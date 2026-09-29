V Trutnově hořela ubytovna. Dva lidé utrpěli zranění a byli převezeni do nemocnice
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Anja Samardžija
dnes 29. září 2026 v 11:14
Čas čtení 0:42

V Trutnově hořela ubytovna. Dva lidé utrpěli zranění a byli převezeni do nemocnice

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V Trutnově hořela ubytovna. Dva lidé utrpěli zranění a byli převezeni do nemocnice
Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje

V Trutnově v noci na úterý hořela dvoupodlažní ubytovna.

K požáru vyrazily čtyři jednotky hasičů krátce před půl desátou večer. Po jejich příjezdu šlehaly z okna jednoho z pokojů plameny.

Hasiči se nejprve soustředili především na záchranu lidí, kteří mohli zůstat uvnitř. Dvě osoby se jim podařilo dostat z budovy pomocí nastavovacích žebříků. Dalších patnáct lidí stihlo objekt opustit ještě před příjezdem hasičů. Následná kontrola celé budovy vyloučila, že by uvnitř zůstali další lidé.

Požár si vyžádal také dva zraněné. Oba skončili v péči zdravotníků a následně byli převezeni do nemocnice. Hasiči mezitím bojovali s plameny v zasažené části budovy. Požár se podařilo dostat pod kontrolu ve 00:45. Poté konstrukce rozebírali a pomocí termokamer hledali případná skrytá ohniska. Úplnou likvidaci požáru velitel zásahu oznámil až v 01:57.

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Zdroj: denik.cz
Náhledový obrázek: HZS Královéhradeckého kraje
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