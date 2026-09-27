Premiér Andrej Babiš (ANO) čelí tlaku části veřejnosti, která po něm požaduje odebrání ministerstva životního prostředí Motoristům. Podle vlastních slov kvůli tomu dostává tisíce e-mailů. Koaliční partner Petr Macinka ale změnu odmítá.
Babiš se k situaci vyjádřil ve svém pravidelném nedělním videu na sociálních sítích.
„Vy mi píšete maily a já jsem vám vždycky odpovídal, ale když mi pošlete na jedno téma dva tisíce mailů, jakože mám vzít resort životního prostředí Motoristům, tak to není v lidských silách, abych vám odpovídal,“ řekl premiér.
Odmítl přitom, že by současné rozdělení resortů bylo výsledkem jeho rozhodnutí.
„Údajně jsem předal ochranu přírody do rukou Motoristů. Prosím vás, byly nějaké volby, je nějaká koalice, my samozřejmě s Brabcem jsme udělali za našeho období skvělé věci pro životní prostředí, to si určitě všichni pamatujete,“ uvedl Babiš.
Macinka: Ministerstva se nevzdáme
Předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka následně v nedělní debatě CNN Prima News uvedl, že za Babišovými e-maily stojí podle něj především zelení aktivisté. Zároveň jednoznačně odmítl, že by se jeho strana resortu životního prostředí vzdala.
„Nemám absolutně žádný úmysl vzdát se ministerstva životního prostředí. Pokud někomu něco reálně vadí na fungování ministerstva životního prostředí, je relevantní se nad tím zamyslet, ale nepovažuji za relevantní tyto agresivní zelené fundamentalisty, kteří se přilepují k silnici pokaždé, když jim něco vadí,“ prohlásil Macinka.
Ministr zároveň připustil, že Babišovo nedělní video v době vysílání ještě neviděl. Vrátil se totiž z pracovní cesty ve Spojených státech.
„Omlouvám se panu premiérovi, že jsem výjimečně neviděl jeho video hned, jak ho zveřejnil, i když to vždy sleduji,“ řekl ministr.
Otázkou zůstává, zda by se po nadcházejících obecních a senátních volbách mohlo rozdělení ministerstev v rámci koalice změnit. Macinka takovou možnost přímo nevyloučil, podle něj by však vyžadovala změnu koaliční smlouvy.
„Musela by se změnit koaliční smlouva, to by byla velká debata,“ uvedl Macinka s tím, že v současnosti nemá informace o tom, že by se taková změna připravovala.