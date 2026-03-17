Povinnost daňového přiznání platí v Česku pro statisíce podnikatelů a živnostníků, ale i zaměstnanců, kteří měli během roku další příjmy – z pronájmu, investic nebo vedlejší činnosti.
„Základní termín pro podání daňového přiznání za rok 2025 připadá letos na 1. dubna 2026. Tento termín se týká poplatníků, kteří podávají přiznání v papírové podobě – tedy osobně na finančním úřadě nebo prostřednictvím pošty. V takovém případě musí být formulář nejpozději v tento den doručen finanční správě,“ říká Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.
„Lidé, kteří se rozhodnou pro elektronické podání, mají více času. Přiznání je možné odeslat do 4. května 2026. Elektronické podání je možné prostřednictvím datové schránky, portálu Moje daně nebo pomocí uznávaného elektronického podpisu. Právě delší lhůta je jedním z důvodů, proč elektronickou formu každoročně využívá stále více poplatníků. Při zpracování přes daňového poradce je termín ještě delší 1. července 2026,“ dodává Kevorkyan.
Kdo musí daňové přiznání podat
Daňové přiznání musíš řešit hlavně jako OSVČ, a to i v případě, že podnikáš jen bokem, nebo jsi jako zaměstnanec inkasoval peníze z pronájmů, investic či jednorázových honorářů. Jana Jáčová z UOL Účetnictví však připomíná, že pokud jsi celý rok pracoval jen u jednoho šéfa a podepsal u něj prohlášení k dani, o veškerou administrativu se postará tvůj zaměstnavatel.
Na jaké chyby si dát pozor
Finanční správa varuje, že lidé v daňových přiznáních nejčastěji chybují v uplatňování slev nebo zapomínají přiznat příjmy z investic, krátkodobých pronájmů a nejrůznějších „bokovek“. „Komplikace mohou vzniknout také u různých odpočtů, například u darů, úroků z hypotéky nebo příspěvků na penzijní spoření. Tyto položky je možné uplatnit pouze tehdy, pokud má poplatník k dispozici potřebná potvrzení. Pokud dokumenty chybí nebo jsou uvedeny nesprávně, může finanční úřad odpočet při kontrole neuznat,“ říká Pavel Janeček z Royal Bridge Partners.
Co když termín nestihneš
„Zákon počítá s krátkou tolerancí pro opožděné podání. Daňové přiznání je možné podat ještě do pěti pracovních dnů po uplynutí termínu bez sankce. Pokud je podáno později, může finanční úřad začít počítat pokutu za opožděné podání. Výše sankce se odvíjí od výše daně a délky zpoždění. Kromě pokuty může vzniknout také úrok z prodlení, pokud není včas zaplacena samotná daň,“ říká Jana Jáčová z UOL Účetnictví.
Podat přiznání online je tím pádem pro většinu lidí nejlepším řešením, protože formuláře samy pohlídají chyby i chybějící údaje ještě před odesláním. Kromě delší lhůty tak získáte jistotu, že se vyhnete zbytečným tahanicím s úřady a opravám, které by vás stály čas i nervy.