Stavba největší hokejové arény na světě povolena
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dnes 2. října 2026 v 15:40
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Stavba největší hokejové arény na světě povolena

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Zdroj: MHAP / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: MHAP / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: MHAP / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: MHAP / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: MHAP / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
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Největší hokejová hala na světě má vyrůst v Pardubicích. Kdy se Dynamo dočká svého nového stadionu? Plánovaná výstavba dostala zelenou.

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