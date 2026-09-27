Vezme Babiš Motoristům ministerstvo? „Píšete mi tisíce mailů, nestíhám odpovídat,“ říká ve videu
0
0
0
Valentina Mihely
dnes 27. září 2026 v 16:53
Čas čtení 1:08

Vezme Babiš Motoristům ministerstvo? „Píšete mi tisíce mailů, nestíhám odpovídat,“ říká ve videu

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Premiér Andrej Babiš (ANO) čelí tlaku části veřejnosti, která po něm požaduje odebrání ministerstva životního prostředí Motoristům. Podle vlastních slov kvůli tomu dostává tisíce e-mailů. Koaliční partner Petr Macinka ale změnu odmítá.

Babiš se k situaci vyjádřil ve svém pravidelném nedělním videu na sociálních sítích.

„Vy mi píšete maily a já jsem vám vždycky odpovídal, ale když mi pošlete na jedno téma dva tisíce mailů, jakože mám vzít resort životního prostředí Motoristům, tak to není v lidských silách, abych vám odpovídal,“ řekl premiér.

Odmítl přitom, že by současné rozdělení resortů bylo výsledkem jeho rozhodnutí. 

babiš
Zdroj: TASR - Martin Baumann

„Údajně jsem předal ochranu přírody do rukou Motoristů. Prosím vás, byly nějaké volby, je nějaká koalice, my samozřejmě s Brabcem jsme udělali za našeho období skvělé věci pro životní prostředí, to si určitě všichni pamatujete,“ uvedl Babiš.

Macinka: Ministerstva se nevzdáme

Předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka následně v nedělní debatě CNN Prima News uvedl, že za Babišovými e-maily stojí podle něj především zelení aktivisté. Zároveň jednoznačně odmítl, že by se jeho strana resortu životního prostředí vzdala.

24. září 2026 v 13:00 Čas čtení 1:24 Pavel v OSN: Regulace AI může přijít příliš pozdě. Přirovnal ji k atomové bombě Pavel v OSN: Regulace AI může přijít příliš pozdě. Přirovnal ji k atomové bombě

„Nemám absolutně žádný úmysl vzdát se ministerstva životního prostředí. Pokud někomu něco reálně vadí na fungování ministerstva životního prostředí, je relevantní se nad tím zamyslet, ale nepovažuji za relevantní tyto agresivní zelené fundamentalisty, kteří se přilepují k silnici pokaždé, když jim něco vadí,“ prohlásil Macinka.

Ministr zároveň připustil, že Babišovo nedělní video v době vysílání ještě neviděl. Vrátil se totiž z pracovní cesty ve Spojených státech. 

Petr Macinka
Petr Macinka Zdroj: CNN Prima News / propagační materiál

„Omlouvám se panu premiérovi, že jsem výjimečně neviděl jeho video hned, jak ho zveřejnil, i když to vždy sleduji,“ řekl ministr. 

Otázkou zůstává, zda by se po nadcházejících obecních a senátních volbách mohlo rozdělení ministerstev v rámci koalice změnit. Macinka takovou možnost přímo nevyloučil, podle něj by však vyžadovala změnu koaliční smlouvy.

23. září 2026 v 18:00 Čas čtení 1:51 Petr Pavel: „Krym je Ukrajina. Debata o trvalém míru musí uznat, že válka začala právě tam“ Petr Pavel: „Krym je Ukrajina. Debata o trvalém míru musí uznat, že válka začala právě tam“

„Musela by se změnit koaliční smlouva, to by byla velká debata,“ uvedl Macinka s tím, že v současnosti nemá informace o tom, že by se taková změna připravovala.

20. září 2026 v 14:00 Čas čtení 2:54 KOMENTÁŘ: „Děti byly protřelé a přemlouvaly ho.“ Proč české soudy legitimizují victim blaming? KOMENTÁŘ: „Děti byly protřelé a přemlouvaly ho.“ Proč české soudy legitimizují victim blaming?
20. září 2026 v 13:53 Čas čtení 0:35 V Norsku našli mrtvého Čecha. Po nehodě lodi se pohřešují další tři lidé V Norsku našli mrtvého Čecha. Po nehodě lodi se pohřešují další tři lidé
26. září 2026 v 9:30 Čas čtení 2:27 ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje? ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: TASR - Martin Baumann
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Andrej Babiš Motoristé sobě Petr Macinka Politika
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
včera v 09:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
dnes v 12:11
Otevírací doba obchodů 28. září: Kde si nakoupíš a co bude zavřené?
Otevírací doba obchodů 28. září: Kde si nakoupíš a co bude zavřené?
2
včera v 13:06
Nová podoba superdávky: Klíčové změny v podpoře bydlení a pomoc samoživitelům
Nová podoba superdávky: Klíčové změny v podpoře bydlení a pomoc samoživitelům
včera v 10:33
V Český Budějovicích rozdává pokuty kapitán Dezolát. Bizarní kampaň prověřuje policie
V Český Budějovicích rozdává pokuty kapitán Dezolát. Bizarní kampaň prověřuje policie
8. 9. 2026 11:30
Chceš bydlet ve vlastním? Na tohle se připrav, než začneš hledat byt nebo dům
Chceš bydlet ve vlastním? Na tohle se připrav, než začneš hledat byt nebo dům
včera v 09:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
2
včera v 13:06
Nová podoba superdávky: Klíčové změny v podpoře bydlení a pomoc samoživitelům
Nová podoba superdávky: Klíčové změny v podpoře bydlení a pomoc samoživitelům
včera v 10:33
V Český Budějovicích rozdává pokuty kapitán Dezolát. Bizarní kampaň prověřuje policie
V Český Budějovicích rozdává pokuty kapitán Dezolát. Bizarní kampaň prověřuje policie
8. 9. 2026 11:30
Chceš bydlet ve vlastním? Na tohle se připrav, než začneš hledat byt nebo dům
Chceš bydlet ve vlastním? Na tohle se připrav, než začneš hledat byt nebo dům
dnes v 12:11
Otevírací doba obchodů 28. září: Kde si nakoupíš a co bude zavřené?
Otevírací doba obchodů 28. září: Kde si nakoupíš a co bude zavřené?
včera v 09:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
1
20. 9. 2026 12:02
Ukrajina podnikla masivní útok drony na Moskvu: Dva mrtví, šest zraněných, zničená ropná rafinerie
Ukrajina podnikla masivní útok drony na Moskvu: Dva mrtví, šest zraněných, zničená ropná rafinerie
23. 9. 2026 7:00
„Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření
„Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření
1
23. 9. 2026 16:46
Sám prošel tranzicí, teď prosazuje její omezení. Aktivista Daniel Black bude radit vládě s lidskými právy
Sám prošel tranzicí, teď prosazuje její omezení. Aktivista Daniel Black bude radit vládě s lidskými právy
2
22. 9. 2026 18:00
Žádná tiskovka nebude. Macinka v New Yorku opět odmítá vybrané novináře, s Hradem ale tají ledy
Žádná tiskovka nebude. Macinka v New Yorku opět odmítá vybrané novináře, s Hradem ale tají ledy
Lifestyle news
České tenistky Muchová a Nosková ovládly BJK Cup! Ve finále porazily Ukrajinu
před 2 hodinami
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
dnes v 07:59
Muradov vyzve Jotka v O2 areně. OKTAGON míří také do Rakouska a na stadion pro 60 tisíc diváků
včera v 15:24
VIDEO: „Já jsem napůl hluchej. A já jsem napůl slepej.“ Setkání českého hudebníka s Američanem dojímá internet
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
před 2 dny
Změna v programu F1. Proč se Velká cena Ázerbájdžánu pojede dřív?
před 3 dny
Zapomeň na mikroskop, vědě teď pomůže tvůj mobil. Stačí vyfotit zvíře u oběda
před 3 dny
Už žádné šmírování. Meta představuje nové smart brýle bez kamery
před 3 dny
Do práce kraulem? Švýcarský ajťák každé ráno plave a po cestě sbírá vajgly
23. 9. 2026 14:00
Pouštíš si v MHD hudbu nahlas? V Singapuru za to nově hrozí pokuta až 500 dolarů
23. 9. 2026 13:15
Česko Všechno
Otevírací doba obchodů 28. září: Kde si nakoupíš a co bude zavřené?
dnes v 12:11
Otevírací doba obchodů 28. září: Kde si nakoupíš a co bude zavřené?
Na svátek Dne české státnosti platí zákaz prodeje. Většina velkých supermarketů zůstane zavřená, ale díky zákonným výjimkám základní nákup přesto vyřešíš. Zjisti, kam můžeš 28. září zajít a kde naopak najdeš jen zavřené dveře.
AKTUALIZOVÁNO: Policie našla 13letáho chlapce z Pardubic
včera v 12:27
AKTUALIZOVÁNO: Policie našla 13letáho chlapce z Pardubic
Tisíce lidí jsou bez pitné vody. Hygienici v ní našli olovo, týká se to několika obcí u Prahy
před 2 dny
Tisíce lidí jsou bez pitné vody. Hygienici v ní našli olovo, týká se to několika obcí u Prahy
Hromadná otrava ve škole: Pražská hygiena hlásí už přes 300 nakažených a 50 hospitalizovaných se salmonelózou
včera v 07:39
Hromadná otrava ve škole: Pražská hygiena hlásí už přes 300 nakažených a 50 hospitalizovaných se salmonelózou
Řidička v Praze vjela na chodník a srazila dva chodce. Oba skončili v nemocnici
před 2 dny
Řidička v Praze vjela na chodník a srazila dva chodce. Oba skončili v nemocnici
Babí léto v Česku vydrží až do příštího víkendu: Teploty vyšplhají k letním 25 stupňům
dnes v 09:00
Babí léto v Česku vydrží až do příštího víkendu: Teploty vyšplhají k letním 25 stupňům
Zahraničí Všechno
Bez ruského pasu se znásilněná dívka nedostala ke gynekologovi. OSN popsala sexuální násilí na Ukrajině
před 3 dny
Bez ruského pasu se znásilněná dívka nedostala ke gynekologovi. OSN popsala sexuální násilí na Ukrajině
před 2 dny
Nejlepší města
včera v 15:07
Itálie zpřísňuje pravidla ve školách. Vláda zakázala zahalování obličeje a zavádí limity pro cizince
Ekonomika Všechno
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
20. 9. 2026 7:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
19. 8. 2026 10:30
Jak bydlet ve vlastním, když nemáš miliony: Těchto pět dostupnějších řešení stojí podle odbornice za zvážení
8. 9. 2026 11:30
Chceš bydlet ve vlastním? Na tohle se připrav, než začneš hledat byt nebo dům
Česko Všechno
Otevírací doba obchodů 28. září: Kde si nakoupíš a co bude zavřené?
dnes v 12:11
Otevírací doba obchodů 28. září: Kde si nakoupíš a co bude zavřené?
včera v 12:27
AKTUALIZOVÁNO: Policie našla 13letáho chlapce z Pardubic
před 2 dny
Tisíce lidí jsou bez pitné vody. Hygienici v ní našli olovo, týká se to několika obcí u Prahy

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Ochránci zvířat obsadili porodnu prasat na Jihlavsku. Protestovali proti podmínkám chovu, policie je vyvedla
před 39 minutami
Ochránci zvířat obsadili porodnu prasat na Jihlavsku. Protestovali proti podmínkám chovu, policie je vyvedla
Dvě desítky aktivistů v neděli ráno vnikly do chovu prasat v Markvarticích na Jihlavsku. Protestující chtěli upozornit na údajně špatné podmínky, v nichž podle nich žijí prasnice a selata. Policie z areálu vyvedla 24 lidí.
„Technika neznamená špinavé montérky a fyzickou dřinu.“ Tadeáš šíří na českých školách osvětu o technických oborech
před hodinou
„Technika neznamená špinavé montérky a fyzickou dřinu.“ Tadeáš šíří na českých školách osvětu o technických oborech
Petr Pavel se v Nebrasce setkal s krajany
včera v 13:42
Petr Pavel se v Nebrasce setkal s krajany
Nejlepší města
před 2 dny
Nejlepší města
V Liberci spadla srnka do požární nádrže. Hasiči ji zachránili
před 2 dny
V Liberci spadla srnka do požární nádrže. Hasiči ji zachránili
Více