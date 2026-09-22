Policisté zasahují na Akademii věd. Prověřují podezření na faktury za neuskutečněné práce
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Ella Petrová
dnes 22. září 2026 v 13:52
Čas čtení 0:23

Policisté zasahují na Akademii věd. Prověřují podezření na faktury za neuskutečněné práce

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Policisté zasahují na Akademii věd. Prověřují podezření na faktury za neuskutečněné práce
Zdroj: Wikimedia Commons / SSČ AV ČR / volně k užití

Akademie věd ČR se v úterý stala terčem policejního zásahu.

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) se zaměřili na Středisko společných činností AV ČR. Zajišťují tam dokumenty a faktury a prohlížejí celý prostor Akademie věd. Podle zdrojů Deníku N prověřují podezření na fakturaci neuskutečněných prací. Zatím nebyl nikdo obviněn.

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„Mohu pouze uvést, že náš útvar (NCOZ) dnešního dne provádí úkony trestního řízení, nicméně podávání informací má vyhrazeno Městské státní zastupitelství v Praze,“ uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.
 
„V současnou chvíli nebylo zahájeno trestní stíhání, respektive sděleno obvinění jakékoliv osobě,“ potvrdil mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Akademie věd uvedla, že policii poskytuje potřebnou součinnost.

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Zdroj: novinky.cz
Náhledový obrázek: Wikimedia Commons / SSČ AV ČR / volně k užití
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