Světu hrozí globální potravinová krize. Může být horší než po začátku války na Ukrajině

Kvůli útokům na Blízkém východě a drahému plynu se omezuje výroba dusíkatých hnojiv, která jsou klíčová pro světovou produkci potravin.
Válka na Blízkém východě může výrazně zasáhnout světovou výrobu potravin. Útoky mezi Íránem a Izraelem společně s nedostatkem zemního plynu omezují produkci dusíkatých hnojiv, zejména močoviny, která je pro zemědělství zásadní.
Podle dostupných dat nebyla vyrobena zhruba polovina z více než dvou milionů tun hnojiv určených na export. Další velké množství zůstává kvůli napětí v oblasti Perského zálivu zablokované v přepravě.
Problém přichází právě v období jarního setí na severní polokouli. Odborníci proto varují, že dlouhodobý nedostatek hnojiv by mohl snížit sklizně základních plodin a způsobit výrazné výkyvy na světových trzích s potravinami.
„Některé regiony mohou být neúměrně postiženy, zejména ty s velkým počtem drobných zemědělců – zejména části Afriky a jižní Asie,“ popsala Mezinárodní asociace pro hnojiva. „Zároveň země, které se silně spoléhají na dovážená hnojiva, jsou více vystaveny potenciálním tlakům na jejich cenovou dostupnost. Nacházejí se po celém světě,“ dodala.