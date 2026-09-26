AKTUALIZOVÁNO: Policie našla 13letáho chlapce z Pardubic

Pardubičtí policisté v sobotu dopoledne vyhlásili celostátní pátrání po třináctiletém chlapci a kolem druhé hodiny bylo u konce. Chlapec odešel ráno do školy, zpátky domů se však nevrátil a rodině nedal o sobě vědět. Pátrání nakonec dobře dopadlo.
Pardubičtí policisté žádali o pomoc při pátrání po třináctiletém chlapci. Hoch. odešel v ranních hodinách ze svého bydliště v Pardubicích do školy, kam v pořádku dorazil. Po skončení vyučování se však již domů nevrátil a nepodal o sobě rodině ani svým blízkým žádnou zprávu.
Odpoledne policie informovala, že chlapec byl nalezen v pořádku.
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