Řidiči v Českých Budějovicích nacházejí za stěrači falešné pokuty za špatné rozhodování ve volbách. Kontroverzní kampaň koalice Motoristů, Svobodných a Trikolory podepsanou „kpt. Dezolát“ nyní kvůli zneužití loga prověřuje státní policie.
Po Českých Budějovicích se v těchto dnech objevují neobvyklé výzvy za stěrači zaparkovaných aut. Dokumenty na první pohled připomínají oficiální tiskopis městské policie, včetně loga a úředního formátu. Ve skutečnosti však jde o předvolební kampaň koalice Motoristů, Svobodných a Trikolory, která pokutuje řidiče za „špatné zaparkování hlasu v minulých volbách“ nebo za „vjezd do slepé ulice slibů“. Výše vyměřené sankce je označena jako nevyčíslitelná a materiál se podepisuje jako „kpt. Dezolát“.
Policie se od kampaně distancuje
Městská policie České Budějovice se od celého materiálu ostře distancuje a zdůrazňuje svou politickou nestrannost. Současně varuje veřejnost, že se nejedná o žádné oficiální vyrozumění. Mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková k záležitosti uvedla: „Pokud tuto výzvu naleznete, nejedná se o naše vyrozumění o špatném parkování. Materiál Městská policie České Budějovice nevydala ani není jeho autorem,“ a dodala: „Použití našeho názvu a loga může vzbuzovat dojem, že jde o oficiální dokument městské policie.“
Vedení strážníků se proto rozhodlo předat celou věc k prošetření policistům. „Z tohoto důvodu podáváme podnět orgánům činným v trestním řízení k prověření, zda v souvislosti s vytvořením a šířením tohoto materiálu nedošlo k porušení trestněprávních či jiných právních předpisů,“ potvrdila Školková. Podle ní nelze vyloučit, že tento způsob označení byl zvolen s cílem využít důvěryhodnosti městské policie.
Představitelé kandidující koalice si však za svým krokem stojí a protiprávní jednání odmítají. Předseda jihočeských Svobodných Libor Vondráček kampaň potvrdil s tím, že ji předem konzultovali s právníky. „O záměru jsem slyšel, věděl jsem, že se ta věc chystá. Konzultovali jsme ji i s právníky, tak aby nedošlo k záměně s městskou policií. Strážníci by se měli spíše zaměřit na skutečné problémy, které trápí českobudějovické obyvatele,“ reagoval Vondráček. Současně připomněl minulou akci s přelepkami na SPZ a dodal: „I v tomto případě jsme nakonec měli pravdu a nejednalo se o protiprávní jednání, což potvrdily soudy.“