Znásilnili ji, za trest měli psát eseje. Bývalá studentka žaluje americkou univerzitu

Sedm studentů Cornellovy univerzity mělo v roce 2024 znásilnit svou spolužačku. Za trest museli napsat eseje
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Anna-Marie Vondráková
dnes 3. října 2026 v 7:45
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Sedm studentů Cornellovy univerzity mělo v roce 2024 znásilnit svou spolužačku. Za trest museli napsat eseje

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Na znásilnění se měli domluvit přes Snapchat

Bývalá studentka americké Cornellovy univerzity podala žalobu na sedm členů tamního bratrstva. Podle informací a soudních spisů, se kterými přišel britský deník The Independent, ji měli útočníci během několikahodinového útoku zdrogovat a znásilnit. Případ z října 2024 vyvolává obrovskou vlnu pobouření po celých Spojených státech nejen kvůli samotnému hrůznému činu, ale i kvůli šokující reakci univerzity. Ta totiž některé z podezřelých mladíků potrestala pouze dočasným vyloučením a psaním esejí.

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