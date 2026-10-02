Policie potvrdila, že tělo ženy nalezené u skládky ve Frýdku-Místku patří měsíc pohřešované matce dvou dětí
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Tereza Kopecká
dnes 2. října 2026 v 14:11
Čas čtení 1:00

Policie potvrdila, že tělo ženy nalezené u skládky ve Frýdku-Místku patří měsíc pohřešované matce dvou dětí

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Policie potvrdila, že tělo ženy nalezené u skládky ve Frýdku-Místku patří měsíc pohřešované matce dvou dětí
Zdroj: Policie ČR / volně dostupné

Téměř měsíční pátrání po pohřešované třiceti osmileté Janě Š. z Frýdku-Místku skončilo tragickou zprávou. Žena byla nalezena bez známek života v lese u místní skládky.

Ve čtvrtek policisté našli v lese nedaleko skládky ve Frýdku-Místku tělo ženy. Má jít o pohřešovanou matku dvou dětí, Janu Š. Novinkám tuto informaci v pátek potvrdila Policie ČR. Žena byla pohřešována téměř měsíc. Zmizela v noci z 2. září, kdy měla narozeniny, na 3. září. Ráno měla odjet do práce, kam už ale nedorazila.

Policie na odpoledním brífinku sdělila, že totožnost ženy dnes potvrdily výsledky zkoumání DNA. Server tn.cz tvrdí, že matka dvou dětí spáchala sebevraždu, tuto informaci má údajně od rodiny pohřešované. Policie ale závěr zatím nemá. Stav těla podle policistů odpovídá tomu, že žena zemřela v den, kdy zmizela. Následovat bude soudní pitva, která určí i příčinu úmrtí.

Policie už v úterý uvedla, že v době před svým zmizením byla matka dvou dětí ve špatném psychickém stavu a snažila se vyhledat odbornou pomoc. V rodině ale policie žádné negativní vztahy nezaznamenala. Kriminalisté šetřením zjistili, že její odchod z domova do práce byl 3. září nestandardní. Žena odešla pěšky s batohem. Z domácnosti zmizely tři nože a svítilna na jízdní kolo s baterií, přičemž peněženka s doklady zůstala doma, stejně tak i mobilní telefon.

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Zdroj: idnes.cz, novinky.cz, nova.cz
Náhledový obrázek: Policie ČR / volně dostupné
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