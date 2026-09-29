Osmák zaútočil nožem na slovenské škole. Učitelka zemřela, žákyně je v kritickém stavu
1
1
0
TASR Michaela Lišková
dnes 29. září 2026 v 12:11
Čas čtení 0:37

Osmák zaútočil nožem na slovenské škole. Učitelka zemřela, žákyně je v kritickém stavu

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Podle slovenských úřadů zaútočil po první vyučovací hodině nožem žák osmé třídy. Policie ho krátce nato zadržela. Případ vyšetřuje jako obzvlášť závažný zločin vraždy, útočník ale vzhledem ke svému věku není trestně odpovědný.

Násilný čin na základnej škole v Staškove
Zdroj: FOTO TASR - Daniel Stehlík

Po útoku na základní škole ve Staškově zemřela 61letá žena. Další dvě osoby utrpěly vážná zranění. Dítě v kritickém stavu převezli letečtí záchranáři do nemocnice v Martině. 44letou ženu s bodným poraněním hrudníku transportovali vrtulníkem do nemocnice v Žilině.

Škola přitom řešila problémy už několik dní před tragédií. Podle ministra školství Tomáše Druckera zachytila určitý incident v pátek 25. září. V pondělí pak s celou třídou pracovali odborníci z centra poradenství a prevence.

Co přesně se před útokem stalo a co k němu vedlo, zatím úřady neupřesnily. Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok i Drucker vyzvali lidi, aby nespekulovali o motivu dřív, než vyšetřovatelé zjistí všechny okolnosti.

17. září 2026 v 11:32 Čas čtení 1:21 Dva chlapci plánovali útok na základní školu v Hlinsku. Zabránil jim spolužák Dva chlapci plánovali útok na základní školu v Hlinsku. Zabránil jim spolužák

Zraněná žákyně zůstává v kritickém stavu. Druhá napadená učitelka je po zákroku mimo ohrožení života. Na místo dorazily také intervenční týmy a psychologové, kteří pomáhají žákům, pedagogům i rodičům.

Podle Šutaje Eštoka ředitelka školy při útoku pomohla zabránit ještě větší tragédii. „Postupovala doslova podle všech manuálů, které jsou k dispozici,“ uvedl ministr.

Násilný čin na základnej škole v Staškove Násilný čin na základnej škole v Staškove Násilný čin na základnej škole v Staškove Násilný čin na základnej škole v Staškove
Zobrazit galerii
(4)
20. září 2026 v 13:53 Čas čtení 0:35 V Norsku našli mrtvého Čecha. Po nehodě lodi se pohřešují další tři lidé V Norsku našli mrtvého Čecha. Po nehodě lodi se pohřešují další tři lidé
24. září 2026 v 9:45 Čas čtení 0:38 Při nočním útoku na Kyjev zemřeli dva lidé, nejméně šest bylo zraněno. Rakety zasáhly i porodnici Při nočním útoku na Kyjev zemřeli dva lidé, nejméně šest bylo zraněno. Rakety zasáhly i porodnici
14. září 2026 v 15:17 Čas čtení 0:55 Finančník Viktor Kožený skončil na Bahamách v LDN. Důvodem je údajně mrtvice Finančník Viktor Kožený skončil na Bahamách v LDN. Důvodem je údajně mrtvice
Doporučil bys článek ostatním?
1
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: TASR
Náhledový obrázek: FOTO TASR - Daniel Stehlík
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí Policie Slovensko
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
dnes v 12:06
Tinder pro komunální volby. Nová kalkulačka ukáže mladým, s kým se názorově shodnou
Tinder pro komunální volby. Nová kalkulačka ukáže mladým, s kým se názorově shodnou
před 3 hodinami
Zemřela Petra Wünschová. Zakladatelka centra Locika změnila český pohled na násilí na dětech
Zemřela Petra Wünschová. Zakladatelka centra Locika změnila český pohled na násilí na dětech
dnes v 12:11
Osmák zaútočil nožem na slovenské škole. Učitelka zemřela, žákyně je v kritickém stavu
Osmák zaútočil nožem na slovenské škole. Učitelka zemřela, žákyně je v kritickém stavu
dnes v 14:41
OpenAI ruší nový model. Při testování AI překračovala povolené hranice a tajila, co dělala
OpenAI ruší nový model. Při testování AI překračovala povolené hranice a tajila, co dělala
dnes v 10:14
Evropa rozdělena na půl. Západ v nadprůměrném babím létě a východ deset stupňů pod standardem
Evropa rozdělena na půl. Západ v nadprůměrném babím létě a východ deset stupňů pod standardem
včera v 09:57
Znásilnili ji, za trest měli psát eseje. Bývalá studentka žaluje americkou univerzitu
Znásilnili ji, za trest měli psát eseje. Bývalá studentka žaluje americkou univerzitu
včera v 12:10
O EU ani NATO rozhodovat nebudeme. Vláda chce zákon o referendu, u opozice ale narazila
O EU ani NATO rozhodovat nebudeme. Vláda chce zákon o referendu, u opozice ale narazila
dnes v 12:11
Osmák zaútočil nožem na slovenské škole. Učitelka zemřela, žákyně je v kritickém stavu
Osmák zaútočil nožem na slovenské škole. Učitelka zemřela, žákyně je v kritickém stavu
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
dnes v 12:06
Tinder pro komunální volby. Nová kalkulačka ukáže mladým, s kým se názorově shodnou
Tinder pro komunální volby. Nová kalkulačka ukáže mladým, s kým se názorově shodnou
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
před 2 dny
Otevírací doba obchodů 28. září: Kde si nakoupíš a co bude zavřené?
Otevírací doba obchodů 28. září: Kde si nakoupíš a co bude zavřené?
23. 9. 2026 7:00
„Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření
„Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření
1
23. 9. 2026 16:46
Sám prošel tranzicí, teď prosazuje její omezení. Aktivista Daniel Black bude radit vládě s lidskými právy
Sám prošel tranzicí, teď prosazuje její omezení. Aktivista Daniel Black bude radit vládě s lidskými právy
8. 9. 2026 11:30
Chceš bydlet ve vlastním? Na tohle se připrav, než začneš hledat byt nebo dům
Chceš bydlet ve vlastním? Na tohle se připrav, než začneš hledat byt nebo dům
Lifestyle news
Třetí dítě Brada Pitta oficiálně droplo slavné příjmení svého otce. Jméno Zahara Jolie potvrdil soud
dnes v 13:47
Zloděje v noci naháněl Batman i Poison Ivy. Scéna jako z komiksu baví internet
dnes v 08:06
Zneužití a manipulace v dětském oddíle. Nový seriál České televize získal cenu na festivalu Serial Killer
včera v 16:16
VIDEO: Trailer, který možná nedokoukáš. Robert Eggers představil děsivého Werwulfa
včera v 14:16
České tenistky Muchová a Nosková ovládly BJK Cup! Ve finále porazily Ukrajinu
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
před 2 dny
Muradov vyzve Jotka v O2 areně. OKTAGON míří také do Rakouska a na stadion pro 60 tisíc diváků
před 3 dny
VIDEO: „Já jsem napůl hluchej. A já jsem napůl slepej.“ Setkání českého hudebníka s Američanem dojímá internet
25. 9. 2026 17:27
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
25. 9. 2026 17:00
Zahraničí Všechno
OpenAI ruší nový model. Při testování AI překračovala povolené hranice a tajila, co dělala
dnes v 14:41
OpenAI ruší nový model. Při testování AI překračovala povolené hranice a tajila, co dělala
OpenAI nakonec nevydá nový model GPT-6.1 Astra. Při testování umělá inteligence překračovala hranice zadaných úkolů a ne vždy lidem správně popsala, co udělala. Firma teď řeší i případy, kdy její AI bez povolení pronikla do australských vládních systémů.
Znásilnili ji, za trest měli psát eseje. Bývalá studentka žaluje americkou univerzitu
včera v 09:57
Znásilnili ji, za trest měli psát eseje. Bývalá studentka žaluje americkou univerzitu
Putin popřel, že by se Rusko připravovalo na konflikt s Evropou
před 3 dny
Putin popřel, že by se Rusko připravovalo na konflikt s Evropou
Stvůry z nočních můr? Vědci objevili dva nové druhy mořských pavouků
před 2 dny
Stvůry z nočních můr? Vědci objevili dva nové druhy mořských pavouků
Íránská odveta? Teroristický útok na britskou základnu překazila všímavost farmářky
včera v 13:21
Íránská odveta? Teroristický útok na britskou základnu překazila všímavost farmářky
Srbský prezident Aleksandar Vučič rezignoval
před 2 dny
Srbský prezident Aleksandar Vučič rezignoval
Politika Všechno
Tinder pro komunální volby. Nová kalkulačka ukáže mladým, s kým se názorově shodnou
dnes v 12:06
Tinder pro komunální volby. Nová kalkulačka ukáže mladým, s kým se názorově shodnou
před 2 dny
ANKETA: Jak se žije mladým lidem v Praze a co jim na městě vadí? Ptali jsme se v ulicích
včera v 12:10
O EU ani NATO rozhodovat nebudeme. Vláda chce zákon o referendu, u opozice ale narazila
Ekonomika Všechno
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
20. 9. 2026 7:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
19. 8. 2026 10:30
Jak bydlet ve vlastním, když nemáš miliony: Těchto pět dostupnějších řešení stojí podle odbornice za zvážení
8. 9. 2026 11:30
Chceš bydlet ve vlastním? Na tohle se připrav, než začneš hledat byt nebo dům
Česko Všechno
Zemřela Petra Wünschová. Zakladatelka centra Locika změnila český pohled na násilí na dětech
před 3 hodinami
Zemřela Petra Wünschová. Zakladatelka centra Locika změnila český pohled na násilí na dětech
včera v 07:54
Mladí Češi a Češky chtějí od rodičů pryč do třicítky. Slováci zůstávají doma skoro nejdéle v EU
před 2 dny
ANKETA: Jak se žije mladým lidem v Praze a co jim na městě vadí? Ptali jsme se v ulicích

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Trend mikrobytů je v Česku na vzestupu. „Můžou za to vysoké ceny,“ říká realitní makléř
před 2 dny
Trend mikrobytů je v Česku na vzestupu. „Můžou za to vysoké ceny,“ říká realitní makléř
Mikrobyty budou v Praze a dalších velkých městech přibývat, myslí si realitní makléř Nick Staněk z Remaxu. „Malé byty trendují jednoznačně kvůli vysoké ceně nemovitostí,“ vysvětluje.
ANKETA: Jak se žije mladým lidem v Praze a co jim na městě vadí? Ptali jsme se v ulicích
před 2 dny
ANKETA: Jak se žije mladým lidem v Praze a co jim na městě vadí? Ptali jsme se v ulicích
Ochránci zvířat obsadili porodnu prasat na Jihlavsku. Protestovali proti podmínkám chovu, policie je vyvedla
před 2 dny
Ochránci zvířat obsadili porodnu prasat na Jihlavsku. Protestovali proti podmínkám chovu, policie je vyvedla
„Technika neznamená špinavé montérky a fyzickou dřinu.“ Tadeáš šíří na českých školách osvětu o technických oborech
před 2 dny
„Technika neznamená špinavé montérky a fyzickou dřinu.“ Tadeáš šíří na českých školách osvětu o technických oborech
Petr Pavel se v Nebrasce setkal s krajany
před 3 dny
Petr Pavel se v Nebrasce setkal s krajany
Více