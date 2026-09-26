V Český Budějovicích rozdává pokuty kapitán Dezolát. Bizarní kampaň prověřuje policie
2
2
0
Michal Drahný
dnes 26. září 2026 v 10:33
Čas čtení 1:12

V Český Budějovicích rozdává pokuty kapitán Dezolát. Bizarní kampaň prověřuje policie

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
V Český Budějovicích rozdává pokuty kapitán Dezolát. Bizarní kampaň prověřuje policie
Zdroj: Městská policie České Budějovice

Řidiči v Českých Budějovicích nacházejí za stěrači falešné pokuty za špatné rozhodování ve volbách. Kontroverzní kampaň koalice Motoristů, Svobodných a Trikolory podepsanou „kpt. Dezolát“ nyní kvůli zneužití loga prověřuje státní policie.

Po Českých Budějovicích se v těchto dnech objevují neobvyklé výzvy za stěrači zaparkovaných aut. Dokumenty na první pohled připomínají oficiální tiskopis městské policie, včetně loga a úředního formátu. Ve skutečnosti však jde o předvolební kampaň koalice Motoristů, Svobodných a Trikolory, která pokutuje řidiče za „špatné zaparkování hlasu v minulých volbách“ nebo za „vjezd do slepé ulice slibů“. Výše vyměřené sankce je označena jako nevyčíslitelná a materiál se podepisuje jako „kpt. Dezolát“.

Policie se od kampaně distancuje

Městská policie České Budějovice se od celého materiálu ostře distancuje a zdůrazňuje svou politickou nestrannost. Současně varuje veřejnost, že se nejedná o žádné oficiální vyrozumění. Mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková k záležitosti uvedla: „Pokud tuto výzvu naleznete, nejedná se o naše vyrozumění o špatném parkování. Materiál Městská policie České Budějovice nevydala ani není jeho autorem,“ a dodala: „Použití našeho názvu a loga může vzbuzovat dojem, že jde o oficiální dokument městské policie.“

Pokuta rozdaná kapitánem Dezolátem.
Pokuta rozdaná kapitánem Dezolátem. Zdroj: Městská policie České Budějovice

Vedení strážníků se proto rozhodlo předat celou věc k prošetření policistům. „Z tohoto důvodu podáváme podnět orgánům činným v trestním řízení k prověření, zda v souvislosti s vytvořením a šířením tohoto materiálu nedošlo k porušení trestněprávních či jiných právních předpisů,“ potvrdila Školková. Podle ní nelze vyloučit, že tento způsob označení byl zvolen s cílem využít důvěryhodnosti městské policie.

 

Představitelé kandidující koalice si však za svým krokem stojí a protiprávní jednání odmítají. Předseda jihočeských Svobodných Libor Vondráček kampaň potvrdil s tím, že ji předem konzultovali s právníky. „O záměru jsem slyšel, věděl jsem, že se ta věc chystá. Konzultovali jsme ji i s právníky, tak aby nedošlo k záměně s městskou policií. Strážníci by se měli spíše zaměřit na skutečné problémy, které trápí českobudějovické obyvatele,“ reagoval Vondráček. Současně připomněl minulou akci s přelepkami na SPZ a dodal: „I v tomto případě jsme nakonec měli pravdu a nejednalo se o protiprávní jednání, což potvrdily soudy.“

25. září 2026 v 10:37 Čas čtení 1:27 Vládu čeká hlasování o důvěře. Opozici vadí střet zájmů i vysoký rozpočet Vládu čeká hlasování o důvěře. Opozici vadí střet zájmů i vysoký rozpočet
20. září 2026 v 16:30 Čas čtení 0:00 Petr Pavel míří na Valné shromáždění OSN. Prozradil, co je jeho hlavním cílem Petr Pavel míří na Valné shromáždění OSN. Prozradil, co je jeho hlavním cílem
26. září 2026 v 9:30 Čas čtení 2:27 ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje? ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
Doporučil bys článek ostatním?
2
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Městská policie České Budějovice
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Politika
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
dnes v 09:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
před 3 hodinami
Nová podoba superdávky: Klíčové změny v podpoře bydlení a pomoc samoživitelům
Nová podoba superdávky: Klíčové změny v podpoře bydlení a pomoc samoživitelům
8. 9. 2026 11:30
Chceš bydlet ve vlastním? Na tohle se připrav, než začneš hledat byt nebo dům
Chceš bydlet ve vlastním? Na tohle se připrav, než začneš hledat byt nebo dům
dnes v 10:33
V Český Budějovicích rozdává pokuty kapitán Dezolát. Bizarní kampaň prověřuje policie
V Český Budějovicích rozdává pokuty kapitán Dezolát. Bizarní kampaň prověřuje policie
před 3 hodinami
AKTUALIZOVÁNO: Policie našla 13letáho chlapce z Pardubic
AKTUALIZOVÁNO: Policie našla 13letáho chlapce z Pardubic
dnes v 09:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
8. 9. 2026 11:30
Chceš bydlet ve vlastním? Na tohle se připrav, než začneš hledat byt nebo dům
Chceš bydlet ve vlastním? Na tohle se připrav, než začneš hledat byt nebo dům
dnes v 10:33
V Český Budějovicích rozdává pokuty kapitán Dezolát. Bizarní kampaň prověřuje policie
V Český Budějovicích rozdává pokuty kapitán Dezolát. Bizarní kampaň prověřuje policie
včera v 12:20
Tisíce lidí jsou bez pitné vody. Hygienici v ní našli olovo, týká se to několika obcí u Prahy
Tisíce lidí jsou bez pitné vody. Hygienici v ní našli olovo, týká se to několika obcí u Prahy
1
před 3 dny
Sám prošel tranzicí, teď prosazuje její omezení. Aktivista Daniel Black bude radit vládě s lidskými právy
Sám prošel tranzicí, teď prosazuje její omezení. Aktivista Daniel Black bude radit vládě s lidskými právy
dnes v 09:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
1
18. 9. 2026 16:00
„Tohle Babiše šíleně vytočilo.“ Premiér chtěl odvolat Turka, zjistil Deník N
„Tohle Babiše šíleně vytočilo.“ Premiér chtěl odvolat Turka, zjistil Deník N
1
20. 9. 2026 12:02
Ukrajina podnikla masivní útok drony na Moskvu: Dva mrtví, šest zraněných, zničená ropná rafinerie
Ukrajina podnikla masivní útok drony na Moskvu: Dva mrtví, šest zraněných, zničená ropná rafinerie
před 3 dny
„Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření
„Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření
1
před 3 dny
Sám prošel tranzicí, teď prosazuje její omezení. Aktivista Daniel Black bude radit vládě s lidskými právy
Sám prošel tranzicí, teď prosazuje její omezení. Aktivista Daniel Black bude radit vládě s lidskými právy
Lifestyle news
Muradov vyzve Jotka v O2 areně. OKTAGON míří také do Rakouska a na stadion pro 60 tisíc diváků
před 54 minutami
VIDEO: „Já jsem napůl hluchej. A já jsem napůl slepej.“ Setkání českého hudebníka s Američanem dojímá internet
včera v 17:27
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
včera v 17:00
Změna v programu F1. Proč se Velká cena Ázerbájdžánu pojede dřív?
před 2 dny
Zapomeň na mikroskop, vědě teď pomůže tvůj mobil. Stačí vyfotit zvíře u oběda
před 2 dny
Už žádné šmírování. Meta představuje nové smart brýle bez kamery
před 2 dny
Do práce kraulem? Švýcarský ajťák každé ráno plave a po cestě sbírá vajgly
před 3 dny
Pouštíš si v MHD hudbu nahlas? V Singapuru za to nově hrozí pokuta až 500 dolarů
před 3 dny
„Nikdy jsem tě nemiloval,“ měl říct Charles princezně Dianě. Její bratr v memoárech popisuje zákulisí královské rodiny
před 3 dny
Politika Všechno
Ruské drony ukryté v kontejnerech na lodích: CIA varuje Evropu před útoky na Středomoří
před 2 dny
Ruské drony ukryté v kontejnerech na lodích: CIA varuje Evropu před útoky na Středomoří
Drony typu Gerbera s doletem 600 kilometrů mají být odpalovány z komerčních lodí maskovaných jako běžná nákladní doprava.
Žádná tiskovka nebude. Macinka v New Yorku opět odmítá vybrané novináře, s Hradem ale tají ledy
2
před 4 dny
Žádná tiskovka nebude. Macinka v New Yorku opět odmítá vybrané novináře, s Hradem ale tají ledy
Pavel: „Rusko si omezenou akci proti NATO dovolit může. Ve hře je i útok v Estonsku“
1
před 4 dny
Pavel: „Rusko si omezenou akci proti NATO dovolit může. Ve hře je i útok v Estonsku“
Petr Pavel: „Krym je Ukrajina. Debata o trvalém míru musí uznat, že válka začala právě tam“
před 3 dny
Petr Pavel: „Krym je Ukrajina. Debata o trvalém míru musí uznat, že válka začala právě tam“
Petr Pavel zahájil svou návštěvu Nebrasky
před 2 dny
Petr Pavel zahájil svou návštěvu Nebrasky
Pavel v OSN: Regulace AI může přijít příliš pozdě. Přirovnal ji k atomové bombě
před 2 dny
Pavel v OSN: Regulace AI může přijít příliš pozdě. Přirovnal ji k atomové bombě
Zahraničí Všechno
Nejlepší města
včera v 08:30
Nejlepší města
před 2 dny
Bez ruského pasu se znásilněná dívka nedostala ke gynekologovi. OSN popsala sexuální násilí na Ukrajině
před 2 dny
Ruské drony ukryté v kontejnerech na lodích: CIA varuje Evropu před útoky na Středomoří
Česko Všechno
Hromadná otrava ve škole: Pražská hygiena hlásí už přes 300 nakažených a 50 hospitalizovaných se salmonelózou
dnes v 07:39
Hromadná otrava ve škole: Pražská hygiena hlásí už přes 300 nakažených a 50 hospitalizovaných se salmonelózou
před 3 hodinami
AKTUALIZOVÁNO: Policie našla 13letáho chlapce z Pardubic
včera v 11:07
Řidička v Praze vjela na chodník a srazila dva chodce. Oba skončili v nemocnici
Ekonomika Všechno
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
20. 9. 2026 7:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
19. 8. 2026 10:30
Jak bydlet ve vlastním, když nemáš miliony: Těchto pět dostupnějších řešení stojí podle odbornice za zvážení
8. 9. 2026 11:30
Chceš bydlet ve vlastním? Na tohle se připrav, než začneš hledat byt nebo dům

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Petr Pavel se v Nebrasce setkal s krajany
před 2 hodinami
Petr Pavel se v Nebrasce setkal s krajany
Petr Pavel zakončil svou návštěvu USA v Nebrasce, kde žije početná česká komunita. Nebraska má nejvyšší procentuální podíl obyvatel s českými předky v celých USA (k českému původu se hlásí cca 4–5 % obyvatel státu). Městečka jako Wilber (oficiální české h
Nejlepší města
včera v 08:30
Nejlepší města
V Liberci spadla srnka do požární nádrže. Hasiči ji zachránili
včera v 07:30
V Liberci spadla srnka do požární nádrže. Hasiči ji zachránili
Petr Pavel zahájil svou návštěvu Nebrasky
před 2 dny
Petr Pavel zahájil svou návštěvu Nebrasky
Bez ruského pasu se znásilněná dívka nedostala ke gynekologovi. OSN popsala sexuální násilí na Ukrajině
před 2 dny
Bez ruského pasu se znásilněná dívka nedostala ke gynekologovi. OSN popsala sexuální násilí na Ukrajině
Více