Znásilnili ji, za trest měli psát eseje. Bývalá studentka žaluje americkou univerzitu

Na znásilnění se měli domluvit přes Snapchat
Bývalá studentka americké Cornellovy univerzity podala žalobu na sedm členů tamního bratrstva. Podle informací a soudních spisů, se kterými přišel britský deník The Independent, ji měli útočníci během několikahodinového útoku zdrogovat a znásilnit. Případ z října 2024 vyvolává obrovskou vlnu pobouření po celých Spojených státech nejen kvůli samotnému hrůznému činu, ale i kvůli šokující reakci univerzity. Ta totiž některé z podezřelých mladíků potrestala pouze dočasným vyloučením a psaním esejí.