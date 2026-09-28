Mladí Češi a Češky chtějí od rodičů pryč do třicítky. Slováci zůstávají doma skoro nejdéle v EU
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Michaela Lišková
dnes 28. září 2026 v 7:54
Čas čtení 1:33

Mladí Češi a Češky chtějí od rodičů pryč do třicítky. Slováci zůstávají doma skoro nejdéle v EU

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Mladí Češi a Češky chtějí od rodičů pryč do třicítky. Slováci zůstávají doma skoro nejdéle v EU
Zdroj: Magnific/volně k užití

Téměř devět z deseti mladých lidí v Česku už bydlí samostatně, nebo se chce od rodičů odstěhovat nejpozději do třiceti let. Nejčastěji počítají s odchodem po vysoké škole. V evropském srovnání Češi a Češky opouštějí svůj původní domov poměrně brzy.

Více než pětina Čechů a Češek ve věku 16 až 25 let už s rodiči nebydlí. Dalších 12 procent se chce odstěhovat po střední škole, 40 procent po dokončení vysoké a zhruba 15 procent nejpozději do třicítky. Dohromady tak jde o téměř devět z deseti mladých. Vyplývá to z průzkumu investiční platformy Portu, který provedla agentura Ipsos mezi 840 lidmi v Česku.

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Právě vysoká škola je pro řadu mladých důležitým mezníkem. Studium na ní plánuje 37,5 procenta lidí mezi 16 a 25 lety, dalších 28 procent už na vysoké studuje. Pro velkou část z nich tak samostatné bydlení přichází až po dokončení školy. 

🏠 Pokud odcházíš od rodičů a chystáš se podepsat svou první nájemní smlouvu, vyhni se nejčastějším chybám:

👉 Byt by se neměl vybírat pouze podle samotné výše nájmu. Vždy je potřeba započítat i výdaje za energie, úklid společných prostor, vodné a stočné. 

👉 Před podpisem je nutné si důsledně projít celé nastavení smlouvy. Pokud s něčím nesouhlasíš, musíš smlouvu aktivně připomínkovat.

👉 Nezapomeň zkontrolovat také technický stav nemovitosti. Zaměř se na technický stav spotřebičů, energetickou náročnost nebo vlhkost.

👉 Nenech se ždímat. Podle zákona může majitel zvednout nájem během tří let až o 20 procent. Pokud ti tedy pronajímatel po půl roce bydlení pošle dopis, že chce o třetinu víc, porušuje zákon. 

Přečti si celý článek, ve kterém expertka na bydlení z České spořitelny Martina Tomková popisuje nejčastější chyby při podpisu nájemní smlouvy a jak se jim vyvarovat. 

Slováci se od rodičů stěhují skoro nejpozději v Evropě

Podle nejnovějších dat Eurostatu se mladí lidé v Česku stěhují z domácnosti rodičů v průměru ve 25,8 roku. Evropský průměr je oproti tomu 26,3 roku.

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Na Slovensku je průměrný věk výrazně vyšší. Mladí tam od rodičů odcházejí až ve 30,9, tedy zhruba o pět let později než Češi. Stejná situace je v Řecku, Chorvati opouštějí původní domovy nejpozději ze všech Evropanů, a to ve 31,5 letech.

Rozdíl je vidět i v průzkumu Portu. Zatímco v Česku už mezi 26 až 35 lety nebydlí s rodiči 76,2 procenta lidí, na Slovensku je to jen 63 procent. Mezi mladšími od 16 do 25 let žije samostatně 21,4 procenta Čechů oproti 16,5 procenta Slováků.

Na opačném konci evropského srovnání je Finsko, kde se mladí stěhují od rodičů už v průměru ve 21,4 roku. Následuje Dánsko s 21,8 roku a Estonsko a Litva s 22,7 roku.

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