Ohnutá jehla a sedm vpichů. Christa Pike je v kritickém stavu, obhájce prozradil detaily o nezdařené popravě
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Tereza Kopecká
dnes 2. října 2026 v 10:50
Čas čtení 2:50

Ohnutá jehla a sedm vpichů. Christa Pike je v kritickém stavu, obhájce prozradil detaily o nezdařené popravě

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Ohnutá jehla a sedm vpichů. Christa Pike je v kritickém stavu, obhájce prozradil detaily o nezdařené popravě
Zdroj: Tennessee Department of Correction / volně k využití

Ve středu měla v americkém Tennessee proběhnout poprava Christy Pike, která byla odsouzena k trestu smrti v roce 1996. Ženě byly podány dvě smrtící injekce, a přesto je stále naživu. Právníci okomentovali její nynější stav.

V tuto chvíli padesátiletá Christa Pike se podle slov jejích právníků nachází v kritickém stavu. Informuje o tom BBC. Američanka měla být popravena ve středu ráno, přičemž se nejprve mluvilo o odložení úkonu, nakonec jí ale v 19:30 místního času měly být podány dvě smrtící injekce obsahující látku pentobarbital. Po neúspěšném pokusu byla Pike převezena do nemocnice.

Pike byl trest smrti udělen za brutální vraždu a mučení devatenáctileté Colleen Slemmer, o čemž jsme psali již ve středu. Ve čtvrtek odpoledne poskytli Pike právníci další podrobnosti o tom, co se odehrálo během pokusu o popravu, a popsali tak děsivou scénu. V tomto článku popisujeme dění během vykonávání trestu smrti i tvrzení svědků, kteří byli na místě, zvaž proto, jestli je pro tebe vhodné pokračovat ve čtení.

Christa Pike
Zdroj: Tennessee Department of Corrections / volně k použití

Právníci Christy Pike žádají o zmírnění jejího trestu. „Je v kritickém stavu a dostává život zachraňující péči. V tuto chvíli nemáme představu o její prognóze ani mnoho nových informací o jejím zdravotním stavu,“ řekl ve čtvrtek novinářům její právník Randy Spivey, uvádí AP News. „Víme však, že je právě teď naživu,“ dodal právník. Nejedná se o první neúspěšnou popravu v tomto roce. V květnu byla odložena i poprava Tonyho Carrutherse, protože personál nebyl schopen najít žílu pro podání smrtící látky. V důsledku středečních událostí se guvernér Tennessee rozhodl přejít k pozastavení všech poprav v tomto roce.

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Jednou z těch, kdo si přáli, aby k popravě Christy došlo, byla i May Martinez, matka zavražděné Colleen Slemmer. Martinez byla jednou ze svědkyň neúspěšného pokusu, který později pro NBC News okomentovala jako „chaos“.

Právníci popisují děsivý pokus o popravu

„Včera v noci se popravčí tým hodinu pokoušel zavést intravenózní kanylu,“ řekl ve čtvrtek Spivey. „Jen v jejím levém předloktí jsem napočítal nejméně sedm použitých jehel, z nichž jedna vypadala ohnutá, když ji po neúspěšném pokusu vytahovali z paže.“

Spivey uvedl, že přihlížející byli drženi v temné místnosti za zataženou oponou poté, co byla podána druhá smrtící dávka, a o několik minut později bylo zřejmé, že slečna Pike stále dýchá. „Nikdo nevěděl, co se děje za tou oponou,“ dodal Spivey. „Neměl jsem tušení, kdy a zda vůbec začali zdravotníci poskytovat pomoc.“ Spivey uvedl, že guvernér státu musí nyní zmírnit Christin trest, ačkoliv tato žádost byla již dříve zamítnuta.

Další z právníků odsouzené, Stephen Ferrell, uvedl, že zvažují i další právní možnosti.
„Chceme si to dobře promyslet a chceme se ujistit, že se Christa zotaví a bude mít možnost vyjádřit se k tomu, co si přeje,“ řekl. Guvernér státu Tennessee Bill Lee nařídil nezávislé přezkoumání a ve čtvrtek uvedl, že vyšetřování zpackané popravy Pike bude důkladné, přičemž dodal, že to bude nějakou dobu trvat.

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Během snahy o nalezení žíly Pike podle Spiveyho dokonce navrhovala, kde by ji mohli najít „Zkuste to prosím tady, zkuste to prosím tady,“ vzpomíná Spivey na její slova. „Opakovaně jim říkala: ‚Zkuste to prosím výš na mém rameni,“ popsal pro AP News.

Christa Pike
Zdroj: TASR/AP/George Walker IV

Na situaci musel reagovat i guvernér

Tennessee Department of Correction, který popravu organizoval, vydal prohlášení, v němž obhajuje svůj postup. Ve svém prohlášení uvádí, že „postupovali v souladu se všemi kroky zákonného a zavedeného protokolu státu pro popravy, který byl schválen úřadem generálního prokurátora“.

Christě Pike byly podány dvě dávky chemické látky pentobarbitalu v souladu se státním protokolem pro případ, že první pokus selže, ale podle soudních dokumentů předložených jejími právníky byla i poté stále naživu.

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„Tato poprava způsobuje paní Pikeové zbytečné utrpení a probíhá v rozporu s jejím právem na popravu bez krutého a neobvyklého trestu,“ uvedli její právníci.

Republikánská kandidátka na guvernérku volá po znovuzavedení elektrického křesla

Americká republikánská senátorka Marsha Blackburnová, která kandiduje na guvernérku státu Tennessee, označila situaci za „tragickou“. „I když by mělo dojít k důkladnému prošetření toho, co se stalo a proč proces selhal, odpověď je jednoduchá: obnovit elektrické křeslo,“ uvedla Blackburn.

Její demokratická oponentka Jerri Green, ji kritizovala za to, že chce „znovu zavést jednu z nejkrutějších forem trestu smrti“. Jako guvernérka by Jerri Green vyhlásila moratorium na všechny budoucí popravy, uvedla Green na sociální síti X.

„Nedosáhla jsem spravedlnosti pro svou dceru,“ tvrdí matka zavražděné

„Pro svou dceru jsem nedosáhla spravedlnosti,“ řekla Martinez, matka zavražděné Slammer, ve čtvrtek agentuře Associated Press. „Všechno jsem sledovala. Byla při vědomí. Smála se. Hýbala hlavou, hýbala nohama. Snažila se posadit,“ tvrdí Martinez. „Když jí dali první injekci, nezabralo to. Ani ta druhá nezabrala.“

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Zdroj: bbc.com, apnews.com, nbcnews.com
Náhledový obrázek: Tennessee Department of Correction / volně k využití
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Zahraničí Spojené státy americké (USA)
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