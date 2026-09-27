Babí léto v Česku vydrží až do příštího víkendu: Teploty vyšplhají k letním 25 stupňům
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Michal Drahný
dnes 27. září 2026 v 9:00
Čas čtení 1:11

Babí léto v Česku vydrží až do příštího víkendu: Teploty vyšplhají k letním 25 stupňům

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Svatováclavské babí léto přináší slunečné a velmi teplé počasí. Podle předpovědi meteorologů nás po deštivém období čekají slunečné dny bez výraznějších srážek s denními teplotami dosahujícími až letních 25 stupňů Celsia.

Do Česka v těchto dnech naplno dorazilo svatováclavské babí léto a slunečné, nadprůměrně teplé počasí s námi zůstane podstatně déle, než se původně očekávalo. Podle nejnovějších předpovědí odborníků z Českého hydrometeorologického ústavu bude příjemný podzimní charakter počasí přetrvávat po celý nadcházející týden a udrží se pravděpodobně až do příštího víkendu. Po předchozím chladnějším a poměrně deštivém období tak do celé střední Evropy proudí velmi teplý vzduch od jihozápadu, který přináší výrazný vzestup denních teplot.

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Během víkendových dní se nejvyšší denní teploty v Česku pohybují převážně mezi 18 a 23 stupni Celsia. Ještě teplejší počasí však meteorologové očekávají na počátku nového týdne. V pondělí a v úterý mohou odpolední maxima na mnohých místech zasáhnout a překročit hranici letních 25 stupňů Celsia. Podle meteorologů půjde o výrazně nadprůměrné hodnoty, které v tomto ročním období na konci září a počátkem října nebývají zcela obvyklé.

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Obloha bude po většinu nadcházejících dní většinou jasná nebo jen částečně polojasná. Lidé by však měli počítat s typickými podzimními jevy, které k tomuto období neodmyslitelně patří.

Během nocí a především v ranních hodinách se budou na mnohých místech tvořit nízká oblačnost a četné mlhy. Ty se však během dopoledních hodin postupně rozpustí a na většině území opět převládne slunečná obloha. Noční teploty budou klesat většinou na hodnoty mezi 10 a 5 stupni Celsia. Při uklidnění větru a vyjasnění mohou zejména v kotlinách a údolích noční teploty klesat ještě níže a ojediněle se objeví i přízemní mrazíky.

Příští týden bude navíc velmi chudý na jakékoliv srážky. Meteorologové neočekávají žádné výraznější dešťové fronty, což potěší všechny milovníky pobytu v přírodě a podzimní turistiky. Podle ČHMÚ by se celkový charakter počasí měl začít pozvolna měnit až v průběhu příštího víkendu, kdy do Česka dorazí chladnější vzduch a přibude oblačnosti. Do té doby si však Česko užije slunečný přelom měsíce.

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Náhledový obrázek: TASR/AP
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Česko Předpověď počasí
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