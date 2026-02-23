VAROVÁNÍ: Povodně hrozí v sedmi krajích, uvádí ČHMÚ

Hladiny řek stoupají. Nejvíc ohroženými oblastmi jsou sever Čech a Českomoravská vrchovina.
Vzhledem k výraznému oteplení dorazily do Česka srážky a tím stouply hladiny některých řek. První stupeň povodňové aktivity hlásí například řeky Doubrava, Jizera, Křemelná, Kamenice, Otava, Sázava, Vsetínská Bečva, Chrudimka, Svratka, Svatava a Divoká Orlice. Meteorologové hlásí, že k zmíněným tokům mohou přibýt i další.
„Zvýšené hladiny až k prvním stupňům povodňové aktivity lze čekat u řek, které odvodňují Lužické, Jizerské hory a Krkonoše a řeky na Vysočině,“ varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X.
„Stoupat budou také Moravská Dyje, Svratka, Sázava a Doubrava a s malou pravděpodobností také Nežárka a následně Lužnice,“ dodává ČHMÚ, který proto vydal výstrahu platnou až do soboty. Týká se Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Středočeského a Jihočeského kraje a také Kraje Vysočina.