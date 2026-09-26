Šéf Kremlu tvrdí, že Rusko chtělo obnovit jednání s Kyjevem.
Rusko se nepřipravuje na vojenský konflikt s Evropou, prohlásil v pátek ruský prezident Vladimir Putin po varováních některých evropských členů NATO před potenciálními ruskými útoky na území Aliance. Poznamenal také, že Moskva registruje porušování práv rusky mluvícího obyvatelstva pobaltských států, na což podle něj reaguje v „humanitární sféře“.
„Mnozí v Evropě hovoří o očekávání útoku z Ruska, a proto si myslí, že se musí připravit na vojenské operace, na válku s Ruskem. Chci znovu zdůraznit – my se nepřipravujeme na žádné ozbrojené konflikty s Evropou,“ řekl Putin novinářům.
Dále uvedl, že všechny návrhy na řešení války na Ukrajině jsou nadále aktuální, ale Moskva musí posoudit, co je v jejím nejlepším zájmu.
Šéf Kremlu tvrdí, že Rusko chtělo obnovit jednání s Kyjevem po svých minulých parlamentních volbách, ale Ukrajina se pokusila udeřit na Moskvu a útočit na volební místnosti. Ruská reakce byla podle Putina tak silná, že Kyjev nyní žádá příměří.
V souvislosti s těmito útoky Rusko svůj postoj k obnovení přímých jednání s Ukrajinou přehodnocuje. „O návrzích na obnovení jednání, ano, jsou všechny na stole a je to všechno možné - ale po všem, co udělali, důkladně zvážíme, jaké kroky musíme podniknout v reakci,“ řekl Putin.