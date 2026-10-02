Policie potvrdila, že tělo ženy nalezené u skládky ve Frýdku-Místku patří měsíc pohřešované matce dvou dětí

Téměř měsíční pátrání po pohřešované třiceti osmileté Janě Š. z Frýdku-Místku skončilo tragickou zprávou. Žena byla nalezena bez známek života v lese u místní skládky.
Ve čtvrtek policisté našli v lese nedaleko skládky ve Frýdku-Místku tělo ženy. Má jít o pohřešovanou matku dvou dětí, Janu Š. Novinkám tuto informaci v pátek potvrdila Policie ČR. Žena byla pohřešována téměř měsíc. Zmizela v noci z 2. září, kdy měla narozeniny, na 3. září. Ráno měla odjet do práce, kam už ale nedorazila.
Policie na odpoledním brífinku sdělila, že totožnost ženy dnes potvrdily výsledky zkoumání DNA. Server tn.cz tvrdí, že matka dvou dětí spáchala sebevraždu, tuto informaci má údajně od rodiny pohřešované. Policie ale závěr zatím nemá. Stav těla podle policistů odpovídá tomu, že žena zemřela v den, kdy zmizela. Následovat bude soudní pitva, která určí i příčinu úmrtí.
Policie už v úterý uvedla, že v době před svým zmizením byla matka dvou dětí ve špatném psychickém stavu a snažila se vyhledat odbornou pomoc. V rodině ale policie žádné negativní vztahy nezaznamenala. Kriminalisté šetřením zjistili, že její odchod z domova do práce byl 3. září nestandardní. Žena odešla pěšky s batohem. Z domácnosti zmizely tři nože a svítilna na jízdní kolo s baterií, přičemž peněženka s doklady zůstala doma, stejně tak i mobilní telefon.
Podle informací iDnes.cz krajští šéfové kriminálky sdělili, že pracují se čtyřmi verzemi. Šerjeníková mohla odejít dobrovolně s úmyslem začít nový život nebo dobrovolně odejít s úmyslem sebepoškození. Mohla se ale také stát obětí neúmyslného trestného činu, třeba dopravní nehody nebo nešťastné náhody, případně mohlo jít o úmyslný trestný čin ze strany neznámého pachatele. To jsou teorie, se kterými budou kriminalisté nyní pracovat. Spolehlivější informace by měla přinést soudní pitva.