Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Ella Petrová
dnes 23. února 2026 v 13:09
Čas čtení 0:39

VAROVÁNÍ: Povodně hrozí v sedmi krajích, uvádí ČHMÚ

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
VAROVÁNÍ: Povodně hrozí v sedmi krajích, uvádí ČHMÚ
Zdroj: TASR

Hladiny řek stoupají. Nejvíc ohroženými oblastmi jsou sever Čech a Českomoravská vrchovina.

Vzhledem k výraznému oteplení dorazily do Česka srážky a tím stouply hladiny některých řek. První stupeň povodňové aktivity hlásí například řeky Doubrava, Jizera, Křemelná, Kamenice, Otava, Sázava, Vsetínská Bečva, Chrudimka, Svratka, Svatava a Divoká Orlice. Meteorologové hlásí, že k zmíněným tokům mohou přibýt i další. 

23. února 2026 v 9:39 Čas čtení 1:11 VIDEO: Mexická armáda zabila nejhledanějšího drogového bosse. Kartel v reakci zakládal požáry po celé zemi VIDEO: Mexická armáda zabila nejhledanějšího drogového bosse. Kartel v reakci zakládal požáry po celé zemi

„Zvýšené hladiny až k prvním stupňům povodňové aktivity lze čekat u řek, které odvodňují Lužické, Jizerské hory a Krkonoše a řeky na Vysočině,“ varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X.
 


„Stoupat budou také Moravská Dyje, Svratka, Sázava a Doubrava a s malou pravděpodobností také Nežárka a následně Lužnice,“ dodává ČHMÚ, který proto vydal výstrahu platnou až do soboty. Týká se Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Středočeského a Jihočeského kraje a také Kraje Vysočina.

17. února 2026 v 14:06 Čas čtení 0:52 Mandátní výbor doporučil poslancům nevydávat Babiše ani Okamuru Mandátní výbor doporučil poslancům nevydávat Babiše ani Okamuru
22. února 2026 v 14:48 Čas čtení 1:06 Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz
19. února 2026 v 12:01 Čas čtení 1:25 Trump vysekl pochvalu Macinkovi za debatu s Hillary Clinton. „Jednou nás to může hodně mrzet,“ píší kritici Trump vysekl pochvalu Macinkovi za debatu s Hillary Clinton. „Jednou nás to může hodně mrzet,“ píší kritici
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Extrémy počasí
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
dnes v 13:09
VAROVÁNÍ: Povodně hrozí v sedmi krajích, uvádí ČHMÚ
VAROVÁNÍ: Povodně hrozí v sedmi krajích, uvádí ČHMÚ
včera v 16:31
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
14
včera v 14:48
Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz
Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz
před 2 dny
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
dnes v 09:39
VIDEO: Mexická armáda zabila nejhledanějšího drogového bosse. Kartel v reakci zakládal požáry po celé zemi
VIDEO: Mexická armáda zabila nejhledanějšího drogového bosse. Kartel v reakci zakládal požáry po celé zemi
14
včera v 14:48
Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz
Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz
včera v 16:31
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
dnes v 13:09
VAROVÁNÍ: Povodně hrozí v sedmi krajích, uvádí ČHMÚ
VAROVÁNÍ: Povodně hrozí v sedmi krajích, uvádí ČHMÚ
před 2 dny
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
před 2 dny
Slovensko zasáhlo zemětřesení: Seismolog pro Refresher objasnil, zda hrozí další otřesy
Slovensko zasáhlo zemětřesení: Seismolog pro Refresher objasnil, zda hrozí další otřesy
14
včera v 14:48
Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz
Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz
před 2 dny
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
19. 2. 2026 9:43
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
před 3 dny
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
včera v 16:31
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
Lifestyle news
Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast?
před 2 hodinami
Bonnie Blue oznámila těhotenství. Předtím měla sex se 400 muži bez ochrany
dnes v 14:14
Svět se baví podobou influencerky s Robertem Ficem. „Zachraň nás a přijď vládnout,“ prosí ji Slováci
dnes v 13:52
Při cenách BAFTA se ozývaly výkřiky aktivisty s Tourettem. Zazněla i rasistická nadávka
dnes v 11:22
Česko slaví úspěch na britských Oscarech. Syrová výpověď z Ruska si odnáší BAFTA za dokument
dnes v 10:44
Silné, odvážné a připravené se zamilovat. Tohle jsou další účastnice show Růže pro nevěstu
dnes v 07:33
Česko-slovenský film je nejlepším dokumentem na Berlinale. Může bojovat i o Oscara
včera v 16:51
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
včera v 15:44 5
Česko Všechno
Ministr Oto Klempíř měl autonehodu. Byl převezen do nemocnice
dnes v 10:58
Ministr Oto Klempíř měl autonehodu. Byl převezen do nemocnice
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé sobě) měl v pondělí ráno autonehodu.
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
včera v 16:31
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
MAPA: Česko zasáhne ledovka, pak mohou přijít povodně. Podívej se, kde hrozí nebezpečí
před 2 dny
MAPA: Česko zasáhne ledovka, pak mohou přijít povodně. Podívej se, kde hrozí nebezpečí
V Česku se šíří nový podvod na WhatsAppu. Falešné hlasování může lidi připravit o desetitisíce korun
včera v 13:06
V Česku se šíří nový podvod na WhatsAppu. Falešné hlasování může lidi připravit o desetitisíce korun
Česká letiště pokořila loni předcovidový rekord
19. 2. 2026 16:13
Česká letiště pokořila loni předcovidový rekord
Na zahájení paralympiády budou chybět Češi a Češky. Bojkotují účast Ruska a Běloruska
před 3 dny
Na zahájení paralympiády budou chybět Češi a Češky. Bojkotují účast Ruska a Běloruska
Politika Všechno
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
před 3 dny
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
1
15. 2. 2026 15:59
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
9
15. 2. 2026 13:42
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
Česko Všechno
VAROVÁNÍ: Povodně hrozí v sedmi krajích, uvádí ČHMÚ
dnes v 13:09
VAROVÁNÍ: Povodně hrozí v sedmi krajích, uvádí ČHMÚ
dnes v 10:58
Ministr Oto Klempíř měl autonehodu. Byl převezen do nemocnice
včera v 16:31
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
Zahraničí Všechno
VIDEO: Mexická armáda zabila nejhledanějšího drogového bosse. Kartel v reakci zakládal požáry po celé zemi
dnes v 09:39
VIDEO: Mexická armáda zabila nejhledanějšího drogového bosse. Kartel v reakci zakládal požáry po celé zemi
před 2 dny
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
před 3 dny
Orbánova strana zveřejnila šokující AI volební klip. Vsadil na střelbu a šíření strachu

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
15. 2. 2026 8:41
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
Na zimních olympijských hrách v Cortina d’Ampezzo se odehrál moment, který přesně vystihuje napětí mezi zvláštně platnými olympijskými pravidly a realitou ruské agrese na Ukrajině.
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
1
13. 2. 2026 16:30
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
11. 2. 2026 14:00
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
8. 2. 2026 17:00
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
2. 2. 2026 15:00
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
Více
Domů
Sdílet
Diskuse