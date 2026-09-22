Policisté zasahují na Akademii věd. Prověřují podezření na faktury za neuskutečněné práce

Akademie věd ČR se v úterý stala terčem policejního zásahu.
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) se zaměřili na Středisko společných činností AV ČR. Zajišťují tam dokumenty a faktury a prohlížejí celý prostor Akademie věd. Podle zdrojů Deníku N prověřují podezření na fakturaci neuskutečněných prací. Zatím nebyl nikdo obviněn.
„Mohu pouze uvést, že náš útvar (NCOZ) dnešního dne provádí úkony trestního řízení, nicméně podávání informací má vyhrazeno Městské státní zastupitelství v Praze,“ uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.
„V současnou chvíli nebylo zahájeno trestní stíhání, respektive sděleno obvinění jakékoliv osobě,“ potvrdil mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Akademie věd uvedla, že policii poskytuje potřebnou součinnost.