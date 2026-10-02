Největší hokejová hala na světě má vyrůst v Pardubicích. Kdy se Dynamo dočká svého nového stadionu? Plánovaná výstavba dostala zelenou.
dnes 2. října 2026 v 15:40
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Stavba největší hokejové arény na světě povolena
Zdroj: MHAP / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: MHAP / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: MHAP / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: MHAP / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: MHAP / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
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