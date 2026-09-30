Školu najdete v oblasti Beskyd, uprostřed malé osady Gruň, v překrásné pastevecké krajině. Místo je ideální pro lidi, kteří mají rádi aktivní odpočinek a autentická a originální místa.
K místu se dostali přes svého souseda. Dvojici našel během toho, co žila a pracovala na Zanzibaru, a pozval ji na Gruň. Pár dorazil během tmavé zimní noci a vůbec netušil, kde je. „Ráno jsme vstávali na východ slunce a před námi se objevil neuvěřitelný výhled na Malou Fatru a hned vedle náš budoucí dům. Byla to láska na první pohled,“ popisují.
Místo má velmi dobrou energii a kvalitní tmu. Jsme součástí oblasti tmavé oblohy, takže noci dokážou být opravdu temné a pozorování hvězd je radost.
Budova školy letos oslaví 115 let výročí od svého založení a provozu. U místního řídícího učitele tu přespával i básník Petr Bezruč. Ve škole se vyučovalo náboženství, čtení, psaní, počty, přírodopis, přírodozpyt, zeměpis, dějepis, kreslení, zpěv, tělocvik a ženské ruční práce.
👉 Výstavba školní budovy trvala jeden rok a vyučování bylo zahájeno v září roku 1911
👉 V létě 1930 byla stará škola přestavěna na bydlení pro pana řídícího a učitele nové Bezručovy školy. Ve válečných letech byla škola útočištěm české menšiny, německá mládež držela tři ze čtyř tříd v Bezručově škole. V posledním válečném roce se v Beskydech začali objevovati partyzáni, učitel Antonín Lange byl v roce 1942 zatčen gestapem pro odbojovou činnost, o rok později zahynul v Osvětimi.
👉 Po druhé světové válce nastal úbytek obyvatelstva, a tak postupně ubývalo i žáků a s nimi i učitelských pozic, ale i tak se našli učitelé, pro které se povolání stalo posláním.
👉 V roce 1959 byla ze stará škola uvedena v provoz pro veřejnost v jiné formě, objekt sloužil jako pionýrská útulna, veřejná knihovna a poprvé se zde promítaly filmy. Později byl ve škole zřízen obchod jednoty.
👉 Dnes do prostor školy můžeš nahlédnout i ty, majitelé zde nabízejí ubytování přes portál Amazing Places.
Tato venkovská škola byla jednotřídkou. „Ve škole se nachází velká společenská místnost. A musím říct, že prostorem a výškou stropů je to multifunkční prostor,“ říká. Na místě se dají pořádat svatební hostiny, menší koncerty, soukromé akce nebo třeba večírky. Jde o prostorné místo, které je ale současně útulné.
Prostor koupili na jaře roku 2019, kdy dokončili svůj projekt v Zanzibaru. Když do domu poprvé vstoupili, ucítili vůni dřeva a viděli jarní paprsky osvětlující kachlová kamna, věděli, že našli svůj domov.
„Ráno vás z postele vytáhne první ranní paprsek a pohled do krajiny, kterému se jen tak něco nevyrovná. Místo má velmi dobrou energii a kvalitní tmu. Jsme součástí oblasti tmavé oblohy, takže noci dokážou být opravdu temné a pozorování hvězd je radost,“ vysvětlují.
Každý rok na konci prázdnin se dům změní opět na venkovskou školu, z nás se stává učitelský sbor, a dokonce vydáváme i vysvědčení.
Když školu koupili, byla v dobrém stavu, ale chybělo veškeré vybavení a byla nutná rekonstrukce koupelen. Rekonstrukce čekala i učitelský byt v soukromé části domu, který je kompletně roubený. Z původního vybavení se nic nedochovalo, ale i tak se postarali o to, aby byl prostor co nejvíce autentický. Interiér vybavili věcmi, které dostali od rodičů a kamarádů. Školní škamna (školní lavice) pochází ze Zámku Zdounky.
„15. září stal se nečekaně svátkem naší školy. Toho dne dožil se náš veliký básník , bard Slezka ujařmeného – Petr Bezruč 60ti let. Chystány mu okázalé oslavy až v Brně a on se najednou zjeví za vyučování u školy. Přišel na milovaný Gruň z Lysé hory, kde přenocoval.“
„V roce 1929 přišel na školu učiti německý katolický kaplan a buřič jemuž předcházela špatná pověst Richard Weidlich. Jeho počínání připomínalo křížovou výpravu a způsobilo takový rozruch, že se o Starých Hamrech mluvilo i v Parlamentu České republiky.“
🗣️ Z interpelace v parlamentu 1930
„Na škole ve Gruni nařizoval Weindlich dětem počátkem roku školního roku, aby při potkání žen s krátkými sukněmi a rukávy místo pozdravu plivly a řekly ‚strašáku‘. Dne 24. února 1930 roztrhal ve škole ve Starých Hamrech na Gruni jubilejní pohlednici M. Jana Husi, vydanou na památku pětisetletého jubilea 1415 - 1915 jako rouhavou a spálil ji. Na škole ve starých Hamrech zaškrtal tužkou v čítankách články o M. J. Husovi... nabádal děti, aby vytrhly obrázek Husův z čítanky Ráno II. díl. Namaloval ho prý hloupý človek Aleš jen tak z hlavy. Poněvadž děti to obrázek onen nezalepily, ani jej nevytrhly, učinil tak sám a to v jedné hodině náboženské a to ve 12 čítankách, v ostatních slíbil učiniti tak později, ježto neměl dostatek lepidla.“
Často se jim prý stává, že k nim dorazí hosté, kteří bydleli v okolí, chodili právě do této školy nebo nakupovali v místní jednotě. „Každý rok na konci prázdnin se dům změní opět na venkovskou školu, z nás se stává učitelský sbor, a dokonce vydáváme i vysvědčení,“ říkají.
Přidaná hodnota této aktivity je však skrytá v budování silné komunity kolem tohoto místa a to si troufnu říct, je výhodou Staré Školy.
Hlavní dominantou celé chalupy je třída s původními kamny. Najdeš tu také relaxační zónu, plně vybavenou kuchyň nebo dobový klavír. Na výběr máš ze šesti útulných pokojů. Čekají na tebe tři koupelny, sauna, vybavený vinný sklípek, venkovní kuchyně s posezením. Bonusem je horská přírodní zahrada.
Mají nějaké rady pro lidi, kteří se chtějí pustit do podobných projektů? „Já osobně bych byla ráda, kdyby vznikalo více autentických projektů tohoto typu i třeba ve veřejném prostoru,“ uvádí. Podle nich je každé nové místo, o které se jeho majitelé*majitelky starají, dobré.
„Přidaná hodnota této aktivity je však skrytá v budování silné komunity kolem tohoto místa a to si troufnu říct, je výhodou Staré Školy. Podařilo se nám tam založit silnou komunitu, která je kolem nás,“ uzavírají.
Staré usedlosti se obvykle financují kombinací více zdrojů. Klíčové je nejdřív ověřit, zda je objekt vůbec dobře zastavitelný (je možné ho použít jako zajištění hypotéky) a zda zamýšlené využití dovolují úřady. Banka může financovat kupní cenu i stavební úpravy; u složitého objektu bude zásadní individuální znalecký odhad, rozpočet a budoucí hodnota po rekonstrukci.
Co je vhodná nemovitost do zástavy?
K nemovitosti musí být zajištěný přístup (tzn. nemůže se jednat o usedlost uprostřed ničeho, ke které nevede žádná cesta). Zároveň majitel musí vlastnit i pozemek, na kterém usedlost stojí. Nemovitost by se neměla nacházet ani v záplavových zónách apod. U podobných staveb je vždycky důležitý znalecký posudek, který určí, jestli je možné jí dát do zástavy, a jaká je její hodnota.