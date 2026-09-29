V Trutnově v noci na úterý hořela dvoupodlažní ubytovna.
K požáru vyrazily čtyři jednotky hasičů krátce před půl desátou večer. Po jejich příjezdu šlehaly z okna jednoho z pokojů plameny.
Hasiči se nejprve soustředili především na záchranu lidí, kteří mohli zůstat uvnitř. Dvě osoby se jim podařilo dostat z budovy pomocí nastavovacích žebříků. Dalších patnáct lidí stihlo objekt opustit ještě před příjezdem hasičů. Následná kontrola celé budovy vyloučila, že by uvnitř zůstali další lidé.
Požár si vyžádal také dva zraněné. Oba skončili v péči zdravotníků a následně byli převezeni do nemocnice. Hasiči mezitím bojovali s plameny v zasažené části budovy. Požár se podařilo dostat pod kontrolu ve 00:45. Poté konstrukce rozebírali a pomocí termokamer hledali případná skrytá ohniska. Úplnou likvidaci požáru velitel zásahu oznámil až v 01:57.
„Předběžná škoda a uchráněné hodnoty byly shodně vyčísleny na 3 mil. Kč,“ uvedl HZS Královéhradeckého kraje na sociální síti X. Co přesně škodu způsobilo, nyní zjišťují vyšetřovatelé.