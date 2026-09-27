Mikrobyty budou v Praze a dalších velkých městech přibývat, myslí si realitní makléř Nick Staněk z Remaxu. „Malé byty trendují jednoznačně kvůli vysoké ceně nemovitostí,“ vysvětluje.
Podle realitního makléře je tento typ bytu populární hlavně v Praze a Brně. „Čím vyšší je absolutní cena bytu, tím více kupujících hledá způsob, jak se dostat k vlastnímu bydlení nebo investiční nemovitosti s nižší pořizovací cenou,“ popisuje Nick Staněk z realitní kanceláře Remax pro Refresher s tím, že menší byty vyhledávají jednotlivci, mladí lidé nebo investoři, kteří na standardní byt nemají.
Aktuální byty 1+kk v Praze se pronajímají za průměrně 18–19 tisíc korun měsíčně, přičemž u skutečně malých jednotek kolem 20 metrů čtverečních se lze dostat přibližně na 15–22 tisíc.
Staněk tvrdí, že roli ale nehraje pouze cena, mění se totiž i životní styl lidí. Přibývá jednočlenných domácností a mladí lidé často nepotřebují velký byt a část z nich preferuje spíše dobrou lokalitu.
Mikrobyty okolo 20 metrů čtverečních vyhledávají hlavně lidi, kteří bydlí sami. „Velkou část tvoří studenti, mladí pracující nebo lidé, kteří se stěhují za prací do Prahy nebo do Brna. Tyto byty vyhledávají i investoři, kteří chtějí menší jednotku koupit, aby ji dlouhodobě pronajímali. Malý byt má totiž relativně nízkou pořizovací cenu a v atraktivní lokalitě se obvykle dobře pronajímá,“ říká realitní makléř.
👉 dispozici a využitelnost prostoru – kam se vejde postel, skříň, pracovní stůl a jídelní část
👉 úložné prostory
👉 přirozené světlo a orientaci
👉 stav a kvalitu domu – výtah a společné prostory
👉 měsíční poplatky a energetickou náročnost
👉 lokalitu a dostupnost MHD
👉 u investice na reálné nájemné, nikoli pouze prezentovaný výnos developera
👉 jestli je jednotka právně skutečně bytovou jednotkou, případně jaký je její kolaudační a právní status
Zatímco průměrné byty se podle dat Deloittu z druhého čtvrtletí roku 2026 pronajímají za 466 korun za metr čtvereční v Praze a 390 korun za metr čtvereční v Brně, u mikrobytů je cena vyšší.
„Aktuální byty 1+kk v Praze se pronajímají za průměrně 18–19 tisíc korun měsíčně, přičemž u skutečně malých jednotek kolem 20 metrů čtverečních se lze dostat přibližně na 15–22 tisíc korun měsíčně, podle lokality, stavu a vybavení. Třeba pražský byt 1+kk o velikosti 20 metrů, který je teď v nabídce, vychází na 21 500,“ uvádí Staněk.
Cena může být překvapivě vysoká
Lidé ale v mikrobytech obecně zůstávají kratší dobu než ve větších bytech. „Protože jde často o mladé lidi, jejich životní situace se rychle mění, třeba dokončují školu, mění práci, stěhují se k partnerovi*ce nebo se vrací do rodného města,“ dodává realitní makléř s tím, že mají ale malé byty výhodu v široké skupině potenciálních nájemníků a obecně se pronajímají rychleji než větší jednotky.
I pořizovací cena mikrobytů je v přepočtu na metry čtvereční výrazně vyšší než u většího bytu ve stejné lokalitě. „Kupující totiž nekupuje pouze metry čtvereční, ale hlavně lokalitu, dostupnost a funkčně řešenou jednotku. Aktuální nabídky 1+kk v Praze se pohybují v průměru kolem 189 tisíc za metr čtvereční,“ říká Staněk a dodává, že pokud je byt v Praze 1, může stát i 300 tisíc.
Mikrobyty vyhledávají i investoři
O koupi malých bytů mají podle realitního makléře zájem hlavně investoři, protože do něj ze začátku nemusí vložit tolik peněz a mají širokou skupinu případných nájemníků. „Velmi malé byty o 15-20 metrech stojí okolo čtyř až 5,5 milionu, samozřejmě podle lokality, stáří domu a standardu,“ vysvětluje.
„Aktuálně se třeba v médiích objevily nabídky novostavby o velikosti 16 m² za 4,3 milionu korun a jednotky 20,6 m² v Praze 6 za 5,45 milionu korun. Byty 1+kk průměrně stojí okolo 6,1 milionu korun,“ dodává s tím, že v Brně je cena levnější a více se liší podle lokalit.
Staněk upozorňuje na to, že by se lidé při koupi i pronájmu mikrobytu neměli dívat jen na cenu a počet metrů čtverečních. „U takto malého bytu rozhoduje hlavně dispozice a způsob využití prostoru. Dvacet metrů čtverečních může být díky dobrému návrhu velmi dobře obyvatelných, ale špatně řešený byt stejné velikosti může být prakticky nepoužitelný,“ říká.
Podle realitního makléře nejsou mikrobyty jen „bydlením z nouze.“ „V dobré lokalitě a při kvalitním dispozičním řešení mohou představovat velmi racionální formu městského bydlení i zajímavý investiční produkt. Klíčové ale je, aby se z úspory plochy nestala úspora na úkor komfortu,“ uzavírá.