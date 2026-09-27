Otevírací doba obchodů 28. září: Kde si nakoupíš a co bude zavřené?
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Valentina Mihely
dnes 27. září 2026 v 12:11
Čas čtení 0:37

Otevírací doba obchodů 28. září: Kde si nakoupíš a co bude zavřené?

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Otevírací doba obchodů 28. září: Kde si nakoupíš a co bude zavřené?
Zdroj: Unsplash/Juliana Mayo/volně k užití

Na svátek Dne české státnosti platí zákaz prodeje. Většina velkých supermarketů zůstane zavřená, ale díky zákonným výjimkám základní nákup přesto vyřešíš. Zjisti, kam můžeš 28. září zajít a kde naopak najdeš jen zavřené dveře.

Před námi je 28. září, kdy slavíme Den české státnosti a zároveň vzpomínáme na knížete Václava, jednoho z hlavních patronů naší země. Pro většinu z nás to znamená den volna, ale také změnu v běžném fungování služeb.

Podle zákona o prodejní době v maloobchodě totiž na tento státní svátek platí přísný zákaz prodeje v provozovnách, jejichž prodejní plocha přesahuje 200 metrů čtverečních. Omezení se tak dotkne drtivé většiny velkých supermarketů, hypermarketů i hobbymarketů.

obchod, supermarket
Zdroj: Unsplash/Tara Clark/volně k užití

Kde bude 28. září zavřeno?

  • Velké řetězce a supermarkety: Albert, Billa, Kaufland, Lidl, Penny Market, Tesco nebo Globus (s výjimkou malých formátů).
  • Nákupní centra a obchody nad 200 m²: Prodejny s oblečením, elektronikou, nábytkem i velké drogerie.

Kde si nakoupíš?

  • Malé prodejny do 200 m²: Večerky, lokální potraviny, menší prodejny Žabka nebo Billa Express.
  • Čerpací stanice
  • Obchody na nádražích a letištích
  • Lékárny a prodejny ve zdravotnických zařízeních.
  • Online supermarkety: Služby jako Rohlík.cz nebo Košík.cz fungují běžně a nákup ti přivezou až k dveřím.

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