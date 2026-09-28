Kdo za plánovaným útokem stojí, policisté zatím prověřují. Do situace se už vložil i americký prezident Donald Trump.
U vojenského komplexu RAF Fairford, který v současnosti aktivně využívá americké letectvo, policisté dle serveru The Guardian zadrželi pět mužů, v jejichž dodávkách našli po domácku vytvořená improvizovaná výbušná zařízení. Zda za plánovaným útokem stojí Írán, jak se předpokládalo, policie zatím prověřuje. K odhalení obrovské bezpečnostní hrozby přitom vedlo obrovské štěstí a všímavost veřejnosti.
Skupina mužů byla nejprve zadržena na základě zákona o výbušninách, následně ale vyšetřovatelé jejich případ překvalifikovali na podezření z přípravy teroristického činu. Na internetu se okamžitě objevily noční záběry, na kterých policisté na temné venkovské silnici pětici podezřelých spoutávají. Zadržení na sobě neměli trička, což bylo podle všeho preventivní bezpečnostní opatření pro případ, že by na těle skrývali výbušné sebevražedné vesty nebo jiné střelné zbraně.
Útočníci k transportu využili tři bílé dodávky. Minimálně jedna z nich byla opatřena logem reálné palivové společnosti, na autě se však nacházelo falešné telefonní číslo, ve kterém chyběla jedna číslice. Skutečná firma jakoukoliv spojitost s incidentem ostře odmítla, uvedla, že její jméno bylo zneužito, a plně spolupracuje s úřady.
Zásah vyvolal obrovské manévry, při kterých musely úřady narychlo evakuovat 85 domácností z přilehlé vesnice Whelford do nedalekého volnočasového centra v Cirencesteru. Kolem odstavených dodávek policie vytyčila čtyřsetmetrový kordon a na místo dorazili armádní roboti určení ke zneškodňování bomb.
Všímavost veřejnosti se vyplatila
Celý případ v Británii vyvolává nepříjemné otázky ohledně práce bezpečnostních složek. Zásah totiž podle všeho nevycházel z operativních zpravodajských informací. Teroristický plán totiž zhatil až noční telefonát na tísňovou linku od farmářky, která si všimla podezřelého chování mužů u silnice.
Do věci se navíc vložil i americký prezident Donald Trump, který v rozporu se zjištěními o náhodném zmaření útoku prohlásil, že Spojené státy měly podezřelé „v hledáčku už dlouho“. Zároveň označil spolupráci s Británií za úžasnou. Britský premiér Andy Burnham situaci nazval „hluboce znepokojivou“ a kvůli řešení krize musel narychlo rušit svůj odlehčený program na probíhající konferenci Labouristické strany.
Základna RAF Fairford hraje klíčovou roli ve vojenských operacích, protože disponuje téměř tříkilometrovou vzletovou a přistávací dráhou zpevněnou pro těžké americké bombardéry, jako jsou stroje B-1 a B-52. Tyto letouny odtud v minulosti startovaly k obranným operacím namířeným proti íránským raketovým pozicím.
Íránské islámské revoluční gardy už letos v červenci adresovaly Spojenému království výhružné varování. Teherán tehdy jasně deklaroval, že jakákoliv britská základna využitá k agresi vůči Íránu představuje legitimní cíl pro jejich síly. Ačkoliv vyšetřovatelé zatím nemohou definitivně vyloučit ani džihádistický motiv, všechny okolnosti směřují k íránskému státnímu terorismu jako k primární vyšetřovací verzi.