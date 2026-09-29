Osmák zaútočil nožem na slovenské škole. Učitelka zemřela, žákyně je v kritickém stavu

Podle slovenských úřadů zaútočil po první vyučovací hodině nožem žák osmé třídy. Policie ho krátce nato zadržela. Případ vyšetřuje jako obzvlášť závažný zločin vraždy, útočník ale vzhledem ke svému věku není trestně odpovědný.
Po útoku na základní škole ve Staškově zemřela 61letá žena. Další dvě osoby utrpěly vážná zranění. Dítě v kritickém stavu převezli letečtí záchranáři do nemocnice v Martině. 44letou ženu s bodným poraněním hrudníku transportovali vrtulníkem do nemocnice v Žilině.
Škola přitom řešila problémy už několik dní před tragédií. Podle ministra školství Tomáše Druckera zachytila určitý incident v pátek 25. září. V pondělí pak s celou třídou pracovali odborníci z centra poradenství a prevence.
Co přesně se před útokem stalo a co k němu vedlo, zatím úřady neupřesnily. Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok i Drucker vyzvali lidi, aby nespekulovali o motivu dřív, než vyšetřovatelé zjistí všechny okolnosti.
Zraněná žákyně zůstává v kritickém stavu. Druhá napadená učitelka je po zákroku mimo ohrožení života. Na místo dorazily také intervenční týmy a psychologové, kteří pomáhají žákům, pedagogům i rodičům.
Podle Šutaje Eštoka ředitelka školy při útoku pomohla zabránit ještě větší tragédii. „Postupovala doslova podle všech manuálů, které jsou k dispozici,“ uvedl ministr.