V pondělí ráno došlo na dálnici D5 u Rudné směrem do Prahy k srážce pěti osobních aut a jedné dodávky. Nyní se v tomto směru jede jedním pruhem.
„Na 7,5. km dálnice D5 ve směru na Prahu došlo k hromadné dopravní nehodě několika vozidel,“ informovala policie na síti X. Nehoda se stala kolem sedmé hodiny ráno.
Dálnici ve směru na Prahu musely zprovoznit záchranné složky poté, co jeden z řidičů narazil do vozidel stojících v koloně. Provoz byl v tomto úseku zpočátku zcela zastaven, jak potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová.
Podle informací Národního dopravního informačního centra se dopravu podařilo částečně obnovit krátce po osmé hodině ranní, kdy byl zprovozněn levý jízdní pruh. Uzavírka pravého pruhu by však měla trvat až do desáté hodiny.
Záchranáři z místa nehody hlásí jednoho lehce zraněného člověka.