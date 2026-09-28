Znásilnili ji, za trest měli psát eseje. Bývalá studentka žaluje americkou univerzitu
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Anna-Marie Vondráková
dnes 28. září 2026 v 9:57
Čas čtení 2:51

Znásilnili ji, za trest měli psát eseje. Bývalá studentka žaluje americkou univerzitu

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Znásilnili ji, za trest měli psát eseje. Bývalá studentka žaluje americkou univerzitu
Zdroj: Wikimedia Commons/Axel Tschentscher/volně k použití

Případ vyvolává reakce ve společnosti i mezi studenty a studentkami.

Bývalá studentka americké Cornellovy univerzity podala žalobu na sedm členů tamního bratrstva. Podle informací a soudních spisů, se kterými nyní přišel britský deník The Independent, ji měli útočníci během několikahodinového útoku zdrogovat a znásilnit. Případ z října 2024 vyvolává obrovskou vlnu pobouření po celých Spojených státech nejen kvůli samotnému hrůznému činu, ale i kvůli šokující reakci univerzity. Ta totiž některé z podezřelých mladíků potrestala pouze dočasným vyloučením a psaním esejí.

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V době incidentu bylo studentce, v soudních spisech z pochopitelných důvodů anonymně označované jako Jane Doe, dvacet let. Útok se odehrál v domě bratrstva Chi Phi v newyorském kampusu Ithaca. Podle více než stostránkové žaloby ji dva studenti pod nátlakem donutili užít ketamin, přičemž následně se stala obětí sexuálního násilí.

Tím však dívčina noční můra neskončila. Hrůzná situace se začala stupňovat ve chvíli, kdy jeden z útočníků rozeslal zprávu do společné skupiny bratrstva na platformě Snapchat. Muž v ní upozornil na přítomnost omámené dívky a pozval další členy, aby se k činu přidali.

Následovalo několikahodinové trýznění, během kterého do místnosti postupně přicházeli další agresoři, až dívka nad ránem ztratila vědomí. Její právní zástupce Thomas Giuffra médiím sdělil, že arogance a krutost těchto mužů je naprosto bezprecedentní.

Místo toho, aby oběti někdo pomohl, v chatu na Snapchatu podle něj zaznívaly pouze výsměšné komentáře. Právník zdůraznil, že studium na Cornellově univerzitě bylo pro mladou ženu splněným dětským snem, za kterým stály roky tvrdé práce. Tento sen jí však skupina mužů během jediné noci navždy zničila.

Co na to škola?

Poškozená celou věc ohlásila univerzitní policii o necelý měsíc později. Ačkoliv se rozeběhlo vnitřní vyšetřování, jeho závěry zanechaly veřejnost v naprostém šoku. Z celkových sedmi obviněných studentů byli ze školy trvale vyloučeni pouze dva.

 
 
 
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Příspěvek sdílený Cornell University (@cornelluniversity)

Zbylí aktéři dostali podstatně mírnější administrativní tresty, mezi které patřilo dočasné pozastavení studia, povinná účast na vzdělávacích workshopech nebo úkol v podobě psaní esejí, kterými si měli možnost svůj prohřešek a trest zmírnit. Úřad místního státního zástupce navíc dospěl k závěru, že pro vznesení klasického trestního obvinění neexistuje dostatek důkazů.

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Tento mírný a bagatelizující přístup vyvolal ostrou kritiku, a to i na samotné půdě elitní školy. Studentský deník The Cornell Daily Sun vydal k případu redakční komentář, ve kterém postup vedení nekompromisně odsoudil. „Řešit sexuální napadení jako akademickou záležitost neposkytuje obětem, které prošly fyzickým a psychickým zneužíváním, žádnou úlevu. Akademická řešení, jako jsou eseje nabízené obžalovaným ke zmírnění jejich trestu, zlehčují závažnost tohoto trestného činu,“ stojí v silném prohlášení studentské redakce.

Žaloba jako poslední šance

Případ poukazuje na závažná systémová selhání a otevírá debatu o tom, jak vzdělávací instituce přistupují k ochraně svých studentů a vyšetřování podobných incidentů. Žaloba proto nemíří jen na samotné pachatele, ale i na konkrétní zaměstnance univerzity a dokonce i na místní podniky za to, že nedokázaly zajistit bezpečnost a nad situací neměly žádný dohled.

Samotná univerzita se veřejně hájí tím, že postupovala v souladu s vnitřními předpisy i přísnými federálními zákony o ochraně soukromí, a dodává, že místní pobočka bratrstva Chi Phi má nadále zákaz jakékoliv činnosti v kampusu. Oběť, která kvůli těžkému traumatu musela studium ukončit, nyní požaduje nespecifikované finanční odškodnění. Podle jejích advokátů byla právě lhostejná a neadekvátní reakce instituce tím hlavním důvodem, proč se nakonec rozhodla podat civilní žalobu. Cítila totiž, že je to pro ni už jediná zbývající cesta, jak se po prožitém pekle domoci spravedlnosti.

Nové vyšetřování

Právě žaloba a následná masivní medializace celého případu ale nakonec přinesly naprosto zásadní zvrat. Ačkoliv úřad místního státního zástupce původně tvrdil, že nemá pro obvinění dostatek podkladů, pod obrovským tlakem veřejnosti otočil. Prokuratura se rozhodla celou kauzu znovu otevřít a začala ji aktivně vyšetřovat. Existuje tak reálná šance, že se útočníci nakonec postaví před soud a ponesou skutečnou trestní odpovědnost.

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Na vyhrocenou situaci už muselo oficiálně zareagovat i nejvyšší vedení samotné Cornellovy univerzity, která dosud čelila kritice za naprosté selhání a bagatelizaci násilí. Kancelář probošta narychlo sestavila speciální prezidentskou pracovní skupinu pro boj se sexuálním násilím v kampusu.

Tato krizová komise má za úkol kompletně přezkoumat dosavadní zjevná selhání, vyhodnotit přístup školy k podobným incidentům a nastavit nové systémové mechanismy ochrany. Ty by měly do budoucna zajistit, že se podobné krytí a zlehčování násilných činů na jedné z nejlepších světových univerzit už nebude opakovat. Dívka, které incident zničil životní sen, se tak po měsících frustrace možná konečně dočká spravedlnosti.

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Zdroj: independent.co.uk, theweek.in, cbsnews.com, nypost.com
Náhledový obrázek: Wikimedia Commons/Axel Tschentscher/volně k použití
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