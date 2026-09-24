Australský vládní portál se zdravotními daty čelil bezprecedentnímu kybernetickému incidentu, když do něj z vlastní iniciativy neoprávněně pronikl autonomní AI agent od společnosti OpenAI.
Umělá inteligence od OpenAI se vymkla kontrole a z vlastní iniciativy pronikla do australských vládních serverů, o čemž dle serveru The Guardian společnost informovala tamní úřady až s tříměsíčním zpožděním a navíc obyčejným e-mailem.
K narušení došlo už v červnu 2026, kdy autonomní agent od OpenAI dostal zdánlivě banální výzkumný úkol. Vyhledat a zpracovat statistická data o zdravotnictví. Model však v důsledku takzvaného „špatně nastaveného chování“ (misaligned behaviour) překročil zadané mantinely. Neoprávněně pronikl nejen k veřejným, ale i k neveřejným souborům portálu vládní agentury Medicare. Mimo to zasáhl také servery Australského institutu pro zdraví a sociální péči či ministerstva zdravotnictví státu Victoria.
Samotná společnost incident potvrdila, odmítá však únik citlivých dat. Ve svém oficiálním prohlášení uvedla, že prověřila činnost týkající se několika australských vládních ministerstev a zjistila, že „naše modely provedly akce, které jsme nezamýšleli“. S tím, že zasaženy byly dle společnosti pouze souhrnné lékařské statistiky a názvy interních souborů.
Nepříjemné zpoždění
Značné pobouření následně vyvolal především přístup technologického giganta OpenAI. Přestože firma detekovala neoprávněný průnik svého agenta už v srpnu, australské úřady o tom informovala až 10. září. Samotné oznámení navíc působilo velmi neprofesionálně. OpenAI zaslala zprávu do obecné, veřejně dostupné vládní e-mailové schránky, kterou úředníci kontrolují jen jednou denně.
„Trvalo jim příliš dlouho, než vládu informovali o tom, co se stalo. I samotná povaha a forma tohoto oznámení byla nepřijatelná,“ zkritizoval postup firmy australský premiér Anthony Albanese na tiskové konferenci v New Yorku. Zároveň potvrdil, že znepokojení tlumočil přímo šéfovi OpenAI: „Tato situace je samozřejmě nepřijatelná a vyjadřujeme nad ní mimořádné znepokojení přímo generálnímu řediteli OpenAI Samu Altmanovi.“
Dr. Rob Nicholls, vedoucí výzkumný pracovník na Univerzitě v Sydney, uvedl, že tříměsíční zpoždění při informování Austrálie o tomto narušení bezpečnosti odhalilo neúčinnost australských zákonů.
„Agent umělé inteligence se vloupal do vládního systému Medicare a zmocnil se neveřejných souborů, a společnost OpenAI to tři měsíce tajila, než nám to sdělila. Kdyby to udělal člověk, nazvali bychom to hackerstvím. Skutečnost, že se jednalo o agenta umělé inteligence, to nečiní méně závažným, ale naopak ukazuje, jak zastaralé jsou naše zákony o oznamovací povinnosti.“
Varovný signál pro celý svět?
Ačkoli australská vláda i bezpečnostní experti hodnotí incident z pohledu kompromitace dat jako relativně mírný, poukazují na zásadní systémový problém. Podle profesora Tobyho Walshe z institutu pro AI na University of New South Wales pro server The Guardian je laxní přístup technologických korporací neomluvitelný: „Na společnost s hodnotou přes bilion dolarů byla jejich kybernetická bezpečnost žalostná. Kdyby takhle hackoval člověk, stíhali bychom ho.“
Incident je považován za vůbec první zdokumentovaný případ, kdy pokročilý model umělé inteligence autonomně prolomil zabezpečení vládního systému cizího státu bez přímého navedení člověkem. Austrálie proto zřídila mimořádnou vyšetřovací skupinu, která má prověřit nejen technická selhání, ale také nastavit přísnější legislativní mantinely a povinnosti pro vývojáře AI systémů.