Příští týden otevře řetězec Lidl již potřetí outletovou prodejnu. Otvíračky prvních dvou prodejen provázely hodinové fronty i dopravní kolaps. Outlet otevře v Ostravě už 2. března.
Už za několik dní otevře řetězec Lidl novou outletovou prodejnu. Koupit v ní budeš moct zejména oblečení a vybavení domácnosti. Outlet Arena Moravia otevře na ulici Hlučínská 2. března v devět hodin. Lidl o tom informoval v tiskové zprávě.
Outletové prodejny vyvolaly velký zájem
Doposud existovaly jen dvě outletové prodejny Lidl. Jedna v Praze a druhá v Olomouci. Obě dvě tyto prodejny jsou již zavřené. Ta olomoucká ukončila svůj provoz 31. prosince. Pražský outlet zavřel již v létě. Průměrně ho navštěvovalo 10 tisíc zákazníků a zákaznic týdně.
Právě při otevření pražské prodejny lidé propadli do kompletního šílenství. Čekali hodiny ve frontě před vchodem, v okolí kolabovala doprava. Pouhý výjezd z parkoviště trval prý 45 minut. Objevily se i potyčky zákazníků, kteří se o zlevněné zboží přetahovali.
„Outletový koncept vnímáme jako smysluplný doplněk naší standardní sítě prodejen. Umožňuje nám efektivně pracovat se skladovými zásobami a zároveň zákazníkům nabídnout atraktivní ceny u vybraných produktů. Zkušenosti z Prahy i Olomouce nám ukázaly, že o tento typ prodejny je dlouhodobý zájem. Otevření v Ostravě je dalším krokem v rozvoji tohoto formátu,“ říká jednatel společnosti Lidl Česká republika Petr Krula.