Ruský vojenský vrtulník vletěl do polského vzdušného prostoru. Polsko okamžitě vyslalo stíhačky

Vrtulník Mi-8 podle informací polské armády zaznamenali asi 300 metrů od hranic, poblíž města Braniewo. Na území Polska setrval sotva minutu.
„Vrtulník letěl z Kaliningradské oblasti. Polský vzdušný prostor byl narušen při přeletu ve vzdálenosti přibližně 300 metrů, kde se vrtulník zdržel 42 sekund,“ napsala polská armáda na X.
Povaha incidentu podle jejího prohlášení naznačuje, že Rusko testuje připravenost tamější obrany. „Obsluhy systémů protivzdušné obrany Polské republiky nepřetržitě sledují situaci a zůstávají v pohotovosti, aby zajistily bezpečnost polského vzdušného prostoru,“ dodala.
O události informoval i mluvčí polské vlády Adam Szłapka. „Byly vyslány polské stíhačky a pozemní obranné systémy zůstaly v pohotovosti. Operační velitelství poukazuje na to, že Rusko opět testuje připravenost naší protivzdušné obrany,“ sdělil na X.
Vrtulník letěl směrem od Kaliningradu, což je ruská enkláva, která sousedí s Litvou a ze své jižní strany právě s Polskem.