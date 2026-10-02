Thajský turista si z Česka odnáší děsivý zážitek. V pokoji brněnského hotelu našem muže pod postelí, jemuž trčely nohy. Přístup hotel byl podle turisty laxní.
dnes 2. října 2026 v 11:32
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Thajský turista našel v brněnském hotelu člověka pod postelí
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Zdroj: FACEBOOK / KORN-EK THUMMARUKKIT
Zdroj: FACEBOOK / KORN-EK THUMMARUKKIT
Zdroj: FACEBOOK / KORN-EK THUMMARUKKIT
Zdroj: FACEBOOK / KORN-EK THUMMARUKKIT
Zdroj: FACEBOOK / KORN-EK THUMMARUKKIT
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Náhledový obrázek: Facebook / Korn-ek Thummarukkit
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