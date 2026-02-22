Hlavní témata
TASR/refresher.sk
dnes 22. února 2026 v 14:48
Čas čtení 1:06

Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz

Spor vznikl po ruském dronovém útoku, který poškodil infrastrukturu.

Ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí uvedlo, že odsuzuje „ultimáta a vydírání“ ze strany vlád Maďarska a Slovenska, které pohrozily zastavením dodávek elektřiny na Ukrajinu, pokud Kyjev neobnoví přísun ruské ropy.

Dodávky ropy na Slovensko a do Maďarska se podle Ukrajiny zastavily v důsledku ruského dronového útoku na ropovod Družba na západě země 27. ledna. Maďarsko a Slovensko obviňují z přetrvávajícího zastavení tranzitu ropy Ukrajinu.

Orbán, Fico Zelenskyj Robert Fico Viktor Orbán.
Fico a Orbán pohrozili energetickými kroky

Předseda vlády SR Robert Fico v sobotu prohlásil, že požádá slovenské firmy o zastavení nouzových dodávek elektřiny na Ukrajinu, pokud ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neobnoví do pondělí (23. 2.) tok ropy přes ropovod Družba na Slovensko. Podobně se před několika dny vyjádřil maďarský premiér Viktor Orbán, který také uvedl, že Budapešť bude blokovat půjčku Evropské unie pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur.

Kyjev hovoří o ultimátech a vydírání

„Ukrajina odmítá a odsuzuje ultimáta a vydírání ze strany vlád Maďarska a Slovenské republiky v souvislosti s dodávkami energií mezi našimi zeměmi,“ uvedlo v reakci ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí. „Ultimáta by měla být poslána Kremlu a určitě ne Kyjevu,“ zdůraznilo ve vyjádření.

22. ledna 2026 v 13:00 Čas čtení 5:48 Mišo pracuje jako řidič rolby na Slovensku: Ze zimních přesčasů mám v létě tři měsíce volno Mišo pracuje jako řidič rolby na Slovensku: Ze zimních přesčasů mám v létě tři měsíce volno

Rezort také označil vyjádření z Budapešti a Bratislavy za „provokativní, nezodpovědné a ohrožující energetickou bezpečnost celého regionu“ s tím, že „nahrávají agresorovi, ale také poškozují jejich vlastní energetické společnosti, které dodávají energii na komerční bázi“.

Možné důsledky pro region a EU

Ukrajina podle vyjádření nepřetržitě informuje o následcích škod způsobených ruskými útoky na ropovod Družba Evropskou komisi i vlády Maďarska a Slovenska. Opravy ropovodu pokračují a Ukrajina navrhla alternativní trasy dodávek neruské ropy do obou zemí, přičemž ve světle prohlášení maďarské a slovenské vlády zvažuje aktivaci mechanismu včasného varování z asociační dohody Ukrajiny a EU, dodalo ukrajinské ministerstvo.

15. února 2026 v 8:41 Čas čtení 2:07 KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
4. února 2026 v 18:28 Čas čtení 1:13 Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
21. února 2026 v 13:22 Čas čtení 0:45 Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
Zahraničí Invaze na Ukrajině Slovensko Ukrajina Válka na Ukrajině
