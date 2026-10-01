Pobodali ho přímo v kokpitu. Pilot i tak pomohl zachránit 174 lidí, teď ho oslavují jako hrdinu

Indického pilota Smita Machchhara oslavují jako hrdinu poté, co se i přes vážná zranění postavil útočníkovi na palubě letu z Dubaje do Tel Avivu. Podle izraelského ministerstva zahraničí jeho jednání pomohlo zachránit 174 lidí.
„Tenhle muž je hrdina,“ napsalo na síti X izraelské ministerstvo zahraničí. Machchhar podle něj po pobodání v kokpitu bojoval s druhým pilotem, který na něj zaútočil, a navzdory vážným zraněním dokázal odemknout dveře.
Do kabiny se tak dostali cestující a členové posádky, kteří útočníka přemohli. „Indové. Izraelci. Emiráťané. Různé národnosti. Jeden mimořádný čin odvahy,“ dodalo ministerstvo. Dva další piloti, kteří byli na palubě, poté převzali řízení.
K ocenění pilota se přidal i indický premiér Narendra Modi. „Kapitán Smit Machchhar je HRDINA,“ napsal na X. Dodal také, že projevil navzdory vážnému zranění „obrovskou odvahu“ a odhodlání chránit životy ostatních. „Jeho statečnost pomohla zachránit stovky životů a odvrátit velkou tragédii. Indie je na kapitána Machchhara hrdá,“ uvedl.
Captain Smit Machchhar has shown the world the highest form of courage.— Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2026
Without fearing for his own life, he fought valiantly and prevented another 9/11 like attack from happening.
140 crore Indians salute Captain Smit and are praying for his well-being. pic.twitter.com/YGTA9CFCAg
Stroj nakonec bezpečně přistál v saúdskoarabském Tabúku. Machchhar skončil v nemocnici, podle indické ambasády je ve stabilizovaném stavu. Motiv útoku zatím vyšetřovatelé neznají. Podle dosavadních zjištění se ale druhý pilot zřejmě pokusil s letadlem úmyslně havarovat.