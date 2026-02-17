Navrhovaný ministr za Motoristy má střet zájmů. Podnikání musí přerušit

Igor Červený, navrhovaný ministr životního prostředí nové vlády, figuruje jako jednatel ve společnosti Extreme BFG Cast, zabývající se tvorbou podcastů. Podle zákona musí podnikání přerušit.
„Vyřeším to tak, jak to zákon nařizuje,“ řekl Igor Červený na vládní tiskové konferenci. „Je to jediná firma, ve které mám malý podíl.“ Na tiskové konferenci dále dodal, že přestože má společnost spoustu zapsaných činností v obchodním rejstříku, primárním zájmem je tvorba podcastů.
Spolu s ním je ve vedení firmy ještě Lubor Novák, sponzor strany Motoristé sobě, kterého Červený po zvolení do Poslanecké sněmovny zaměstnal jako svého asistenta. Naopak od Červeného, Novák má svých podnikatelských altivit více. Je také předsedou spolku World Elite Shooting Association, jednatelem společnosti Extreme Gun Group a jediným členem představenstva akciové společnosti Hemmont, jejíž sto procent akcií vlastní Hammerton Capital Co. Limited sídlící v čínském Hongkongu.
Zákon o střetu zájmů zakazuje veřejným funkcionářům podnikat a být členem statutárního nebo řídícího orgánu, činnost musí bez zbytečného odkladu ukončit poté, co začali vykonávat svou funkci, nejpozději však do 30 dnů ode dne zahájení výkonu.