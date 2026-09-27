Hromadné střelby v Jihoafrické republice: Při útocích zemřelo nejméně 27 lidí

Při dvou samostatných střelbách v Jihoafrické republice (JAR) přišlo o život nejméně 27 lidí, uvedla v neděli policie. TASR o tom informuje na základě zpráv agentur AP a AFP.
Jihoafrická policie přiblížila, že v sobotu večer zahynulo 17 lidí, když osm útočníků ozbrojených puškami AK-47 a pistolemi začalo střílet v baru v obci Wedela jihozápadně od Johannesburgu. „Údajně prohledali některé hosty a vzali jim mobilní telefony, pak z místa činu ujeli ve dvou neidentifikovaných vozidlech,“ uvedla policie. Mezi oběťmi bylo 13 mužů a čtyři ženy.
Při další hromadné střelbě v obci nedaleko Kapského Města zahynulo v neděli brzy ráno deset lidí.
Policie dodala, že v souvislosti se dvěma nejnovějšími střelbami zatím nikoho nezadržela. Zprávy naznačují, že úřady v obou případech pátrají po více ozbrojencích.
K oběma střelbám došlo jen několik dní po hromadné střelbě na domácí party u východopobřežního města Durban, při které zahynulo 11 lidí včetně těhotné ženy.
Jihoafrická republika je zaplavena legálními i nelegálními střelnými zbraněmi. Střelba je zejména důsledkem rivality gangů a konkurence mezi podnikateli. V zemi s přibližně 62 miliony obyvatel je jedna z nejvyšších měr vražd na světě. Každý den tam zahyne přibližně 60 lidí.
V březnu byli do oblastí Johannesburgu s vysokou mírou násilí nasazeni vojáci, aby podpořili policii v boji proti rozsáhlé kriminalitě. Prezident Cyril Ramaphosa ji označil za jednu z největších hrozeb pro zemi.