIDEO: Outlet Lidlu vyvolal šílenství, v okolí zkolabovala doprava. Po několika dnech se situace lepší VIDEO: Outlet Lidlu vyvolal šílenství, v okolí zkolabovala doprava. Po několika dnech se situace lepší

„Outletový koncept vnímáme jako smysluplný doplněk naší standardní sítě prodejen. Umožňuje nám efektivně pracovat se skladovými zásobami a zároveň zákazníkům nabídnout atraktivní ceny u vybraných produktů. Zkušenosti z Prahy i Olomouce nám ukázaly, že o tento typ prodejny je dlouhodobý zájem. Otevření v Ostravě je dalším krokem v rozvoji tohoto formátu,“ říká jednatel společnosti Lidl Česká republika Petr Krula.

