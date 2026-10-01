Popravu ženy v USA se nepodařilo dokončit. Po dvou smrtících injekcích měla stále puls

Úřadům v americkém Tennessee se ve středu nepodařilo dokončit popravu padesátileté Christy Pikeové. Podle jejích právníků zůstala po podání dvou smrtících injekcí naživu a měla stále puls.
Poprava měla začít už ráno, přibližně hodinu před plánovaným termínem ji ale odložil federální odvolací soud, informuje TASR. Chtěl přezkoumat tvrzení obhajoby o sexuálním zneužívání Pikeové v dětství a to, jestli k němu soud dostatečně přihlédl při ukládání trestu. Nejvyšší soud USA později odklad zrušil.
Samotný výkon trestu začal kolem 19:30 místního času. Podle médií dostala Pikeová zřejmě dvě dávky pentobarbitalu. Novináři, kteří situaci sledovali, popsali, že si stěžovala na bolest, později chrápala a opakovaně kopala nohama. Její právníci následně uvedli, že i po obou injekcích zůstala naživu a měla puls.
Krátce před 21. hodinou zaměstnanci věznice požádali novináře, aby odešli. Mluvčí věznice nedokázala hned vysvětlit, co se v popravčí místnosti stalo, k věznici navíc přijížděla vozidla záchranné služby. Právníci Pikeové proto podali k Nejvyššímu soudu USA další návrh na zastavení popravy a tvrdili, že je vystavena „zbytečné agónii“.
Pikeová dostala trest smrti za vraždu devatenáctileté Colleen Slemmerové z roku 1995, kterou spáchala se svým tehdejším přítelem. Bylo jí tehdy 18 let. Sama vraždu nepopírá, její podporovatelé ale upozorňují na její nízký věk, duševní onemocnění a sexuální zneužívání v dětství.