Spor vznikl po ruském dronovém útoku, který poškodil infrastrukturu.
Ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí uvedlo, že odsuzuje „ultimáta a vydírání“ ze strany vlád Maďarska a Slovenska, které pohrozily zastavením dodávek elektřiny na Ukrajinu, pokud Kyjev neobnoví přísun ruské ropy.
Dodávky ropy na Slovensko a do Maďarska se podle Ukrajiny zastavily v důsledku ruského dronového útoku na ropovod Družba na západě země 27. ledna. Maďarsko a Slovensko obviňují z přetrvávajícího zastavení tranzitu ropy Ukrajinu.
Fico a Orbán pohrozili energetickými kroky
Předseda vlády SR Robert Fico v sobotu prohlásil, že požádá slovenské firmy o zastavení nouzových dodávek elektřiny na Ukrajinu, pokud ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neobnoví do pondělí (23. 2.) tok ropy přes ropovod Družba na Slovensko. Podobně se před několika dny vyjádřil maďarský premiér Viktor Orbán, který také uvedl, že Budapešť bude blokovat půjčku Evropské unie pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur.
Kyjev hovoří o ultimátech a vydírání
„Ukrajina odmítá a odsuzuje ultimáta a vydírání ze strany vlád Maďarska a Slovenské republiky v souvislosti s dodávkami energií mezi našimi zeměmi,“ uvedlo v reakci ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí. „Ultimáta by měla být poslána Kremlu a určitě ne Kyjevu,“ zdůraznilo ve vyjádření.
Rezort také označil vyjádření z Budapešti a Bratislavy za „provokativní, nezodpovědné a ohrožující energetickou bezpečnost celého regionu“ s tím, že „nahrávají agresorovi, ale také poškozují jejich vlastní energetické společnosti, které dodávají energii na komerční bázi“.
Možné důsledky pro region a EU
Ukrajina podle vyjádření nepřetržitě informuje o následcích škod způsobených ruskými útoky na ropovod Družba Evropskou komisi i vlády Maďarska a Slovenska. Opravy ropovodu pokračují a Ukrajina navrhla alternativní trasy dodávek neruské ropy do obou zemí, přičemž ve světle prohlášení maďarské a slovenské vlády zvažuje aktivaci mechanismu včasného varování z asociační dohody Ukrajiny a EU, dodalo ukrajinské ministerstvo.