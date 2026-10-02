Tísňové linky první pychické pomoci zachráněny
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dnes 2. října 2026 v 13:02
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Tísňové linky první pychické pomoci zachráněny

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Cesta z krize díky dárcům odvrátila omezení krizových linek, systémový problém ale trvá. Díky obrovské vlně solidarity a tisícům dárců se podařilo vybrat přes 1,47 milionu korun a do konce roku 2026 tak provoz udržet. Další rok bude ale čelit problému. Zdroj: CESTA Z KRIZE
Cesta z krize díky dárcům odvrátila omezení krizových linek, systémový problém ale trvá. Díky obrovské vlně solidarity a tisícům dárců se podařilo vybrat přes 1,47 milionu korun a do konce roku 2026 tak provoz udržet. Další rok bude ale čelit problému. Zdroj: CESTA Z KRIZE
Cesta z krize díky dárcům odvrátila omezení krizových linek, systémový problém ale trvá. Díky obrovské vlně solidarity a tisícům dárců se podařilo vybrat přes 1,47 milionu korun a do konce roku 2026 tak provoz udržet. Další rok bude ale čelit problému. Zdroj: CESTA Z KRIZE
Cesta z krize díky dárcům odvrátila omezení krizových linek, systémový problém ale trvá. Díky obrovské vlně solidarity a tisícům dárců se podařilo vybrat přes 1,47 milionu korun a do konce roku 2026 tak provoz udržet. Další rok bude ale čelit problému. Zdroj: CESTA Z KRIZE
Cesta z krize díky dárcům odvrátila omezení krizových linek, systémový problém ale trvá. Díky obrovské vlně solidarity a tisícům dárců se podařilo vybrat přes 1,47 milionu korun a do konce roku 2026 tak provoz udržet. Další rok bude ale čelit problému. Zdroj: CESTA Z KRIZE
Cesta z krize díky dárcům odvrátila omezení krizových linek, systémový problém ale trvá. Díky obrovské vlně solidarity a tisícům dárců se podařilo vybrat přes 1,47 milionu korun a do konce roku 2026 tak provoz udržet. Další rok bude ale čelit problému. Zdroj: CESTA Z KRIZE
Cesta z krize díky dárcům odvrátila omezení krizových linek, systémový problém ale trvá. Díky obrovské vlně solidarity a tisícům dárců se podařilo vybrat přes 1,47 milionu korun a do konce roku 2026 tak provoz udržet. Další rok bude ale čelit problému. Zdroj: CESTA Z KRIZE
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Dovolat se krizové pomoci v momentě, kdy je člověku nejhůř, by neměla být otázka štěstí nebo vybraných peněz z charity.

Organizace Cesta z krize, která provozuje dvě klíčové nonstop bezplatné linky (116 123 a 116 000), čelila masivnímu výpadku financování ve výši 2,5 milionu korun. Díky obrovské vlně solidarity a tisícům dárců se podařilo vybrat přes 1,47 milionu korun a do konce roku 2026 tak provoz udržet.

Obrovský problém ale zůstává. Z důvodu chybějících kapacit zůstalo za prvních 9 měsíců tohoto roku přes 121 TISÍC hovorů neodbavených. A co je horší, bez systémové změny financování ze strany státu hrozí, že za rok bude organizace řešit stejný boj o přežití znovu.

Pokud chceš provoz krizových linek podpořit dlouhodobě víc informací najdeš přímo na webu Cesta z krize.

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