Žalobce: Turek naplnil skoro všechny znaky trestného činu. Obviněný ale nebude

Poslanec Filip Turek podle státního zástupce naplnil skoro všechny znaky trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Obviněný ale nebude, protože druhý řidič neutrpěl dost vážné zranění.
Jak píšou Seznam Zprávy, policie případ uzavřela jako přestupek a předala ho Úřadu městské části Praha 2. Dozorující státní zástupce ale uvedl, že Turek podle vyšetřování porušil důležitou povinnost danou zákonem o silničním provozu a právě to bylo příčinou nehody.
V praxi to ale na výsledku trestního řízení nic nemění. Aby šlo o ublížení na zdraví z nedbalosti, musí být splněné všechny zákonné podmínky, a to včetně dostatečně závažného zranění. „Podle znaleckého posudku nedošlo u druhého řidiče ke zranění takové intenzity, aby mohlo být považováno za ublížení na zdraví,“ vysvětlil obvodní státní zástupce Tomáš Svoboda Seznam Zprávám.
Nehoda se stala v červenci na křižovatce u náměstí I. P. Pavlova. Turek podle záběrů předjížděl kolonu odbočovacím pruhem a následně se střetl s nemocničním autem. To se po nárazu převrátilo a minulo skupinu chodců. Podle státního zástupce Turek ohrozil sedm lidí.