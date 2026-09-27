Dvě desítky aktivistů v neděli ráno vnikly do chovu prasat v Markvarticích na Jihlavsku. Protestující chtěli upozornit na údajně špatné podmínky, v nichž podle nich žijí prasnice a selata. Policie z areálu vyvedla 24 lidí.
„Naším cílem je z těch úhledných balíčků masa v obchodech udělat tvář. Ukázat lidem to nekonečné utrpení, to šílenství, ke kterému tam dochází,“ citovaly Novinky mluvčí protestující skupiny. Podnik uvedl, že vniknutím na porodnu prasat ohrozili aktivisté zvířata nákazou.
Část lidí vstoupila přímo do areálu, další zůstali před jeho branou s transparenty s nápisem „Legální neznamená morální“. Podle organizátorů šlo o jednu z největších přímých akcí za práva zvířat v Česku.
Kruté chovy a nucená porodnost
Hlavním tématem protestu byly takzvané porodní klece, ve kterých prasnice podle organizátorů tráví několik týdnů bez možnosti volného pohybu. Mluvčí skupiny uvedla, že kdyby se takto zacházelo se psy nebo kočkami, protestovalo by mnohem víc lidí.
„Matky malých selat jsou kvůli tomu v masovém měřítku nuceny rodit velké počty mláďat a následně v bolestech ležet na tvrdém betonu v malé kleci, ve které mohou pouze ležet, stát či sedět. Svá mláďata si nemohou pořádně prohlédnout, olízat ani očichat, v takzvaných porodních klecích se totiž nemohou ani otočit. V prostředí plném výkalů a intenzivního zápachu tráví mladé matky pět nekonečných týdnů,“ uvádějí protestující.
Jedna z účastnic popsala také to, co podle ní lidé uvnitř haly viděli.
„Uvnitř jsme viděli sele, které okousala vlastní matka. Viděli jsme prasnice, které mají rozedřenou kůži o těsnou klec, viděli jsme jednu z nich umírat v bolestech na betonové zemi. Ale podmínky, ve kterých tu zvířata musejí žít, nejsou nic výjimečného. Podobně to vypadá ve všech prasečích porodnách.“
Chovatelé podají trestní oznámení
Zástupci chovu postup protestujících kritizují. „Vniknutí na soukromý pozemek, porušení veterinárních předpisů, protože vnikli na porodnu prasnic, takže podáváme trestní oznámení. Co víc k tomu chcete slyšet?“ vyjádřil se pro server Jihlavská drbna majitel objektu Jan Doležal.
Hlavní zootechnička podniku Zdenka Pokorná uvedla, že jejich vstup do porodny mohl ohrozit zdraví zvířat. Podle ní mohli lidé porušit veterinární předpisy a do areálu zavléct například africký mor prasat.
„Pokud byli ve styku se zvířaty, s prasaty, tak nám sem mohou zavléct africký mor a další nemoci. Máme tady 120 prasnic, od nich 80 prasniček a selata,“ uvedla Pokorná.
Policie na místo dorazila poté, co se kolem 6:50. Po zhruba dvou hodinách začala protestující postupně vyvádět ven. Celkem policisté zajistili 24 lidí a eskortovali je na policejní oddělení.
Už nevíme, co musíme udělat, aby utrpení skončilo
Protestující naopak tvrdí, že podobnými akcemi chtějí otevřít veřejnou debatu o zacházení se zvířaty v průmyslových chovech. Jedna z jejich mluvčích uvedla, že právě podmínky v porodnách prasat jsou důvodem, proč se rozhodli zasáhnout přímo na místě.
„Jsme zoufalí, už nevíme, co musíme udělat proto, aby utrpení zvířat někoho zajímalo. Děje se tady něco, co je proti jakékoli lidskosti, a my to jako společnost ignorujeme a děláme, že to neexistuje,“ řekla.
Podle protestujících jejich cílem nebylo označit konkrétní farmu, ale upozornit na systém chovu. „Chtěli bychom, aby veřejnost pochopila, že vykořisťování cítících bytostí do 21. století nepatří,“ uvedli.