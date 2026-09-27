V Praze žijí tisíce mladých lidí a každého trápí něco jiného. Navíc někteří z nich ve městě ani nemohou volit, protože mají trvalé bydliště jinde. Šli jsme se jich proto zeptat, jaké má hlavní město Česka největší problémy.
„Nejvíc mě trápí doprava. Všechno hrozně trvá… ve smyslu, že teď o tom začneme mluvit a za deset let se to zrealizuje,“ popsal David. Souhlasil s ním i Ondřej, podle kterého je problém výjezd z tunelu Blanka na Malovance. „Zničili celou Prahu 6 a nikdo s tím nic nedělá,“ doplnil.
Často si mladí lidé také stěžovali na veřejný prostor. „Jako vystudovanou designérku mě extrémně pálí ta developerská šeď. Všechny novostavby jsou v odstínech šedé, černé. Málokdo si uvědomuje, jak moc to ovlivňuje náš mozek a to, jak se cítíme,“ upozornila Eva.
„Je to opačně než na západě. Hlavně Prahu zprůjezdnit a udělat ji co nejvíc friendly pro auta,“ uvedl Štěpán a dodal, že Praha podle něj neumí pracovat s veřejným prostorem.
Za volbami zpět do rodné vesnice
Eva i Štěpán bydlí v Praze, ale ani jeden v metropoli nemají trvalé bydliště a jezdí kvůli komunálním volbám do své rodné vesnice. „My na Jižní Moravě máme hodně silnou identitu, takže abych si změnila svou identitu, tak bych k tomu musela mít nějaký důvod,“ popsala Eva s tím, že důvodem by bylo parkování, které ale bez auta neřeší.
„Centrum života mám tady v Praze a bylo by asi užitečnější, abych volil tady, ale zase chápu ten systém, tak jak je nastavený a až tak mě to neštve. Komunální volby u nás na vesnici se s těmi v Praze nedají vůbec srovnat,“ doplnil Štěpán.
Ne všichni k volbám půjdou
Ptali jsme se ale i lidí, co v Praze mají trvalé bydliště, někteří z nich ale k volbám i přesto nejdou. „Dřív jsem volil Okamuru, ale když to teď sleduju, tak volby pro mě vůbec nejsou zajímavé. Byl jsem i na mítinku Andreje Babiše v Ostravě a když jsem se ho ptal na otázky, tak se jen vymlouval. Dělal tam ze sebe loutku, fotil se s lidma a podepisoval se jim,“ vysvětlil Jan.