Otevírací doba obchodů 28. září: Kde si nakoupíš a co bude zavřené?

Na svátek Dne české státnosti platí zákaz prodeje. Většina velkých supermarketů zůstane zavřená, ale díky zákonným výjimkám základní nákup přesto vyřešíš. Zjisti, kam můžeš 28. září zajít a kde naopak najdeš jen zavřené dveře.
Před námi je 28. září, kdy slavíme Den české státnosti a zároveň vzpomínáme na knížete Václava, jednoho z hlavních patronů naší země. Pro většinu z nás to znamená den volna, ale také změnu v běžném fungování služeb.
Podle zákona o prodejní době v maloobchodě totiž na tento státní svátek platí přísný zákaz prodeje v provozovnách, jejichž prodejní plocha přesahuje 200 metrů čtverečních. Omezení se tak dotkne drtivé většiny velkých supermarketů, hypermarketů i hobbymarketů.
Kde bude 28. září zavřeno?
- Velké řetězce a supermarkety: Albert, Billa, Kaufland, Lidl, Penny Market, Tesco nebo Globus (s výjimkou malých formátů).
- Nákupní centra a obchody nad 200 m²: Prodejny s oblečením, elektronikou, nábytkem i velké drogerie.
Kde si nakoupíš?
- Malé prodejny do 200 m²: Večerky, lokální potraviny, menší prodejny Žabka nebo Billa Express.
- Čerpací stanice
- Obchody na nádražích a letištích
- Lékárny a prodejny ve zdravotnických zařízeních.
- Online supermarkety: Služby jako Rohlík.cz nebo Košík.cz fungují běžně a nákup ti přivezou až k dveřím.