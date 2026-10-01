Turkova nehoda nebyla trestným činem. Policie případ poslala k řešení jako přestupek
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Michaela Lišková
dnes 1. října 2026 v 13:07
Čas čtení 0:21

Turkova nehoda nebyla trestným činem. Policie případ poslala k řešení jako přestupek

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Policie uzavřela prověřování červencové nehody poslance Filipa Turka v centru Prahy. Podle vyšetřovatelů se nestal trestný čin, případ ale ještě může skončit jako přestupek.

Turek
Zdroj: Filip Turek

Policie ukončila prověřování nehody z 13. července na pražském náměstí I. P. Pavlova, píšou Novinky.cz. Turek tam se svým mercedesem narazil do nemocničního vozu, který převážel krevní deriváty.

„Na základě provedeného šetření a závěrů znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu,“ řekla Novinkám policejní mluvčí Eva Kropáčová. Policie proto případ projednávala jako možný přestupek obou účastníků.

Nemocniční vůz se po srážce převrátil. Podle policie byla příčinou nehody agresivní jízda, neuvedla ale, který z řidičů se jí dopustil ani kdo nehodu zavinil. Škoda dosáhla 340 tisíc korun.

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Náhledový obrázek: Filip Turek
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