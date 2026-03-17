Michal Drahný
dnes 17. března 2026 v 13:16
Čas čtení 1:30

Blíží se povinnost podání daňového přiznání. Na tohle si dej letos pozor

Blíží se povinnost podání daňového přiznání. Na tohle si dej letos pozor
Zdroj: UOL Účetnictví / tisková zpráva

Povinnost daňového přiznání platí v Česku pro statisíce podnikatelů a živnostníků, ale i zaměstnanců, kteří měli během roku další příjmy – z pronájmu, investic nebo vedlejší činnosti.

„Základní termín pro podání daňového přiznání za rok 2025 připadá letos na 1. dubna 2026. Tento termín se týká poplatníků, kteří podávají přiznání v papírové podobě – tedy osobně na finančním úřadě nebo prostřednictvím pošty. V takovém případě musí být formulář nejpozději v tento den doručen finanční správě,“ říká Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.

„Lidé, kteří se rozhodnou pro elektronické podání, mají více času. Přiznání je možné odeslat do 4. května 2026. Elektronické podání je možné prostřednictvím datové schránky, portálu Moje daně nebo pomocí uznávaného elektronického podpisu. Právě delší lhůta je jedním z důvodů, proč elektronickou formu každoročně využívá stále více poplatníků. Při zpracování přes daňového poradce je termín ještě delší 1. července 2026,“ dodává Kevorkyan.

Kdo musí daňové přiznání podat

Daňové přiznání musíš řešit hlavně jako OSVČ, a to i v případě, že podnikáš jen bokem, nebo jsi jako zaměstnanec inkasoval peníze z pronájmů, investic či jednorázových honorářů. Jana Jáčová z UOL Účetnictví však připomíná, že pokud jsi celý rok pracoval jen u jednoho šéfa a podepsal u něj prohlášení k dani, o veškerou administrativu se postará tvůj zaměstnavatel.

Na jaké chyby si dát pozor

Finanční správa varuje, že lidé v daňových přiznáních nejčastěji chybují v uplatňování slev nebo zapomínají přiznat příjmy z investic, krátkodobých pronájmů a nejrůznějších „bokovek“. „Komplikace mohou vzniknout také u různých odpočtů, například u darů, úroků z hypotéky nebo příspěvků na penzijní spoření. Tyto položky je možné uplatnit pouze tehdy, pokud má poplatník k dispozici potřebná potvrzení. Pokud dokumenty chybí nebo jsou uvedeny nesprávně, může finanční úřad odpočet při kontrole neuznat,“ říká Pavel Janeček z Royal Bridge Partners.

Co když termín nestihneš

„Zákon počítá s krátkou tolerancí pro opožděné podání. Daňové přiznání je možné podat ještě do pěti pracovních dnů po uplynutí termínu bez sankce. Pokud je podáno později, může finanční úřad začít počítat pokutu za opožděné podání. Výše sankce se odvíjí od výše daně a délky zpoždění. Kromě pokuty může vzniknout také úrok z prodlení, pokud není včas zaplacena samotná daň,“ říká Jana Jáčová z UOL Účetnictví.

 

Podat přiznání online je tím pádem pro většinu lidí nejlepším řešením, protože formuláře samy pohlídají chyby i chybějící údaje ještě před odesláním. Kromě delší lhůty tak získáte jistotu, že se vyhnete zbytečným tahanicím s úřady a opravám, které by vás stály čas i nervy.

12. března 2026 v 11:16 Čas čtení 1:18 Další funkce pro extremistu, který chce omezit potraty. Jan Gregor má radit zdravotním pojišťovnám Další funkce pro extremistu, který chce omezit potraty. Jan Gregor má radit zdravotním pojišťovnám
15. března 2026 v 13:48 Čas čtení 1:06 PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně
16. března 2026 v 16:52 Čas čtení 0:39 „Nenecháme si ukrást budoucnost“. Milion chvilek v sobotu pořádá shromáždění na Letné „Nenecháme si ukrást budoucnost“. Milion chvilek v sobotu pořádá shromáždění na Letné
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
5
před 2 dny
PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně
PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně
včera v 13:37
VIDEO: Internetem se šíří spekulace o smrti Netanjahua. Nové video je mělo vyvrátit, vypadá ale jako AI
VIDEO: Internetem se šíří spekulace o smrti Netanjahua. Nové video je mělo vyvrátit, vypadá ale jako AI
1
včera v 16:52
„Nenecháme si ukrást budoucnost“. Milion chvilek v sobotu pořádá shromáždění na Letné
„Nenecháme si ukrást budoucnost“. Milion chvilek v sobotu pořádá shromáždění na Letné
12. 3. 2026 18:09
Jak vysoký důchod tě čeká? Zjisti to na pár kliknutí
Jak vysoký důchod tě čeká? Zjisti to na pár kliknutí
před hodinou
Blíží se povinnost podání daňového přiznání. Na tohle si dej letos pozor
Blíží se povinnost podání daňového přiznání. Na tohle si dej letos pozor
5
před 2 dny
PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně
PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně
včera v 13:37
VIDEO: Internetem se šíří spekulace o smrti Netanjahua. Nové video je mělo vyvrátit, vypadá ale jako AI
VIDEO: Internetem se šíří spekulace o smrti Netanjahua. Nové video je mělo vyvrátit, vypadá ale jako AI
1
včera v 16:52
„Nenecháme si ukrást budoucnost“. Milion chvilek v sobotu pořádá shromáždění na Letné
„Nenecháme si ukrást budoucnost“. Milion chvilek v sobotu pořádá shromáždění na Letné
včera v 15:43
Babiš čelí rostoucí kritice kvůli poradkyni. Obhajuje Putina
Babiš čelí rostoucí kritice kvůli poradkyni. Obhajuje Putina
12. 3. 2026 18:09
Jak vysoký důchod tě čeká? Zjisti to na pár kliknutí
Jak vysoký důchod tě čeká? Zjisti to na pár kliknutí
5
před 2 dny
PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně
PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně
12. 3. 2026 18:09
Jak vysoký důchod tě čeká? Zjisti to na pár kliknutí
Jak vysoký důchod tě čeká? Zjisti to na pár kliknutí
před 2 dny
PŘEDPOVĚĎ: Česko v příštích dnech čeká deštivé a větrné počasí. Víme, kdy přijde oteplení
PŘEDPOVĚĎ: Česko v příštích dnech čeká deštivé a větrné počasí. Víme, kdy přijde oteplení
včera v 13:37
VIDEO: Internetem se šíří spekulace o smrti Netanjahua. Nové video je mělo vyvrátit, vypadá ale jako AI
VIDEO: Internetem se šíří spekulace o smrti Netanjahua. Nové video je mělo vyvrátit, vypadá ale jako AI
1
včera v 16:52
„Nenecháme si ukrást budoucnost“. Milion chvilek v sobotu pořádá shromáždění na Letné
„Nenecháme si ukrást budoucnost“. Milion chvilek v sobotu pořádá shromáždění na Letné
Lifestyle news
Nová hra se chce měřit s GTA VI. Zahraješ si ji už tento týden
před 28 minutami
Beats for Love odhalují headlinery! Zazáří Charlotte de Witte nebo Andromedik
před hodinou
ChatGPT pomohl vytvořit vakcínu proti rakovině psů: Účinnost překvapila vědce
před 3 hodinami
Dune 3 se představuje na prvních plakátech. Chalamet je na nich k nepoznání
dnes v 09:08
Google Maps dostávají velký upgrade. AI ti odpoví na otázky a pomůže naplánovat výlet
dnes v 07:47
Našel Pán prstenů nového Aragorna s Arwen? Fanoušci šílí z vysněného castingu
včera v 17:23
Lily Collins září v nové kampani Zalanda
včera v 16:09
Česko Všechno
PŘEDPOVĚĎ: Česko v příštích dnech čeká deštivé a větrné počasí. Víme, kdy přijde oteplení
před 2 dny
PŘEDPOVĚĎ: Česko v příštích dnech čeká deštivé a větrné počasí. Víme, kdy přijde oteplení
Jak bude příští týden?
PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně
5
před 2 dny
PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně
VIDEO: Maturák pražské střední skončil rvačkou. Škola má přitom připravovat žáky na práci v bezpečnostních složkách
dnes v 07:15
VIDEO: Maturák pražské střední skončil rvačkou. Škola má přitom připravovat žáky na práci v bezpečnostních složkách
Kmotr v Česku? Poradce političky našel před dveřmi useknutou hlavu divočáka
dnes v 10:45
Kmotr v Česku? Poradce političky našel před dveřmi useknutou hlavu divočáka
„Nenecháme si ukrást budoucnost“. Milion chvilek v sobotu pořádá shromáždění na Letné
1
včera v 16:52
„Nenecháme si ukrást budoucnost“. Milion chvilek v sobotu pořádá shromáždění na Letné
AKTUÁLNĚ: Dominik Feri je obviněný z dalšího znásilnění
včera v 12:14
AKTUÁLNĚ: Dominik Feri je obviněný z dalšího znásilnění
Zahraničí Všechno
VIDEO: Internetem se šíří spekulace o smrti Netanjahua. Nové video je mělo vyvrátit, vypadá ale jako AI
včera v 13:37
VIDEO: Internetem se šíří spekulace o smrti Netanjahua. Nové video je mělo vyvrátit, vypadá ale jako AI
včera v 11:55
ŽEBŘÍČEK: Toto jsou nejlepší města světa pro rok 2026. V TOP 50 boduje i Praha
včera v 09:54
Světu hrozí globální potravinová krize. Může být horší než po začátku války na Ukrajině
Politika Všechno
Bílý dům vysvětluje záhadnou červenou skvrnu na krku Donalda Trumpa. Prý podstupuje léčbu
3. 3. 2026 16:34
Bílý dům vysvětluje záhadnou červenou skvrnu na krku Donalda Trumpa. Prý podstupuje léčbu
2
6. 3. 2026 13:39
Vláda uvolnila Epsteinovy spisy o Trumpovi. Měl nutit nezletilou k orálnímu se*u, v obraně ho kousla
9. 3. 2026 16:19
Babiš se musí omluvit a stát za něj zaplatit odškodné. Urazil totiž novináře, kteří prověřovali jeho firmu
Česko Všechno
Blíží se povinnost podání daňového přiznání. Na tohle si dej letos pozor
před hodinou
Blíží se povinnost podání daňového přiznání. Na tohle si dej letos pozor
před 2 dny
PŘEDPOVĚĎ: Česko v příštích dnech čeká deštivé a větrné počasí. Víme, kdy přijde oteplení
5
před 2 dny
PŘEHLED: Kde v Česku se žije nejdéle? Podívej se, ve kterých krajích lidé nejčastěji umírají předčasně

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: Žije Česko v iluzi bezpečí? Válka od hranic není tak daleko, jak si možná myslíme
10. 3. 2026 13:00
KOMENTÁŘ: Žije Česko v iluzi bezpečí? Válka od hranic není tak daleko, jak si možná myslíme
Reakci Íránu na izraelsko-americkou vojenskou intervenci tvrdě odnesly země v Perském zálivu. Místa, která jsme ještě donedávna považovali za ostrov klidu a luxusu, se během pár hodin proměnila v prostor raketových útoků, protivzdušné obrany a chaosu.
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
3
6. 3. 2026 19:15
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
Jak historie řidiče ovlivňuje výslednou cenu povinného ručení?
5. 3. 2026 13:30
Jak historie řidiče ovlivňuje výslednou cenu povinného ručení?
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
2. 3. 2026 7:11
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
1. 3. 2026 9:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
Více
